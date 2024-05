Giao tranh ác liệt ở Donetsk, chiến đấu cơ MiG-29 rơi

Ngày 28/5, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ở hướng Kharkov , các đơn vị từ nhóm Lực lượng Sever của Nga tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU).

Các đơn vị của Lữ đoàn cơ giới hóa số 42, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57, Lữ đoàn xe tăng thứ 3 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ thứ 125 Ukraine bị tấn công gần Petropavlovka và Liptsy (khu vực Kharkov).

5 nhóm phản công của AFU đã bị Nga đẩy lùi gần Volchansk và Staritsa (khu vực Kharkov).

Ở hướng trên, AFU mất 285 quân đội, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép và 6 phương tiện cơ giới.

Trong quá trình tác chiến phản pháo, AFU mất: 2 hệ thống pháo tự hành Bogdana 155 mm, 1 pháo M777 155 mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo Caesar 155 mm do Pháp sản xuất, 1 pháo D-30 122 mm, 4 pháo Grad BM-21 122 mm và 1 hệ thống Vampire RM-70 do Séc sản xuất.

Ở hướng Kupyansk , Lực lượng Zapad của Nga đã có được các tuyến thuận lợi hơn và gây ra tổn thất cho các đội hình của các Lữ đoàn tấn công hàng không thứ 57 của AFU, gần Kupyansk (khu vực Kharkov) và Krasny Liman (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

3 cuộc phản công từ các nhóm tấn công Lữ đoàn 115th cơ giới hóa, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 31 Ukraine đã bị đẩy lùi gần Belogorovka và Chervonaya Dibrova (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR).

Ở hướng trên, AFU mất 160 quân đội, 2 phương tiện chiến đấu bộ binh, 7 phương tiện cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành Bogdana 155 mm, 1 pháo M777 155 mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo Krab 155mm do Ba Lan sản xuất và 2 pháo D-30 122 mm.

Ở hướng Donetsk , các đơn vị từ lực lượng Yug đã cải thiện tình hình dọc tiền tuyến, gây tổn thất cho nhân lực và khí tài của các lữ đoàn không vận thứ 54, 46 AFU gần Ivano-Daryevka, Krasnogorovka và Konstantinovka (DPR).

Ở hướng trên, AFU mất hơn 700 quân, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới, 2 pháo D-20 152 mm, 1 pháo D-30 122 mm và 1 súng M119 105 mm do Mỹ sản xuất.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 28/5, khu vực Vremivka. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Avdeevka , Lực lượng Tsentr của Nga cải thiện tình hình chiến thuật, đánh bại đơn vị Lữ đoàn cơ giới hóa 47, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 109 của AFU, gần Yevgenovka, Sokol và Karlovka (DPR).

6 cuộc tấn công của các đơn vị thuộc các lữ đoàn cơ giới hóa 23, 24, 47, Bộ binh thứ 144, Lữ đoàn không quân thứ 25 của AFU đã bị đẩy lùi gần Shumy, Ocheretino, Novoaleksandrovka, Novopokrovskoye, Solovyovo và Umanskoye (DPR).

Ở hướng trên, AFU mất 405 quân đội Ukraine, 2 chiếc xe chiến đấu bọc thép, gồm 1 xe Bradley và 6 phương tiện cơ giới.

Trong quá trình tác chiến phản pháo, Ukraine mất: 2 pháo M777 155 mm do Mỹ sản xuất, 2 pháo MSTA-B 152 mm, 1 pháo D-20 152 mm, 1 pháo Gvozdika 122 mm và 1 pháo D-30 122 mm.

Ở hướng Nam Donetsk , Lực lượng Vostok của Nga có nhiều lợi thế hơn, họ gây tổn thất cho nhân lực và khí tài của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 58 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 128 Ukraine gần Urozhaynoye và Staromayorskoye (DPR).

Ở hướng trên, AFU mất: 165 quân, 4 phương tiện cơ giới, 2 pháo M777 155 mm do Mỹ sản xuất, 2 pháo tự hành Krab 155 mm do Ba Lan sản xuất và 1 pháo FH-70 do Vương quốc Anh sản xuất.

Ở hướng Kherson , Lực lượng Dnepr của Nga đã tấn công nhân lực và khí tài của Lữ đoàn Hàng hải 35 AFU gần Tyaginka (khu vực Kherson).

AFU mất: 45 quân, 4 phương tiện cơ giới và 1 pháo D-30 122 mm ở hướng trên.

Các lực lượng Nga đã tấn công vào nhân lực và khí tài AFU ở 118 khu vực trong ngày.

Các phương tiện phòng không của Nga đã bắn hạ 1 máy bay MiG-29 của Không quân Ukraine, 39 UAV, 1 tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 27/5, phía Nga mất thêm: 1.460 quân, 21 xe tăng, 40 xe chiến đấu bọc thép, 48 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 15 UAV, 46 phương tiện chở nhiên liệu và 4 phương tiện đặc biệt.