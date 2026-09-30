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Giao taxi cho người không có bằng lái, chủ xe bị phạt 92 triệu đồng

Viên Minh
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Chủ xe taxi tại Lào Cai bị phạt 92 triệu đồng do giao xe cho tài xế không có bằng lái và sử dụng giấy tờ không hợp lệ.

Thông tin từ Cục CSGT, Bộ Công an, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai vừa phát hiện tài xế xe taxi không có bằng lái, chạy quá tốc độ tại Km108+500 quốc lộ 279, thuộc xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Ngày 27/9, lực lượng chức năng thấy taxi Xanh SM biển số 24H-016.XX chạy 57 km/h trên đoạn đường có tốc độ tối đa 50 km/h. Tài xế là anh P.A.L. (SN 1997, trú tại xã Nậm Xé, tỉnh Lào Cai).

Anh L. bị xác định có 3 hành vi vi phạm. Với lỗi chạy quá tốc độ quy định từ 5 đến dưới 10 km/h, tài xế bị phạt 900 nghìn đồng. Đặc biệt, anh này không có giấy phép lái xe và bị phạt 19 triệu đồng.

Ngoài ra, tài xế sử dụng bản sao chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng đã hết hiệu lực, bị phạt thêm 2,5 triệu đồng. Tổng số tiền phạt đối với anh L. là 22,4 triệu đồng. Phương tiện cũng bị tạm giữ theo quy định.

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Tài xế L. làm việc với cơ quan chức năng. (Ảnh: Cục CSGT)

Qua xác minh, chủ phương tiện là Công ty cổ phần D.CN và T.M. Doanh nghiệp này bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về 2 hành vi.

Trong đó, chủ xe bị phạt 58 triệu đồng vì giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Doanh nghiệp còn bị phạt 34 triệu đồng do đưa phương tiện sử dụng giấy tờ đăng ký xe đã hết hiệu lực vào hoạt động.

Tổng mức phạt đối với chủ phương tiện là 92 triệu đồng. Lực lượng chức năng đồng thời tạm giữ phù hiệu vận tải.

Tính cả số tiền xử phạt đối với tài xế, tổng mức phạt của vụ việc là 114,4 triệu đồng.

Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải cần thường xuyên kiểm tra điều kiện của người lái, tình trạng pháp lý của phương tiện và hiệu lực các giấy tờ liên quan trước khi đưa xe vào hoạt động.

Các đơn vị vận tải được yêu cầu tuyệt đối không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và chấp hành đúng quy định.

Tags

Lào Cai

Taxi Xanh SM

Công ty cổ phần

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