Giáo sư nổi tiếng trong lĩnh vực bán dẫn tiếp tục làm Hiệu trưởng trường công nghệ top đầu thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa chính thức công bố quyết định bổ nhiệm GS.TS Chử Đức Trình tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc tái bổ nhiệm không chỉ ghi nhận hành trình hơn hai thập kỷ gắn bó của một nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực vi mạch - bán dẫn, mà còn cho thấy kỳ vọng của lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội đối với chiến lược phát triển của một trong những trường công nghệ, kỹ thuật hàng đầu Việt Nam trong giai đoạn mới.

GS.TS Chử Đức Trình tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân)

Theo quyết định được ký ngày 22/5/2026, GS.TS Chử Đức Trình, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ, tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường với nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu từ ngày 1/6/2026.

Quyết định này được trao chính thức tại lễ công bố công tác nhân sự của Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 25/5, đánh dấu việc vị giáo sư nổi tiếng trong giới công nghệ - bán dẫn tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn dắt ngôi trường đang được xem là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu kỹ thuật và công nghệ hàng đầu cả nước.

Sinh năm 1976, GS.TS Chử Đức Trình là cựu sinh viên khóa 39 ngành Vật lý của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Sau khi tốt nghiệp, ông tiếp tục học thạc sĩ ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc tại Đại học Quốc gia Hà Nội, trước khi hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Delft (Hà Lan) vào năm 2007.

Con đường học thuật bài bản cùng nền tảng nghiên cứu chuyên sâu đã giúp ông sớm trở thành một trong những gương mặt nổi bật của lĩnh vực điện tử, vi mạch và bán dẫn tại Việt Nam.

Bắt đầu công tác từ năm 1998 tại Khoa Công nghệ Điện tử - Viễn thông, tiền thân của Trường Đại học Công nghệ ngày nay, GS.TS Chử Đức Trình đã có hơn 20 năm gắn bó với ngôi trường này qua nhiều vị trí từ giảng viên, lãnh đạo khoa đến các vai trò quản lý cấp cao.

Ông từng giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Điện tử Viễn thông, Chủ nhiệm Khoa, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng trường trước khi đảm nhận cương vị Hiệu trưởng từ năm 2023 đến nay. Song song với đó, ông cũng tham gia nhiều vị trí trong công tác Đảng tại nhà trường và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Về học hàm, ông được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2011 và trở thành Giáo sư ngành Vật lý vào năm 2020.

Trong giới chuyên môn, GS.TS Chử Đức Trình được đánh giá là một trong những nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực vi mạch và bán dẫn, lĩnh vực đang có vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc đua công nghệ toàn cầu và chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam.

Không chỉ nổi bật ở vai trò nghiên cứu, ông còn được biết đến là một nhà quản lý có dấu ấn trong quá trình xây dựng và phát triển Trường Đại học Công nghệ thành một cơ sở đào tạo kỹ thuật, công nghệ có vị thế cao trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Dưới sự tham gia điều hành của nhiều thế hệ lãnh đạo, trong đó có GS.TS Chử Đức Trình, nhà trường từng bước mở rộng quy mô đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực trong các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, điện tử, vi mạch, bán dẫn và công nghệ thông tin.

Trong suốt quá trình công tác, GS.TS Chử Đức Trình cũng nhận nhiều phần thưởng và bằng khen cấp Nhà nước, trong đó có Huân chương Lao động hạng Ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an cùng nhiều bằng khen khác của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội - Bùi Thế Duy trao quyết định bổ nhiệm GS.TS Chử Đức Trình giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ (Ảnh: UET-VNU)

Việc tiếp tục trao trọng trách Hiệu trưởng cho GS.TS Chử Đức Trình được xem là bước đi mang tính chiến lược trong bối cảnh Trường Đại học Công nghệ đang đặt mục tiêu tăng tốc mạnh mẽ về chất lượng đào tạo, nghiên cứu và xếp hạng quốc tế.

Theo định hướng phát triển, nhà trường hướng tới mục tiêu đến năm 2035 có một số lĩnh vực nằm trong nhóm 200-300 thế giới, và đến năm 2045 trở thành đại học thuộc nhóm 200 trường hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ - kỹ thuật.

Với nền tảng học thuật vững chắc, uy tín chuyên môn trong lĩnh vực bán dẫn cùng kinh nghiệm quản trị đã được khẳng định, GS.TS Chử Đức Trình được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt ngôi trường công nghệ top đầu của Đại học Quốc gia Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới.