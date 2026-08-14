Giáo sư cơ khí lương nghìn tỷ vươn tầm: Danh tiếng vượt biên giới, vừa được chọn làm đại diện hàng không vũ trụ quốc gia

Ở tuổi 38, nam ca sĩ này liên tục mở khóa những cột mốc mới không ai ngờ đến.

Ngày 14/8/2026, truyền thông Hàn đưa tin BIGBANG chính thức được bổ nhiệm làm đại sứ danh dự (đại sứ truyền thông) đầu tiên của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia Hàn Quốc (KASA). Đây là lần đầu tiên KASA lựa chọn một gương mặt đại diện kể từ khi cơ quan này được thành lập vào năm 2024.

Màn hợp tác gây chú ý không chỉ bởi vị thế của BIGBANG trong văn hóa đại chúng Hàn Quốc, mà còn bởi sự tương đồng đặc biệt giữa tên gọi của nhóm và lĩnh vực mà KASA đang theo đuổi. “BIGBANG” vốn là thuật ngữ chỉ Vụ Nổ Lớn, sự kiện được cho là khởi nguồn của vũ trụ. Trong khi đó, chuyến lưu diễn kỷ niệm 20 năm hoạt động của nhóm mang tên XX: Cosmos, tiếp tục gắn hành trình âm nhạc của BIGBANG với sự phát triển của vũ trụ.

BIGBANG chính thức được bổ nhiệm làm đại sứ danh dự (đại sứ truyền thông) đầu tiên của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia Hàn Quốc (KASA)

Theo thông tin từ KASA, hành trình 20 năm của BIGBANG và bước phát triển mới của ngành hàng không vũ trụ Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng. Với vai trò đại sứ, nhóm sẽ trở thành “đối tác giao tiếp”, góp phần truyền tải các chính sách phát triển không gian và tầm nhìn tương lai của KASA tới công chúng trong nước cũng như quốc tế theo cách gần gũi hơn.

Đáng chú ý, BIGBANG sẽ tham gia chương trình cộng đồng Dream Capsule (Viên nang ước mơ). Từ 10h ngày 14/8, người hâm mộ V.I.P và công chúng trên toàn thế giới có thể gửi những thông điệp, ước mơ thông qua trang web kỷ niệm 20 năm ra mắt của nhóm. Những lời nhắn này sẽ được mã hóa thành dữ liệu hình ảnh, đưa lên tên lửa Nuri-5, dự kiến phóng vào nửa cuối năm nay, để gửi ra ngoài không gian.

Theo thông tin từ KASA, hành trình 20 năm của BIGBANG và bước phát triển mới của ngành hàng không vũ trụ Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng

Trong lúc đảm nhận vai trò mới, BIGBANG cũng bước vào giai đoạn hoạt động âm nhạc sôi động. Nhóm sẽ phát hành đĩa đơn kỹ thuật số BiiiG vào ngày 19/8 - đúng ngày debut 20 năm trước. Sau đó, world tour kỷ niệm 20 năm XX: Cosmos sẽ khởi động tại Sân vận động Goyang, Hàn Quốc, từ ngày 21-23/8. Tour dự kiến gồm 33 đêm diễn tại 19 thành phố trên toàn thế giới, bao gồm 2 đêm diễn ở SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội ngày 23-24/10 tới đây.

Trước khi BIGBANG chính thức trở thành đại sứ truyền thông đầu tiên của KASA, G-Dragon đã có mối liên hệ với cơ quan này. Trong một cuộc trao đổi cuối năm 2025, Thứ trưởng KASA từng nhắc lại việc G-Dragon đảm nhiệm vai trò Đại sứ Quảng bá trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao APEC, đồng thời tiết lộ nam ca sĩ đã đồng ý trở thành Đại sứ về lĩnh vực Vũ trụ và Hàng không Vũ trụ. Thậm chí, Thứ trưởng còn đề xuất nhân dịp Tổng thống Hàn Quốc tới thăm các cơ sở hàng không vũ trụ có thể trao tận tay G-Dragon giấy bổ nhiệm chính thức.

G-Dragon đã trở thành cầu nối để BIGBANG trở thành đại sứ của KASA

G-Dragon đã trở thành cầu nối để BIGBANG trở thành đại sứ của KASA. Thay vì giữ trọng trách cá nhân, nam ca sĩ đã lựa chọn đưa cả nhóm lên phía trước, để hợp đồng đại sứ đầu tiên của KASA được ký với BIGBANG. Vì vậy, việc nhóm chính thức trở thành đại sứ truyền thông đầu tiên của cơ quan này không chỉ là một dấu mốc mới trong hành trình 20 năm của BIGBANG, mà còn cho thấy cách G-Dragon chuyển hóa sức ảnh hưởng cá nhân thành giá trị chung cho cả nhóm.

G-Dragon là đại sứ APEC 2025

Đại sứ UNESCO 2026

Màn hợp tác giữa BIGBANG và KASA một lần nữa làm nổi bật vị thế đặc biệt của G-Dragon trong lĩnh vực văn hóa, khoa học và công nghệ tại Hàn Quốc. Trước đó, nam ca sĩ từng nhiều lần đảm nhận các vai trò mang tính đại diện quốc gia, đồng thời có mối liên hệ mật thiết với giới học thuật và công nghệ. Năm 2025, G-Dragon được chọn làm Đại sứ cho APEC, là thần tượng Kpop duy nhất được biểu diễn trong tiệc tối Hội nghị Thượng đỉnh trước hơn 20 lãnh đạo quốc gia. Tháng 10/2025, G-Dragon được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc trao Huân chương Văn hóa, một trong những vinh dự cấp quốc gia dành cho những cá nhân có đóng góp nổi bật trong việc phát triển và lan tỏa văn hóa đại chúng Hàn Quốc. Đầu tháng 7/2026, anh tiếp tục được bổ nhiệm làm Đại sứ danh dự UNESCO, đồng hành cùng các hoạt động kêu gọi bảo tồn di sản toàn cầu.

G-Dragon được Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) bổ nhiệm làm Giáo sư thỉnh giảng tại Khoa Kỹ thuật Cơ khí

Không chỉ ghi dấu ấn trong lĩnh vực văn hóa, G-Dragon còn gây chú ý bởi sự kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ. Tháng 6/2024, anh được Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) bổ nhiệm làm Giáo sư thỉnh giảng tại Khoa Kỹ thuật Cơ khí. Sự hợp tác hướng tới việc ứng dụng công nghệ và AI vào nội dung Kpop, qua đó mở rộng sức cạnh tranh của văn hóa Hàn Quốc trên thị trường quốc tế. Tháng 4/2025, ca khúc Home Sweet Home cùng video âm nhạc của G-Dragon được truyền ra ngoài vũ trụ thông qua ăng-ten vệ tinh mặt đất. Dự án do Galaxy Corporation phối hợp cùng Viện Vũ trụ KAIST thực hiện, đưa âm nhạc của G-Dragon trở thành một phần trong dự án kết nối nghệ thuật với công nghệ không gian.

G-Dragon đã được KAIST tái bổ nhiệm vị trí giáo sư thỉnh giảng

Cũng vào hôm nay, tờ News Culture cho biết G-Dragon đã được KAIST tái bổ nhiệm vị trí giáo sư thỉnh giảng. Với lần tái bổ nhiệm này, anh sẽ tiếp tục hoạt động với vai trò cầu nối giữa giới học thuật và ngành công nghiệp giải trí, song song với sự nghiệp nghệ sĩ toàn cầu của mình. Lý do phía sau quyết định tái bổ nhiệm là những thành quả G-DRAGON đã đạt được khi vừa hoạt động trên sân khấu toàn cầu, bao gồm cả world tour, vừa đóng góp thiết thực vào các nghiên cứu liên ngành đa dạng và hoạt động giao lưu với cộng đồng KAIST.

G-Dragon phát nhạc ra ngoài vũ trụ vào năm 2025

MV Home Sweet Home phiên bản phát ngoài vũ trụ

3Nguồn thu này đến từ thành công của album phòng thu thứ ba Übermensch, phát hành năm 2025 với hơn 1 triệu bản bán ra, cùng Übermensch World Tour. Chuyến lưu diễn đi qua 12 quốc gia với 39 đêm diễn, thu hút hơn 825 nghìn khán giả. Bên cạnh âm nhạc, các hợp đồng quảng cáo và vai trò đại sứ cho nhiều thương hiệu xa xỉ cũng góp phần đáng kể vào nguồn thu của nam ca sĩ. Từ một nghệ sĩ Kpop, G-Dragon đang mở rộng phạm vi ảnh hưởng sang những lĩnh vực vốn tưởng như rất xa âm nhạc.

Khoản tiền thù lao G-Dragon nhận được trong năm 2025 được ước tính hơn 65 tỷ won, tương đương gần 1.100 tỷ đồng

Năm 2026, G-Dragon tập trung toàn lực cho việc đưa BIGBANG trở lại. Việc BIGBANG trở thành đại sứ truyền thông đầu tiên của KASA, trong bối cảnh nhóm chuẩn bị bước vào tour kỷ niệm 20 năm mang chủ đề Cosmos, càng khiến hành trình “vươn tầm vũ trụ” của nam ca sĩ và nhóm trở nên đặc biệt hơn.