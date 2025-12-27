Vào tháng 8, quốc gia này đã nhận được lô máy bay thứ hai mang số hiệu đỏ "11" và "12" - chúng đã đến căn cứ không quân tiêm kích số 61 ở Baranovichi. Cặp chiến đấu Su-30SM2 đầu tiên - mang số hiệu "09" và "10" - đã đến đó vào tháng 5 năm 2025.