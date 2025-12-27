HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Giao lô máy bay chiến đấu Su-30SM2 thứ ba cho đồng minh số 1

Sao Đỏ |

Tiêm kích Su-30SM2 có nhiều nâng cấp đáng kể so với phiên bản Su-30SM cơ sở, sẽ giúp nâng cao năng lực tác chiến cho quốc gia tiếp nhận.

Belarus nhận lô máy bay chiến đấu su - 30 s m2 thứ ba từ Nga , nâng cao sức mạnh Không quân - Ảnh 1.

Không quân Cộng hòa Belarus đã nhận được một lô máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM2 từ Nga. Thông tin nói trên đã được đăng tải trên kênh Telegram chính thức của Bộ Quốc phòng nước này.

Belarus nhận lô máy bay chiến đấu su - 30 s m2 thứ ba từ Nga , nâng cao sức mạnh Không quân - Ảnh 2.

Số lượng tiêm kích Su-30SM chuyển giao trong đợt này không được nêu rõ, nhưng hình ảnh 2 máy bay chiến đấu, có lẽ vẫn đang ở sân bay trên đất Nga, đã được đăng tải trực tuyến và qua đó gián tiếp cho biết con số thực.

Belarus nhận lô máy bay chiến đấu su - 30 s m2 thứ ba từ Nga , nâng cao sức mạnh Không quân - Ảnh 3.

Như vậy đây là lô chiến đấu tiêm kích Su-30SM2 thứ ba được giao cho Belarus trong năm nay, tức là tổng số chiến đấu cơ giao từ đầu năm ở con số 6. Số hiệu đuôi có thể của chúng là màu đỏ "13" và "14".

Belarus nhận lô máy bay chiến đấu su - 30 s m2 thứ ba từ Nga , nâng cao sức mạnh Không quân - Ảnh 4.

Vào tháng 8, quốc gia này đã nhận được lô máy bay thứ hai mang số hiệu đỏ "11" và "12" - chúng đã đến căn cứ không quân tiêm kích số 61 ở Baranovichi. Cặp chiến đấu Su-30SM2 đầu tiên - mang số hiệu "09" và "10" - đã đến đó vào tháng 5 năm 2025.

Belarus nhận lô máy bay chiến đấu su - 30 s m2 thứ ba từ Nga , nâng cao sức mạnh Không quân - Ảnh 5.

Trước đó, Minsk đã nhận được 8 máy bay chiến đấu thuộc phiên bản cũ của Su-30SM, được lắp ráp tại Nhà máy Hàng không Irkutsk ở Nga.

Belarus nhận lô máy bay chiến đấu su - 30 s m2 thứ ba từ Nga , nâng cao sức mạnh Không quân - Ảnh 6.

Việc cung cấp được thực hiện theo thỏa thuận khung giữa Belarus và Nga, chính thức ký kết vào tháng 6 năm 2017. Văn kiện này quy định việc chuyển giao 12 máy bay chiến đấu cho Belarus.

Belarus nhận lô máy bay chiến đấu su - 30 s m2 thứ ba từ Nga , nâng cao sức mạnh Không quân - Ảnh 7.

So với Su-30SM cơ sở thì phiên bản nâng cấp Su-30SM2 có tính năng kỹ chiến thuật vượt trội đáng kể, khi được "đồng nhất hóa" nhiều thành phần với tiêm kích đa năng Su-35S.

Belarus nhận lô máy bay chiến đấu su - 30 s m2 thứ ba từ Nga , nâng cao sức mạnh Không quân - Ảnh 8.

Điển hình như máy bay được tích hợp radar mảng pha thụ động N035 Irbis, động cơ kiểm soát vector lực đẩy 3 chiều AL-41F1S và một số thành phần hệ thống điện tử hàng không tiên tiến khác.

Kỹ sư Nhật Bản lo ngại sâu sắc: "Thay vì bàn về xe điện, hãy cảnh giác với công nghệ này của Trung Quốc"

Nga

Trung Quốc

Nhật Bản

Baranovichi

