Giao diện sexy 11 năm trước của Lưu Diệc Phi khiến netizen gọi tên Ngọc Trinh

Bandage dress, hay còn được gọi là “váy băng quấn”, là kiểu váy ôm sát cơ thể với các đường cắt may mô phỏng những dải băng quấn quanh thân hình của người mặc. Từng là biểu tượng thời trang đình đám của thời kỳ Y2K, thiết kế này bất ngờ viral trở lại nhờ loạt ảnh cũ của Lưu Diệc Phi. Sau hơn một thập kỷ, visual của “thần tiên tỷ tỷ” trong chiếc đầm ánh bạc ôm sát vẫn khiến netizen xuýt xoa vì quá sang chảnh và cuốn hút, chứng minh nhan sắc đỉnh cao thật sự chưa bao giờ lỗi thời.

Mẫu váy băng quấn hot hit của Lưu Diệc Phi bỗng viral trở lại. (Nguồn: TikTok)

Xuất hiện tại Đêm từ thiện Thành Long năm 2011 tổ chức tại khách sạn Grand Hyatt, Lưu Diệc Phi khi ấy chọn một mẫu đầm bodycon màu bạc với chất liệu ánh kim bắt sáng. Thiết kế cổ V sâu nhẹ, phần thân váy được xử lý theo kiểu quấn draping ôm sát cơ thể, tạo hiệu ứng đường cong cực kỳ mềm mại nhưng không phô phang.

Điều đáng nói là kiểu váy băng quấn này vốn nổi tiếng là “kẻ thù” của nhiều vóc dáng. Chất liệu co giãn ôm chặt cơ thể dễ để lộ khuyết điểm phần bụng, hông hay đùi nếu người mặc không có body đủ cân đối. Chưa kể, các đường nhún draping ngang thân váy tuy giúp tạo hiệu ứng đồng hồ cát nhưng cũng rất dễ khiến tổng thể trông nặng nề hoặc “dừ” hơn nếu thần thái không đủ sang.

Tuy bị xem là một trong những kiểu váy khó mặc nhất, bandage dress lại có khả năng tôn dáng cực kỳ hiệu quả. Thiết kế ôm sát giúp làm nổi bật đường cong cơ thể, đồng thời tạo hiệu ứng vòng eo thon gọn và vóc dáng cân đối hơn. Các đường quấn đặc trưng của kiểu váy này còn hỗ trợ che bớt phần mỡ thừa, nâng và nhấn vào những điểm cần khoe khéo của người mặc.

Lưu Diệc Phi của 15 năm về trước quá xinh đẹp. (Nguồn: Getty Images)

Đó cũng là lý do suốt nhiều năm qua, không phải mỹ nhân nào diện váy bandage cũng nhận được lời khen. Nhưng với Lưu Diệc Phi, thiết kế này lại như được “đo ni đóng giày” cho cô. Nhiều cư dân mạng thậm chí còn nhận xét nếu đặt hình ảnh này giữa thời điểm hiện tại, visual của nữ diễn viên vẫn không hề lép vế trước các xu hướng bodycon hiện đại.

Ngay sau khi loạt ảnh cũ viral trở lại, một cái tên khác của showbiz Việt cũng nhanh chóng được gọi tên: Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh là cái tên được netizen nhắc tới khi nói về mẫu váy này. (Nguồn: TikTok)

Nếu Lưu Diệc Phi mang đến cảm giác thanh tao, sang trọng thì Ngọc Trinh lại là đại diện tiêu biểu cho phong cách gợi cảm từng thống trị Vbiz đầu thập niên 2010. Có một giai đoạn, người đẹp Trà Vinh gần như “đóng đinh” với các thiết kế bandage dress ôm sát.

Sở hữu vòng eo nhỏ cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật, Ngọc Trinh khi ấy thường xuyên diện váy băng quấn với đủ gam màu từ nude, đen đến ánh kim. Những outfit này góp phần định hình hình ảnh sexy đặc trưng của cô suốt nhiều năm trong showbiz Việt.