Cơ quan Hải quan Hồng Kông (Trung Quốc) đã bắt giữ giám đốc một doanh nghiệp sau khi phát hiện các giao dịch chui liên quan đến vàng và đồ trang sức trị giá hơn 120.000 đô la Hồng Kông (khoảng 404 triệu VNĐ).

Vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 19/1. Cơ quan chức năng cho biết người này đã được thả tự do sau khi nộp tiền bảo lãnh để chờ điều tra thêm.

Theo Sắc lệnh Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố, bất kỳ cá nhân nào muốn kinh doanh kim loại và đá quý đều phải đăng ký cấp phép với Hải quan trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào có giá trị từ 120.000 đô la Hồng Kông trở lên, trừ trường hợp được miễn trừ.

Người giao dịch chưa xin phép mà thực hiện, hoặc tự nhận là được ủy quyền thực hiện, giao dịch ở mức vượt ngưỡng quy định sẽ phải đối mặt với mức phạt tối đa là 100.000 đô la Hồng Kông và 6 tháng tù giam nếu bị kết tội.

Cơ quan chức kêu gọi các nhà buôn kim loại quý và đá quý rằng phải đăng ký giấy phép trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch tiền mặt hoặc phi tiền mặt nào có tổng giá trị từ 120.000 đô la Hồng Kông trở lên.