Giành điểm cao nhất tại Green Voices, cặp đôi nữ sinh chia sẻ: ‘Nằm ngủ cũng mơ thấy đang tập luyện cùng nhau’

Bằng phong thái tự tin, lập luận chặt chẽ và góc nhìn gần gũi với giới trẻ, hai nữ sinh ngành dược là Tàm Thu Diệu và Bòng Kim Thanh đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi hùng biện Green Voices tại trường Đại học Phenikaa với 390 điểm – cao nhất từ đầu mùa. Ngay sau khi bước xuống sân khấu, cả hai đã có cuộc chia sẻ ngắn về hành trình, cảm xúc và những định hướng cho vòng chung kết toàn quốc.

Tàm Thu Diệu và Bòng Kim Thanh giành giải nhất cuộc thi Green Voices tại đại học Phenikaa.

Đầu tiên chúc mừng hai bạn. Cảm xúc của các bạn ngay khi nghe xướng tên đạt giải cao nhất là gì?

Kim Thanh: Em rất bất ngờ và rất vui. Khoảnh khắc nghe đến tên mình, cảm xúc lẫn lộn, thậm chí em nghĩ mình có thể bật khóc ngay lúc đó. Đây là lần đầu tiên em tham gia một cuộc thi đứng trước đông người như vậy nên thực sự rất run, nhưng cuối cùng lại đạt kết quả vượt cả kỳ vọng. Em thấy tự hào vì đã vượt qua giới hạn của bản thân.

Thu Diệu: Em cũng vậy, vừa vui vừa run, thậm chí lúc lên nhận giải em còn… rơi nước mắt. Em vẫn có cảm giác như đang ở trên sân khấu thi, hồi hộp đến tận phút cuối. Nhưng điều quý nhất là qua chương trình, em học được nhiều góc nhìn và câu chuyện mới về chuyển đổi xanh.

Theo hai bạn, đâu là yếu tố giúp đội mình thuyết phục được hội đồng giám khảo?

Kim Thanh: Em nghĩ bởi vì em có thể nói lên được tiếng nói gần nhất với thế hệ trẻ bây giờ. Lúc lên kịch bản, em đang nhìn với góc độ mình là một người trẻ, tự hỏi mình cần phải làm gì để phát triển tương lai đất nước.

Kim Thanh luôn thể hiện phong thái tự tin.

Em nhìn thấy thực trạng môi trường đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó khoảng 20% nguyên nhân đến từ khí thải của xe xăng. Từ nhận thức đó, em muốn truyền tải thông điệp theo hướng trẻ trung, nhẹ nhàng, tích cực và dễ tiếp nhận. Em mong rằng sự gần gũi, chân thật và tinh thần năng lượng tích cực sẽ giúp mọi người mở lòng hơn với những thay đổi xanh.

Trong nhiều luận điểm được đưa ra, đâu là ý mà hai bạn tâm đắc nhất?

Kim Thanh: Trong các luận điểm mà bọn em đưa vào bài thi, em tâm đắc nhất là nội dung liên quan đến vấn đề an toàn, đặc biệt là lo ngại về cháy nổ xe điện. Trước đây em từng nghe rất nhiều câu chuyện và ý kiến xoay quanh rủi ro này, nên khi xây dựng bài nói, em muốn tập trung làm rõ và giải đáp những hiểu lầm đó.

Tuy nhiên, em cũng cảm nhận được rằng phần khai thác của mình vẫn chưa thật sự sâu và chưa truyền tải được đầy đủ như mong muốn. Em hy vọng nếu có cơ hội hoàn thiện thêm, em sẽ trình bày kỹ hơn để thuyết phục hơn và giúp mọi người có cái nhìn toàn diện hơn.

Chuyên ngành của các bạn là Dược. Việc này có đem lại lợi thế nào khi nói về một chủ đề mang tính kỹ thuật như xe điện không?

Kim Thanh: Nghe thì có vẻ không liên quan, nhưng lại có một điểm rất giống nhau – đó là thói quen đào sâu nguyên lý hoạt động.

Trong ngành dược có một cụm từ là “cơ chế tác dụng”. Học Dược, bọn em luôn phải hiểu cơ chế, số liệu, chứng minh, không nói theo cảm tính. Khi tìm hiểu về xe điện, em chú trọng vào thông tin kỹ thuật, chứng nhận, số liệu mà các hãng công bố.

Sự kỹ tính và yêu cầu rõ ràng về nguyên lý hoạt động giúp em tự tin hơn trong lập luận.

Kim Thanh luôn tin tưởng vào người bạn của mình.

Hai bạn học ngành Y – Dược nhưng lại chọn thi chủ đề chuyển đổi xanh bằng xe điện. Lý do là gì?

Thu Diệu: Vì đó là chủ đề đang hiện hữu trong đời sống và liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Môi trường sạch, giao thông xanh thì chất lượng sống và sức khỏe cũng tốt hơn. Em nghĩ người trẻ nên quan tâm đến tương lai không chỉ bằng cảm xúc mà bằng hành động.

Khi quan sát các đội thi còn lại, điều gì khiến hai bạn ấn tượng nhất?

Kim Thanh: Em học được nhiều lắm. Đầu tiên là sự tự tin. Có bạn bước lên sân khấu rất bình tĩnh, phong thái mạnh mẽ khiến mình phải thầm phục.

Thứ hai là cách khai thác vấn đề. Mỗi đội có một góc nhìn rất khác nhau, có đội đi sâu về kỹ thuật pin, có đội khai thác góc độ xã hội, có đội lại nói bằng câu chuyện đời thường rất thú vị. Em thấy các bạn có những cái khía cạnh mới khác em, đây là một điều rất là đáng để học tập. Điều đó giúp bọn em hiểu rằng chủ đề chuyển đổi xanh không chỉ có một hướng tiếp cận.

Phần thi của cặp đôi này nhận được 390 điểm, cao nhất từ đầu mùa.

Thu Diệu: Sau khi xem phần thi của các đội còn lại, em cũng cảm thấy khá áp lực và có chút run. Tuy nhiên, em vẫn giữ được sự tự tin vì em tin tưởng vào bạn đồng hành của mình. Khi hai đứa đã cùng nhau xây dựng và thống nhất kịch bản, em nghĩ rằng điều quan trọng nhất là mình phải thể hiện thật trọn vẹn những gì đã chuẩn bị.

Qua việc quan sát các đội thi khác, em nhận ra rằng bài nói của bọn em có thể khai thác sâu hơn ở phần số liệu để tạo thêm tính thuyết phục. Bên cạnh đó, cách truyền đạt cũng cần gần gũi hơn nữa để khán giả cảm nhận rõ ràng cảm xúc và câu chuyện mà bọn em muốn truyền tải. Em hiểu rằng chỉ khi mình thực sự đặt bản thân vào câu chuyện, cảm nhận nó như trải nghiệm của chính mình, thì người nghe mới có thể đồng cảm và thấy mình trong đó.

Hai bạn mất bao lâu để chuẩn bị bài hùng biện hôm nay?

Ngay khi cuộc thi được phát động, em là người thấy thông tin và gửi cho bạn Thanh vì nghĩ đây là sân chơi thú vị. Bạn Thanh đồng ý ngay và bọn em bắt đầu lên ý tưởng.

Cả 2 bạn trẻ này đều theo học ngành dược tại Đại học Phenikaa

Cả hai mất một buổi để xây dựng phần khung nội dung, trong đó Thanh phụ trách kỹ hơn phần số liệu vì bạn ấy cẩn thận và có sự tìm hiểu sâu hơn. Sau đó bọn em chỉnh sửa lại kịch bản rồi dành nhiều thời gian để luyện tập.

Thậm chí tối hôm trước, em còn mơ thấy mình đang tập cùng bạn Thanh vì tập quá nhiều và quá tập trung.

Hai bạn đã chuẩn bị gì cho vòng chung kết sắp tới?

Kim Thanh: Qua phần nhận xét của cả ba giám khảo dành cho các đội thi hôm nay, em đã nhìn ra được những điểm mình cần cải thiện để bài nói trở nên thuyết phục và hoàn chỉnh hơn. Nhờ những góp ý đó, em nhận thấy mình cần bổ sung và khai thác sâu hơn các khía cạnh còn thiếu, tránh bỏ sót thông tin quan trọng. Em tin rằng trong những lần tham gia tiếp theo, em sẽ điều chỉnh cách triển khai và xây dựng nội dung sao cho mạch lạc, bao quát và chặt chẽ hơn.