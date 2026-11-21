Sau khi Lee Jin-woo (32 tuổi), người từng gây chú ý với thành tích đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các phần thi của kỳ thi năng lực đầu vào trường luật Hàn Quốc (LEET), qua đời, giảng viên Roh Hyung-seok, người từng công khai đặt nghi vấn về kết quả của anh, đã đăng tải lời xin lỗi và tưởng niệm.

Ngày 19/11, trên trang cá nhân, giảng viên Roh Hyung-seok viết: "Anh Jin-woo, tôi đã sai khi không suy nghĩ thấu đáo hơn một lần và không cân nhắc kỹ trước khi hành động. Mong em yên nghỉ. Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác day dứt và có lỗi này trong suốt cuộc đời".

Trước đó cùng ngày, ông Roh có mặt tại buổi kiểm chứng công khai khả năng giải đề thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh đại học của Lee Jin-woo, được tổ chức tại Viện nghiên cứu tuyển sinh IDA ở quận Gangnam, Seoul. Tuy nhiên, sự kiện đã bị hủy sau khi Lee không xuất hiện như dự kiến để trực tiếp giải đề trước máy quay và phát sóng trực tiếp.

Đáng chú ý, trước buổi kiểm chứng, ông Roh cho biết sẽ tự chuẩn bị toàn bộ đề thi, quần áo và dụng cụ làm bài nhằm bảo đảm Lee có điều kiện thoải mái nhất. Thậm chí, giảng viên này còn mua cả đồ lót cho nam thí sinh.

"Tôi đã nói rằng mình sẽ tự thay đề thi, tự mua quần áo và cả dụng cụ viết. Tôi còn đến cửa hàng Lululemon, nơi mà bình thường bản thân cũng không mua nổi đồ, để mua một chiếc quần lót giá 40.000 won (khoảng 700.000 đồng), để anh ấy có thể mặc đồ tốt, làm bài thật thoải mái và không cảm thấy bất cứ điều gì bất tiện", ông Roh chia sẻ.

Trong bài đăng, giảng viên này cũng giải thích nguyên nhân khiến ông bắt đầu nghi ngờ thành tích của Lee. Theo ông, khi xem bài thi của nam thí sinh, ông nhận thấy kết quả được đánh dấu ở phần cuối không có sự liên kết rõ ràng với quá trình tư duy thể hiện trong các bước làm bài trước đó.

"Tôi nhìn thấy kết quả được đánh dấu ở cuối cùng và cả quá trình suy luận diễn ra ở giữa, nhưng tôi không thể kết nối chúng với nhau", ông Roh nói.

Ông cho biết cảm xúc ban đầu khi nghe tin Lee đạt điểm tuyệt đối thực chất là sự ngưỡng mộ và ghen tị. Bởi theo ông, Lee là người đã đạt được thành tích lớn trong chính lĩnh vực mà ông đang theo đuổi.

Lee Jin-woo - người đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào trường luật (LEET) năm 2027 (Ảnh: Yonhap News)

Tuy nhiên, sau một lần tình cờ xem bài thi của Lee, những nghi vấn bắt đầu xuất hiện. Giảng viên này cho rằng câu chuyện về quá trình học tập, làm bài của nam thí sinh và kết quả tuyển sinh được công bố không khiến ông cảm thấy thuyết phục.

Nhắc đến những video và hình ảnh của Lee xuất hiện trên truyền thông, ông Roh nói: "Tôi không thể hiểu được quá trình mà người đó kể lại và kết quả đạt được trong kỳ thi tuyển sinh. Tôi cảm thấy quá trình ấy được thể hiện quá nhẹ nhàng".

Trong lúc chia sẻ về công việc giảng dạy cũng như hành trình học tập vất vả của các thí sinh, ông Roh nhiều lần xúc động và bật khóc.

"Nếu anh ấy thực sự là thiên tài, tôi có cảm giác một thiên tài đang coi thường công việc mà tôi làm. Còn nếu đó là lời nói dối, tôi lại có cảm giác một kẻ nói dối đang coi thường công việc của tôi. Dù là trường hợp nào, tôi cũng cảm thấy vô cùng tổn thương", ông bộc bạch.

Theo thông tin được truyền thông Hàn Quốc đăng tải, Roh Hyung-seok tốt nghiệp Trường Trung học Ngoại ngữ Daewon, sau đó theo học ngành Luật tại Đại học Korea trước khi vào Trường Luật Đại học Ajou.

Ông hiện hoạt động với vai trò giảng viên luyện thi LEET và đã tham gia kỳ thi này tổng cộng 10 lần, từ khóa tuyển sinh năm 2013 đến năm 2025. Trong đó, tại kỳ thi năm 2016, ông từng đạt điểm tuyệt đối ở phần Đọc hiểu ngôn ngữ.

Nguồn: Newsis