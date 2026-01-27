Giảng viên Phúc Tiệp nói thẳng về Dương Trường Giang: "Nghịch nhất hệ sinh viên Nhạc viện"

Sau 10 năm kể từ album đầu tay và hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, tối 26/1, ca nhạc sĩ Dương Trường Giang chính thức ra mắt album mới mang tên Giang Phố . Album gồm 9 ca khúc như: Chỉ là thời gian dành cho nhau đã hết , Dưới gốc cây sồi già , Chúng ta đã không giữ lời , Rồi ngày mai sau tìm nhau ở đâu trên phố dài …

Khác với việc tuyển chọn hay làm mới các sáng tác cũ, Giang Phố là tập hợp những ca khúc hoàn toàn mới, được sáng tác liền mạch như một “tản văn âm nhạc”. Trong đó, mỗi ca khúc là một câu chuyện nhỏ độc lập nhưng được kết nối chặt chẽ trong cùng một không gian cảm xúc mang tên Hà Nội .

Nhạc sĩ, ca sĩ Dương Trường Giang.

Chia sẻ về album, nhạc sĩ Dương Trường Giang cho biết: “ Giang Phố là một album gói trọn những gì tôi đã sống, đã quan sát và đã chắt lọc từ những vỉa hè Hà Nội. Tôi không mang đến đây những giai điệu rời rạc mà là một câu chuyện dài mang tên Giang Phố.

Đó là những lát cắt rất thực của phố phường – từ cái ồn ào rất riêng của những buổi sáng sớm đến những khoảng lặng sần sùi của đêm muộn. Tôi chọn kể về phố bằng ngôn ngữ âm nhạc chân thực bởi sau từng ấy thời gian làm nghề, tôi tin rằng âm nhạc không cần phải gồng mình. Nó chỉ cần là chính nó, đủ để ai cũng có thể tìm thấy một phần cuộc đời mình trong đó".

Thông qua Giang Phố , Dương Trường Giang tiếp tục thể hiện một thế mạnh quen thuộc: Khả năng làm đẹp những nỗi buồn. Âm nhạc của anh không bi lụy hay kịch tính hóa cảm xúc, mà đặt nỗi buồn vào đúng hình hài đời sống – nơi buồn vui tồn tại như một phần tự nhiên của ký ức, của phố xá và của mỗi con người trưởng thành.

Lý giải thêm về khái niệm “phố” trong album, nhạc sĩ cho biết với anh, “phố” và “cây” là hai giá trị tượng hình luôn ở lại, gắn liền với Hà Nội và với lớp thời gian phủ lên mọi sự vật.

“ Từ ngày viết Phố không mùa , tôi nhận ra có hai giá trị tượng hình là phố và cây – những thứ luôn ở lại. Gắn bó với Hà Nội, với tôi, là những gì được phủ lên bởi lớp thời gian. Mọi sự vật, mọi con người, mọi câu chuyện đều cần đi qua thời gian thì giá trị mới hiện ra ”, Dương Trường Giang chia sẻ.

Nói về kỳ vọng dành cho Giang Phố , nam nhạc sĩ cho biết anh không đặt ra những mong muốn quá lớn, ngoài việc hoàn thành trọn vẹn album và có cơ hội chia sẻ nó với những khán giả yêu mến mình.

Có mặt tại buổi ra mắt album Giang Phố, nghệ sĩ – giảng viên Phúc Tiệp đã chia sẻ nhiều kỷ niệm thú vị về học trò cũ của mình tại Nhạc viện (hiện là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

Giảng viên Phúc Tiệp chia sẻ về Dương Trường Giang.

"Tôi là giảng viên trực tiếp chứng kiến Giang trong nhiều năm ở Nhạc viện, tôi hiểu tính anh ấy và tôi biết con người anh này. Nếu kể ra thì chắc đến sáng mai mới hết nên chỉ nói ngắn gọn rằng Dương Trường Giang là một chàng trai rất có gu, rất biết cách chơi và biết cách tạo những điểm nhấn cho chính mình trong cuộc chơi nghệ thuật.

Ngày hôm nay, khi chứng kiến sản phẩm mới và nghe âm nhạc của Giang, tôi lại thấy rằng ngày xưa khi chúng tôi còn trẻ – những cậu học sinh nghịch nhất, nghịch nhì – thì sau này lại thường là những người thành công nhất hoặc nhì trong số những người học cùng nhau.

Có lẽ vì họ có trải nghiệm sớm nên tâm hồn rất đẹp. Những người nghịch thường thông minh, nhiều sáng tạo và giàu năng lượng sống. Tôi rất đồng cảm với Dương Trường Giang, bởi ngày xưa Giang là người nghịch nhất hệ sinh viên Nhạc viện còn tôi là người nghịch nhất hệ giảng viên ở Nhạc viện".

Nghệ sĩ Phúc Tiệp cũng cho biết, anh dự định sẽ cover các ca khúc trong album mới Giang Phố để chia sẻ cùng khán giả yêu nhạc.

Bạn bè người thân đến chúc mừng Dương Trường Giang.

Dương Trường Giang sinh năm 1987 tại Hà Nội, là nhạc sĩ – ca sĩ hoạt động âm nhạc hơn 20 năm. Anh được biết đến với loạt ca khúc giàu cảm xúc như Phố không mùa, Làm cha, Lặng yên, Đừng quên nhau, Ngày trôi về phía cũ… Âm nhạc của Dương Trường Giang mang màu sắc trầm lắng, hoài niệm, gắn với ký ức đô thị và đời sống nội tâm.