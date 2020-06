"Giang hồ mạng" Huấn Hoa Hồng ngang nhiên làm MV quảng cáo game đánh bạc: Có thể bị xử lý hình sự

Huấn Hoa Hồng tên thật là Bùi Xuân Huấn (SN 1984, quê huyện Trấn Yên, Yên Bái), Huấn sử dụng fanpage mang tên Huấn Hoa Hồng trên facebook. Trang này có đến hơn 1,2 triệu người theo dõi, mỗi bài đăng đều có hàng chục ngàn tương tác và bình luận.

Huấn là nhân vật khá nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ những clip khoe tiền, vàng và mối quan hệ rộng rãi với các "giang hồ mạng" như Khá "Bảnh", Quang "Rambo"...

Gần đây, Huấn Hoa Hồng càng được chú ý nhiều hơn khi liên tục đăng tải những livestream khuyên răn giới trẻ về cuộc sống, học tập và tình yêu. Huấn vướng lùm xùm đánh đập vợ và hai lần bị bắt vì dương tính với ma túy.

Chiều 16/6/2020 lãnh đạo Công an TP.HCM cho hay cơ quan ANĐT Công an TP.HCM đã phát lệnh truy tìm "giang hồ mạng" Huấn Hoa Hồng .

Theo đó, quyết định trên được cơ quan ANĐT Công an quận Thủ Đức và Công an TP.HCM phát đến Công an 24 quận huyện cùng các phòng nghiệp vụ có liên quan ở TP.HCM.

Lãnh đạo Công an TP.HCM xác nhận, "giang hồ mạng" Huấn Hoa Hồng bị truy tìm vì có những dấu hiệu về một số hành vi vi phạm liên quan bán hàng đa cấp, kinh doanh trên mạng xã hội...