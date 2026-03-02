Cao 70 feet (21 mét) và dài 225 feet (68 mét), một trong những chiếc máy bay lớn nhất thế giới này là nỗi hiếu kỳ đối với những người lái xe ngang qua sân bay Toronto Pearson ở Mississauga (Canada). Đã tròn 4 năm kể từ ngày chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Nga bị mắc kẹt tại sân bay lớn nhất và nhộn nhịp nhất quốc gia thuộc G7 này.

Chiếc máy bay Antonov An-124 thuộc sở hữu của Nga, với sải cánh khoảng 240 feet (73 mét), vẫn đậu trên đường băng giữa lúc Canada và Nga đang tiến hành cuộc chiến pháp lý về quyền sở hữu.

Được mô tả là máy bay chở hàng sản xuất hàng loạt lớn nhất thế giới, Antonov An-124 đã nằm tại sân bay Pearson kể từ ngày 27/2/2022 sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine khiến Canada đóng cửa không phận đối với các máy bay thuộc sở hữu của Nga.

Chiếc máy bay vẫn đậu sát hàng rào ngăn cách sân bay với đường Silver Dart Drive. Chỉ cách đó vài bước chân, là đường cao tốc 427 luôn tấp nập.

Hiện chưa rõ cuộc chiến pháp lý giữa Canada và Nga sẽ kéo dài bao lâu. Cho đến khi vấn đề này được giải quyết, máy bay có thể sẽ vẫn ở nguyên vị trí cũ.

Chính phủ Canada tịch thu chiếc máy bay này vào ngày 8/6/2023 và muốn giao nó cho Ukraine như một phần của gói viện trợ.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Canada đã nói với trang tin địa phương INsauga rằng vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

“Quá trình tịch thu tài sản do Canada khởi xướng vào tháng 3/2025 vẫn đang diễn ra. Các bước tiếp theo sẽ được xác định theo luật pháp và quy trình tòa án hiện hành”, người phát ngôn viết trong một email.

Ngoài ra, phía Bộ Ngoại giao không cung cấp thêm chi tiết nào khác, đồng thời xác nhận rằng máy bay vẫn đang bị mắc kẹt tại sân bay Toronto Pearson.

Sau khi tịch thu chiếc máy bay vào tháng 6/2023, chính phủ Canada đã tiến hành thêm các hành động pháp lý vào năm 2025 nhằm giành quyền sở hữu hoàn toàn chiếc máy bay cao bằng toà nhà 7 tầng và dài bằng 3/4 sân bóng bầu dục NFL.

Trong chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine năm 2023 nhằm thể hiện sự ủng hộ của Canada đối với cuộc chiến chống Nga của Ukraine, Thủ tướng lúc bấy giờ, ông Justin Trudeau, đã nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy rằng chiếc máy bay này sẽ sớm được trao lại cho Kiev để Nga không bao giờ có thể sử dụng nó nữa.

Tuy nhiên, hãng hàng không Volga-Dnepr (Nga), chủ sở hữu đăng ký của chiếc máy bay, phản đối việc tịch thu và được cho là đã liên hệ với Ottawa vào cuối năm 2023 để thảo luận về việc trả lại tài sản.

Sau đó, vụ tranh chấp được đưa ra tòa án Canada và cuộc chiến pháp lý vẫn đang tiếp diễn.

Tháng 2/2022, máy bay Antonov An-124 vận chuyển một lô hàng bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 từ Trung Quốc đến sân bay Pearson, quá cảnh qua Nga rồi đến Anchorage (Alaska) - nơi nó được cho là đã dừng lại để tiếp nhiên liệu - trước khi hạ cánh xuống Mississauga.

Theo Insauga.com﻿