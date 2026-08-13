Giana ra mắt “Tương Tư”, tiết lộ từng thầm thích một người nhưng không dám nói

"Em hát bằng nguyên vẹn cảm xúc thật lúc ấy - có chút hồi hộp, chờ đợi và cả sự tiếc nuối vì đã không dám nói ra khi còn có thể", Giana chia sẻ.

Sau EP For Me phát hành đầu năm 2026, Giana tiếp tục hành trình âm nhạc với single mới mang tên Tương Tư. Ca khúc mang màu sắc pop tươi sáng, kể về những rung động đầu đời chưa đủ can đảm để gọi thành lời.

Nếu For Me là hành trình Giana nhìn vào bên trong để khám phá bản thân và tìm ra màu sắc âm nhạc riêng thì với Tương Tư, nữ ca sĩ cho biết cô cảm thấy mình đã mở lòng hơn để cảm xúc tự dẫn dắt.

"Ca khúc đến với em rất đúng thời điểm. Nó phản ánh đúng con người em hiện tại: tích cực hơn, yêu đời hơn, biết trân trọng những rung động nhỏ nhất trong cuộc sống, biết chậm lại và quan sát mọi thứ xung quanh hàng ngày", Giana chia sẻ.

Tương Tư lấy cảm hứng từ những cảm xúc thầm thương, nhớ nhung nhưng chưa đủ can đảm để bày tỏ. Thay vì khai thác sự buồn bã hay dằn vặt thường gắn với hai chữ "tương tư", ca khúc lựa chọn cách kể nhẹ nhàng, tươi sáng hơn về tình yêu.

Theo Giana, việc trong lòng có một người để thương, để nhớ và mỗi lần nghĩ đến lại có thêm động lực đã là một cảm xúc đẹp của tuổi trẻ.

"Em muốn âm nhạc của mình luôn mang lại năng lượng tích cực khiến người nghe cảm thấy lòng xao xuyến, vui tươi và có thêm chút hứng khởi cho ngày mới", cô nói.

Đáng chú ý, những cảm xúc được kể trong Tương Tư cũng xuất phát từ trải nghiệm thật của nữ ca sĩ. Giana cho biết cô từng rung động, thầm thích một người nhưng không đủ can đảm để nói ra.

"Khi hát Tương Tư, em không cần phải tưởng tượng quá nhiều mà chỉ đơn giản là mở lại một ngăn ký ức của chính mình. Em hát bằng nguyên vẹn cảm xúc thật lúc ấy - có chút hồi hộp, chờ đợi và cả sự tiếc nuối vì đã không dám nói ra khi còn có thể", Giana chia sẻ.

MV Tương Tư được thực hiện với bối cảnh biển xanh, nắng vàng và những cung đường ven biển rộng mở. Không xây dựng câu chuyện tình yêu theo mô-típ quen thuộc, Giana cùng ê-kíp lựa chọn cách kể gần gũi, tập trung vào hình ảnh và cảm xúc.

Điểm nhấn của MV là hình ảnh Giana trượt patin dọc bờ biển. Với nữ ca sĩ, patin không chỉ là sở thích mà còn phần nào đại diện cho tính cách cá nhân: cá tính, tinh nghịch, yêu tự do và luôn muốn tiến về phía trước.

Tuy nhiên, khi đặt hình ảnh ấy bên cạnh câu chuyện tình cảm trong Tương Tư, đôi giày patin lại mang một ý nghĩa khác.

"Trên đôi giày patin, em có thể trượt rất tự tin, mạo hiểm cũng được, thăng hoa cũng được. Nhưng đứng trước người mình thích thì lại hoàn toàn trái ngược - không đủ can đảm để bước tới hay nói ra lời trong lòng", Giana nói.

Phân cảnh cô thả đôi giày patin xuống bãi cát cũng là một trong những hình ảnh có ý nghĩa với nữ ca sĩ. Đó là khoảnh khắc cô chấp nhận sự yếu đuối của mình trong tình yêu.

"Giày patin có thể giúp mình tự do nhưng trong tình yêu, em chọn dừng lại để giữ nguyên vẹn sự thiêng liêng của nỗi tương tư. Đó là một sự mâu thuẫn rất thú vị trong MV lần này", cô chia sẻ.

Một điểm đáng chú ý của sản phẩm lần này là MV được chính Giana và nhóm bạn tự thực hiện. Đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ cùng ê-kíp tự sản xuất một MV hoàn toàn từ A đến Z.

Giana cho biết đây là thử thách lớn, đặc biệt khi một nghệ sĩ độc lập phải tự cân đối chi phí, thời gian và nhân sự nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh cũng như ý đồ nghệ thuật.

"Thật ra, ê-kíp gọi là 'hoành tráng' vậy thôi chứ thực chất chỉ có 3-4 người bạn thân thiết tự quay cho nhau. Khi một nhóm nhỏ như vậy mà tạo ra được một sản phẩm trọn vẹn, em cảm thấy vô cùng tự hào và biết ơn", cô nói.

Với Giana, mỗi khung hình trong MV không chỉ đơn thuần là hình ảnh mà còn lưu giữ kỷ niệm, tâm huyết, mồ hôi và công sức của cả nhóm.

Nhìn lại hành trình từ Vietnam Idol đến nay, Giana cho rằng thay đổi lớn nhất của cô nằm ở tư duy âm nhạc và sự tự tin khi đứng trước khán giả.

Theo nữ ca sĩ, Vietnam Idol là một bệ phóng giúp cô có cơ hội cọ xát, nhưng giai đoạn sau cuộc thi mới thực sự đưa cô bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp và học cách tự đi trên đôi chân của mình.

Giana cho biết cô ngày càng biết lắng nghe cảm xúc bản thân để hiểu rõ màu sắc cá nhân, đồng thời làm chủ sân khấu tốt hơn qua mỗi lần biểu diễn.

"Điều em tự hào nhất là sự kiên định và lì lợm với lựa chọn của mình: dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám là chính mình trong âm nhạc và chưa bao giờ ngừng học hỏi để mỗi sản phẩm đều là một phiên bản trưởng thành và bản lĩnh hơn của Giana", cô chia sẻ.

Sau EP For Me với nhiều thử nghiệm về màu sắc âm nhạc, Giana vẫn không muốn đóng khung mình trong một thể loại cố định. Cô muốn tiếp tục thử nghiệm những chất liệu mới nhưng đồng thời giữ lại bản sắc riêng.

"Thử nghiệm không có nghĩa là tự làm hòa tan mình. Dù bước vào thể loại nào, em vẫn giữ cho mình một bản sắc riêng - những dấu ấn mà chỉ cần Giana cất giọng hay nhạc vang lên là khán giả nhận ra ngay", nữ ca sĩ nói.

Giana tự nhận mình là một cô gái Gen Z sinh năm 2002, năng động, tinh nghịch và đôi khi hơi nổi loạn. Cô cho rằng hình ảnh trẻ trung trên sân khấu khá đồng điệu với con người ngoài đời nên không cần cố gắng xây dựng một hình mẫu khác.

Từ câu chuyện của Tương Tư, Giana cũng gửi lời đến những người đang thầm thích một ai đó nhưng chưa đủ dũng khí để thổ lộ.

GIANA - TƯƠNG TƯ - OFFICIAL MUSIC VIDEO

Theo nữ ca sĩ, nếu chưa sẵn sàng nói ra, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng sự ngập ngừng và ngọt ngào của khoảng thời gian ấy.

"Nhưng đến một lúc nào đó, khi cảm xúc đã đủ chín và bạn không muốn sống mãi trong những câu 'giá như', hãy cho mình một cơ hội để dũng cảm bước tới. Thổ lộ không phải để đòi hỏi kết quả mà là cách mình tôn trọng và giải phóng cảm xúc của bản thân. Kết quả ra sao cũng được, chỉ cần bạn đã dũng cảm sống thật với lòng mình, thì đó đã là một khoảnh khắc vô cùng đẹp đẽ rồi", Giana chia sẻ.

Hiện tại, cuộc sống của Giana tại TP.HCM khá bận rộn với việc tập luyện, làm nhạc, viết nhạc, quay dựng nội dung, trượt patin và gặp gỡ bạn bè để tìm kiếm thêm chất liệu sáng tạo.

Tính đến năm 2026, nữ ca sĩ đã sống tại TP.HCM được 6 năm. Cô cho biết thành phố này luôn sôi động và mang lại nhiều nguồn cảm hứng tươi mới cho công việc sáng tạo.

MV và bản audio Tương Tư được phát hành lúc 20h ngày 12/8/2026 trên YouTube và các nền tảng nghe nhạc trực tuyến.