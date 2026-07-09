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Gian lận thi cử tại Tuyên Quang: Ai chỉ đạo cho giáo viên nhắc bài học sinh?

Đức Anh
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Cơ quan công an xác định người chỉ đạo giáo viên Nguyễn Hà Duy vào phòng thi, trực tiếp hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh làm bài thi môn toán.

Như Báo Tiền Phong thông tin, cơ quan điều tra công an tỉnh Tuyên Quang xác định bà Trần Thị Thu Hằng (Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang ) đã chỉ đạo, định hướng một số cán bộ, giám thị thực hiện không đúng quy định.

Từ sự chỉ đạo này, Nguyễn Hà Duy (giáo viên Toán của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang , được bố trí ở lại, làm thư ký điểm thi này) đã vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh khi làm bài thi môn Toán. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bà Trần Thị Thu Hằng , Nguyễn Hà Duy và hai bị can khác.

Hiện thông tin hai bị can còn lại chưa được công bố. Tuy nhiên, việc một Trưởng Điểm thi là hiệu phó của trường khác như bà Hằng có thể chỉ đạo được giáo viên trường THPT Chuyên Tuyên Quang là thầy giáo Duy cũng đặt ra yêu cầu làm rõ cơ chế điều hành tại điểm thi, quá trình phối hợp giữa các lực lượng làm nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan.

Thông tin về việc mở rộng điều tra và xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho hay: Điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang và Hội đồng thi tại đây vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật. Sau khi có kết quả điều tra mới có kiến nghị xử lý các trường hợp liên quan. Về động cơ của giáo viên Nguyễn Hà Duy, đại tá Trần Anh Tuấn cho biết, Duy là giáo viên được giao làm thư ký. Mục đích vi phạm là “vì thành tích”.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang (đứng) thông tin vụ việc

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang khẳng định đây là vụ việc ảnh hưởng đến uy tín của địa phương. Quan điểm của tỉnh là xử lý khách quan, minh bạch, thượng tôn pháp luật; mọi dấu hiệu vi phạm đều phải được làm rõ, xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Đối với trách nhiệm của các cấp quản lý, tỉnh sẽ xem xét đầy đủ trách nhiệm của lãnh đạo hội đồng thi, lãnh đạo điểm thi, cơ quan quản lý giáo dục và các cá nhân có liên quan nếu phát hiện sai phạm.

Liên quan đến trách nhiệm của bà Vương Ngọc Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Tuyên Quang , ông Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm của từng cá nhân theo nhiệm vụ được giao. "Bất cứ ai, ở bất kỳ cương vị nào, nếu để xảy ra sai sót thuộc phạm vi trách nhiệm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa có căn cứ để xem xét xử lý đối với bất kỳ cá nhân nào", ông Tuấn nói.

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