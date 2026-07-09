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Tin mới nhất về đợt mưa to đến rất to ở nhiều tỉnh miền Bắc

Duy Anh
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Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ chiều tối nay đến hết ngày mai, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (9/7), khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo, mưa lớn tại khu vực này còn kéo dài đển hết ngày mai.

Các nơi khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung đêm nay và sáng sớm mai).

Tin mới nhất về đợt mưa to đến rất to ở nhiều tỉnh miền Bắc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Sức khoẻ và Đời sống).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 9 và ngày 10/7

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ vùng núi, trung du và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; vùng đồng bằng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

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