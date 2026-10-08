Giàn khoan sâu 3.000m của Việt Nam rung chuyển, mũi khoan chệch hướng bất ngờ báo trúng lớn, dòng dầu phun mạnh với lưu lượng 1.000tấn/ngày, công nghệ cao xuất hiện

Tấn dầu đầu tiên từ đá móng tại Việt Nam được đưa lên như thế nào?

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Theo PetroVietnam, vào đúng 10 giờ sáng ngày 6/9/1988, tấn dầu đầu tiên từ đá móng mỏ Bạch Hổ được đưa lên tàu chứa Crưm từ giếng khoan BH-1. Cụ thể, giếng BH-1 khoan từ giàn khoan cố định MSP-1 với thiết kế sâu 3.800 m và lấy 120 m mẫu lõi trong móng.

Thực tế, giếng đã gặp móng phong hóa ở độ sâu 3.102 m - 3.178 m. Quá trình khoan xảy ra hiện tượng mất tuần hoàn dung dịch khoan và được khống chế bằng các nút bít nhét (tampon). Mẫu lõi thu được ở độ sâu 3.123 - 3.135 m là đá granit phong hóa dập vỡ, nứt nẻ và có mùi dầu. Tuy nhiên, khi thử DST trong móng không thành công do bộ thử bị bít trấu.

Trong quá trình khoan, giếng BH-1 bất ngờ phát hiện lớp “sạn kết đáy” nằm ngay trên tầng đá móng granitoid, vốn dĩ trước đó chưa từng được coi là nơi chứa dầu. Đáng chú ý, lúc đó, hiện tượng mất dung dịch khoan khi tiếp cận tầng này gợi ý rằng có thể tồn tại một hệ thống khe nứt trong đá móng, đủ để tích và dẫn dầu.

Tuy nhiên, ý tưởng khai thác dầu từ tầng móng bị không ít chuyên gia trong và ngoài nước phản đối bởi quan niệm cho rằng đá móng kết tinh không thể có độ rỗng hiệu dụng.

Mặc dù vậy, các kỹ sư Vietsovpetro không bỏ cuộc. Giếng BH-6 khoan vào năm 1986-1987 đã đi sâu tới tầng đá móng phong hóa và lần đầu tiên ghi nhận dòng dầu công nghiệp gần 500 tấn/ngày.

Sau khi sản lượng tầng Miocen của giếng BH-1 suy giảm, lãnh đạo Vietsovpetro đã đưa ra quyết định lớn, đó là khoan phá cầu xi măng, thử lại lớp đá móng bị bỏ qua trước đó.

Sau đó bất ngờ vào ngày 5/9/1988 trong khi bơm rửa giếng ở độ sâu 3.144 m, dòng dầu từ móng đã tự phun rất mạnh với lưu lượng trên 1.000 tấn/ngày, làm rung chuyển cả giàn MSP-1. Đến ngày 11/9/1988, Vietsovpetro bắt đầu khai thác thử công nghiệp tầng dầu móng mỏ Bạch Hổ tại giếng BH-1 với sản lượng ban đầu 490 m3/ngày. “Đây là hiện thực về sự tồn tại một mỏ dầu lớn đầu tiên trong đá móng ở vùng biển Việt Nam”, ông Nguyễn Văn Đức - Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học và thiết kế dầu khí biển (NIPI) cho biết.

Để tận dụng dòng dầu vừa xuất hiện, Vietsovpetro đã đưa giếng BH-1 vào khai thác ngay qua bộ cần khoan trong suốt 3 tháng trong quá trình hoàn thiện hệ thống khai thác phù hợp. Chi tiết ấy cũng cho thấy tính chất đặc biệt của thời điểm đó: dòng dầu đến với quy mô lớn hơn dự liệu và những người làm mỏ phải vừa xử lý tình huống kỹ thuật, vừa tìm cách đưa nguồn dầu vào khai thác sớm nhất có thể.

Sau đó, vào đúng 10 giờ sáng ngày 6/9/1988, dòng dầu từ đá móng phun trào dữ dội. Áp suất vỉa gần 110 at, lưu lượng dầu thô đạt gần 2.000 tấn/ngày, vượt xa mong đợi. Không chỉ Vietsovpetro, cả ngành dầu khí Việt Nam và các kỹ sư có mặt tại hiện tượng khi ấy như vỡ òa, hò reo vì vui mừng.

Tầng đá móng, vốn lâu nay bị xem như một tầng địa chất khó nay lại được xác định là một thân chứa dầu quan trọng. Thành công của BH-1 vì thế không chỉ dừng lại ở một phát hiện địa chất đơn lẻ, mà còn mở ra một cách nhìn mới đối với địa chất dầu khí Việt Nam: dầu khí không nhất thiết chỉ tồn tại trong các tầng trầm tích, mà hoàn toàn có thể tích tụ trong đá móng nứt nẻ khi hội tụ đủ các điều kiện thuận lợi.

Đáng chú ý, về công nghệ, giàn MSP-1 là giàn khoan cố định đầu tiên của Việt Nam. Bên cạnh giàn khoan cố định, Việt Nam hiện thành công làm chủ công nghệ giàn khoan tự nâng. Năm 2011 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Việt Nam lần đầu tiên chế tạo thành công giàn khoan tự nâng. Sự kiện này khẳng định năng lực của ngành cơ khí trong nước, từng bước làm chủ thiết kế, chế tạo và lắp ráp những sản phẩm cơ khí có hàm lượng công nghệ rất cao.