Giảm thẳng 90 triệu tiền mặt, Honda City thách thức Toyota Vios, Hyundai Accent

Giữa tháng 2/2024, Honda “chơi lớn” công bố giảm giá cực mạnh cho mẫu sedan chủ lực của hãng là City. Cụ thể, khách mua Honda City bản G và L nhận ưu đãi 100% phí trước bạ - tương đương 55,9-58,9 triệu đồng, hỗ trợ tiền mặt 30 triệu đồng – tổng mức ưu đãi là 85,9-88,9 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản RS nhận ưu đãi 50% phí trước bạ, tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Khảo sát từ các đại lý tại Hà Nội, Honda City bản G, L sẽ được giảm thẳng 90 triệu đồng tiền mặt, trong khi bản RS cũng được trừ 50 triệu đồng.

Như vậy, đây được xem là mức giảm tiền mặt lớn nhất kể từ khi Honda City bản facelift ra mắt thị trường Việt Nam từ giữa năm ngoái.

Với mức giảm này, giá Honda City sau ưu đãi chỉ còn lần lượt 469, 499 và 559 triệu đồng. Khi đó, giá lăn bán của mẫu sedan hạng B này tại Hà Nội sẽ ở mức lần lượt 558 triệu, 592 triệu và 654 triệu đồng – đã gồm tất cả loại thế phí. Nếu mua xe ở tỉnh, mức giá lăn bánh của xe sẽ giảm xuống còn chỉ từ 529 triệu đồng, cao nhất là 624 triệu cho bản RS.

Trong khi đó cùng thời điểm này, 2 mẫu xe đối thủ của Honda City là Toyota Vios và Hyundai Accent đều nhận ưu đãi khoảng 50% phí trước bạ, tương đương mức giảm giá 25-30 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa giá lăn bánh của Honda City thậm chí còn thấp hơn Toyota Vios bản CVT và tương đương Hyundai Accent bản 1.4 AT.

Ở phân khúc sedan hạng B, Honda City được đánh giá cao ở thiết kế trẻ trung, nhiều trang bị an toàn, động cơ mạnh mẽ và trải nghiệm lái tốt nhưng giá thường cao hơn so với các đối thủ. Tuy nhiên, sau động thái giảm giá mạnh từ Honda, nhược điểm về giá của mẫu xe này sẽ bị xoá nhoà so với các đối thủ, hứa hẹn giúp tăng mạnh doanh số cho City, cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ.

Năm 2023, Hyundai Accent chính là “vua doanh số” ở phân khúc sedan hạng B với 17.452 xe bán ra, đứng thứ 2 là Toyota Vios với 13.521 xe. Honda City chỉ xếp vị trí thứ 3 với 9.894 xe bán ra. Với màn giảm giá mạnh ngay từ đầu năm, có vẻ Honda đang quyết tâm cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ kể trên.

Honda City facelift trang bị động cơ 1.5L công suất 119 mã lực, mô men xoắn 145 Nm kèm hộp số CVT. Một trong những nâng cấp đáng chú ý ở phiên bản này chính là gói công nghệ an toàn Honda Sensing gồm các tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, ga tự động thông minh, giảm thiểu chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và thông báo xe phía trước khởi hành.

Bản RS còn trang bị tính năng Honda Connect giúp theo dõi toàn bộ các dữ liệu của xe, lưu trữ và truyền tải thông qua sóng di động.