Giám khảo Nam Trung sau khi "dứt áo" khỏi Vietnam's Next Top Model: "Ai cũng khoác lên chiếc mặt nạ thanh lịch"

Trở lại sau 8 năm, chương trình Vietnam's Next Top Model 2025 đã liên tục là chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Vừa qua, nhà sản xuất của chương trình gấp rút lên tiếng khi giám khảo Nam Trung vướng tranh cãi vì BTC đăng tải clip test an toàn của thử thách nhưng lại dùng từ "thị phạm".

Trên trang cá nhân, giám khảo Nam Trung mới đăng tải bài viết dài chia sẻ đầy ẩn ý khiến netizen xôn xao. Ở bài đăng, anh nói tới câu chuyện nhiều trường hợp giả tạo, cố diễn nét "thanh lịch" trước công chúng. "Ai cũng khoác lên mình chiếc mặt nạ mang tên 'thanh lịch'. Con người vốn không trọn vẹn như họ tưởng, càng không phải như hình ảnh họ dày công tô vẽ để được nhìn nhận. Khao khát trở thành phiên bản đẹp đẽ hơn là điều tự nhiên, nhưng khi sự 'thanh lịch' chỉ còn là lớp diễn trước công chúng thì nó biến thành một trò ngụy trang nguy hiểm.

Bởi khi đồng nhất bản thân với lớp vỏ ấy, con người đánh mất sự chân thật, để cho chiếc mặt nạ thanh lịch nuốt chửng chính mình, chỉ còn lại một bóng dáng giả tạo - bóng dáng của cái mà họ muốn người khác tin chứ không phải cái mà họ thực sự là. Bởi thế, thanh lịch không thể diễn, không thể thực hiện theo kịch bản. Nó là cái 'là', chứ không phải cái 'làm'. Và một khi đã cần phải gồng mình để chứng minh mình thanh lịch thì khoảnh khắc ấy sự thanh lịch thật đã không còn", anh chia sẻ.

Một điểm trùng hợp là mùa thi năm nay của Vietnam's Next Top Model có chủ đề Sải bước thanh lịch, theo đúng slogan của nhãn hàng. Xuyên suốt các thử thách khó khăn của chương trình, các giám khảo đặc biệt là bà Trang Lê liên tục nhắc thí sinh phải "Thanh lịch lên". Câu nói nhanh chóng trở thành "nỗi ám ảnh" của khán giả khi theo dõi show, đặc biệt là khi chất lượng chương trình, tính thời trang và thẩm mỹ ngày càng gây thất vọng.

Giám khảo Nam Trung gây xôn xao mạng xã hội vì bài đăng dài đầy ẩn ý

Trong bài viết, anh nhắc tới việc ai đó đang cố diễn, "ngụy trang" tạo nét thanh lịch trước công chúng

Theo một nguồn tin thân cận của chúng tôi, giám khảo Nam Trung đã không còn ngồi ghế nóng Vietnam's Next Top Model 2025. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ những mâu thuẫn nội bộ, cụ thể là sự bất đồng trong quan điểm làm việc cũng như định hướng phát triển chương trình với ê-kíp sản xuất.

Khi liên hệ với phía Multimedia JSC – đơn vị nắm bản quyền Vietnam's Next Top Model thì đơn vị này từ chối đưa ra phản hồi. Trong khi đó, trên trang cá nhân, Nam Trung chủ yếu chia sẻ về đời sống và công việc riêng, hầu như không còn nhắc đến chương trình như những mùa trước. Anh cũng không theo dõi fanpage chính thức của mùa giải năm nay.

Giám khảo Nam Trung được cho là đã không còn đồng hành cùng chương trình Vietnam's Next Top Model 2025 vì mâu thuẫn nội bộ

Tối 6/8, nhà sản xuất chương trình Vietnam's Next Top Model xin lỗi giám khảo Nam Trung. Ban tổ chức cho biết fanpage chương trình sơ suất dùng từ "thị phạm" để miêu tả công việc của Nam Trung, trong khi nam giám khảo chỉ kiểm tra góc máy và độ an toàn cho thử thách trong tập 1.

Chương trình giải thích việc làm của Nam Trung không phải là "thị phạm" cho thí sinh. Nam Trung chỉ chịu trách nhiệm lên ý tưởng, concept và định hướng nghệ thuật ở mỗi thử thách. "Do sự sơ suất trong cách dùng từ, người đăng đã sử dụng cụm từ 'thị phạm' để miêu tả công việc của GĐST Nam Trung, dẫn đến sự hiểu nhầm về vai trò thực sự của anh và tạo nên những tranh luận không đáng có trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng tới uy tín của Giám Khảo Nam Trung. Chúng tôi rất mong khán giả sẽ thấu hiểu và nhìn nhận đúng hơn về công việc quan trọng này, tránh những hiểu lầm làm ảnh hưởng tới hình ảnh và uy tín của Giám Khảo – GĐST Nam Trung.

Trước khi ghi hình, giám đốc sáng tạo luôn là người trực tiếp kiểm tra an toàn, góc đèn, hướng gió và trang phục, đảm bảo mọi chi tiết được chuẩn bị kỹ lưỡng, để thử thách diễn ra đúng tinh thần sáng tạo chương trình mong muốn. Việc này không phải là 'thị phạm' cho thí sinh", phía chương trình cho hay.

Trên fanpage, ban tổ chức Vietnam's Next Top Model từng công khai xin lỗi Nam Trung vào đầu tháng 8 vừa qua