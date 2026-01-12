Giám khảo Dương Quyên Nguyễn tiết lộ tiêu chí chấm ứng xử để chọn Hoa khôi Duyên Dáng Yoga Việt

Vừa qua, tại Gala Chung kết “Duyên dáng Yoga Việt 2025" chuyên gia Dương Quyên Nguyễn – nhà sáng lập phương pháp Matrix-Codex Yoga Therapy – đã tham gia với vai trò thành viên ban giám khảo vòng thi ứng xử.

Tại vòng thi này, giám khảo Dương Quyên Nguyễn gây ấn tượng với những góc nhìn sắc sảo. Bà không chỉ đánh giá thí sinh dựa trên kỹ thuật hay hình thể mà còn chú trọng đến tư duy về sức khỏe cốt lõi và lối sống cân bằng.

Giám khảo Dương Quyên Nguyễn.

Chia sẻ về vai trò đặc biệt này sau cuộc thi, chuyên gia Dương Quyên Nguyễn cho biết: “Tôi mang đến cuộc thi không chỉ là vai trò của một người ‘cầm cân nảy mực’ mà là tâm thế của một người làm trị liệu. Vẻ đẹp thực sự của một yogi (người thực hành yoga) không nằm ở những động tác khó hay sự dẻo dai thuần túy, mà phải xuất phát từ một hệ trục cơ thể thẳng, khỏe và một nền tảng cơ – xương – khớp vững chãi.”

Chia sẻ về nguyên tắc “cầm cân nảy mực”, chuyên gia Dương Quyên Nguyễn cho biết bà kiên định với bộ tiêu chí đánh giá dựa trên sự hòa hợp của “Thân – Tâm – Trí – Ứng xử”. Trong đó, nền tảng chuyên môn yoga chiếm tới 70% tổng điểm, bao gồm kỹ thuật asana, sự kiểm soát hơi thở và định lực; 30% còn lại dành cho nhan sắc và thần thái trình diễn.

Đặc biệt, bà nhấn mạnh vai trò quyết định của phần thi ứng xử – yếu tố phản ánh chân thực nhất chiều sâu nội tại của người tập. “Khi chuyên môn và sắc vóc ngang tài ngang sức, chính thái độ khiêm nhường, sự hiện diện tỉnh thức và cách hành xử văn minh trước tập thể sẽ là yếu tố then chốt để tìm ra người chiến thắng”, nữ giám khảo khẳng định.

Giám khảo Dương Quyên Nguyễn trao vương miện cho á khôi 3.

Nữ giám khảo bên hoa khôi.

Theo Dương Quyên Nguyễn, vẻ đẹp của tân hoa khôi Vũ Thị Dung vừa đăng quang là sự kết tinh từ kỷ luật nội tâm bền bỉ trước khi tỏa sáng lộng lẫy dưới ánh đèn sân khấu.

Đánh giá về quy mô và chất lượng của “Duyên dáng Yoga Việt 2025”, bà Dương Quyên Nguyễn nhận định đây không đơn thuần là một cuộc thi nhan sắc hay trình diễn hình thể mà là không gian văn hóa để đo lường chiều sâu của cộng đồng yogi.

Sân chơi đã thành công trong việc tôn vinh những giá trị cốt lõi: kỷ luật, trí tuệ và tính nhân văn, giúp mọi người nhìn nhận yoga đúng nghĩa là một con đường rèn luyện nhân cách, chứ không dừng lại ở hình thức bên ngoài. “Sự lan tỏa của cuộc thi góp phần giữ đúng tinh thần tỉnh thức của yoga, đồng thời cổ vũ cho lối sống đẹp, sống khỏe và sống có trách nhiệm với cộng đồng”, nhà sáng lập Matrix-Codex nhấn mạnh.