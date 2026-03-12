Giảm giá chưa từng có cho mẫu iPhone mới nhất vừa mở bán ở Việt Nam

Phân khúc smartphone từ 15 đến 20 triệu đồng đang được xem là một trong những nhóm giá sôi động nhất tại thị trường Việt Nam, đặc biệt với các dòng iPhone có mức giá dễ tiếp cận. Trong bối cảnh đó, iPhone 17e - sản phẩm Apple vừa ra mắt vào ngày 02.3 vừa qua được nhiều nhà bán lẻ kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút nhóm người dùng trẻ và khách hàng nâng cấp từ các thế hệ iPhone cũ.

Theo các hệ thống bán lẻ, nhóm khách hàng quan tâm đến iPhone trong tầm giá này thường bao gồm người dùng Android chuyển sang iPhone lần đầu, học sinh - sinh viên hoặc những người đang sử dụng các dòng iPhone từ iPhone 11 đến iPhone 14 và có nhu cầu nâng cấp thiết bị.

iPhone 17e là phiên bản có giá dễ tiếp cận nhất trong các thế hệ iPhone mới. Một trong những điểm đáng chú ý của sản phẩm là dung lượng bộ nhớ tiêu chuẩn được nâng lên 256GB, gấp đôi so với mức 128GB của thế hệ trước nhưng giá bán gần như không thay đổi. Đây được xem là yếu tố giúp thiết bị trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc smartphone dưới 20 triệu đồng.

iPhone 17e chính thức mở bán tại Việt Nam

Về thiết kế và tính năng, iPhone 17e sở hữu màn hình Super Retina XDR 6,1 inch, sử dụng lớp kính Ceramic Shield giúp tăng độ bền khi sử dụng. Máy được trang bị chip A19, mang lại hiệu năng xử lý ổn định và tối ưu năng lượng tốt hơn. Hệ thống camera Fusion 48MP hỗ trợ zoom quang học 2x và quay video 4K Dolby Vision.

Thiết bị cũng hỗ trợ MagSafe và chuẩn sạc không dây Qi2, cho phép sử dụng các phụ kiện từ tính trong hệ sinh thái Apple. Năm nay, sản phẩm được Apple giới thiệu với ba tùy chọn màu cơ bản gồm Đen (Black), Trắng (White), Hồng Phai (Soft Pink). Trong đó màu Hồng Phai nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng ngay khi sản phẩm được công bố.

Theo ghi nhận từ hệ thống Di Động Việt trong giai đoạn trước ngày mở bán, iPhone 17e nhận được lượng quan tâm khá tích cực từ khách hàng. Hơn 60% người dùng phản hồi tích cực về màu sắc mới của sản phẩm, trong khi phiên bản 256GB chiếm khoảng 90% lựa chọn của khách hàng đăng ký.

Đại diện Di Động Việt cho biết các mẫu iPhone trong tầm giá từ 15 - 20 triệu đồng thường có vòng đời bán hàng khá dài vì phù hợp với nhiều nhóm người dùng.

“Trong thực tế bán lẻ, đây là phân khúc có nhu cầu nâng cấp khá rõ rệt. Nhiều khách hàng đang sử dụng iPhone 11, 12 hoặc 13 bắt đầu cân nhắc đổi máy khi dung lượng lưu trữ trên các thiết bị cũ không còn đáp ứng nhu cầu. Việc Apple nâng dung lượng tiêu chuẩn lên 256GB nhưng vẫn giữ mức giá trong phân khúc dưới 20 triệu đồng giúp iPhone 17e trở thành lựa chọn hợp lý cho nhóm khách hàng muốn nâng cấp thiết bị với chi phí dễ tiếp cận hơn”, đại diện hệ thống chia sẻ.

Trong dịp mở bán, hệ thống triển khai nhiều chương trình ưu đãi để khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm. Phiên bản iPhone 17e 256GB | 512GB giá niêm yết lần lượt là 17,99 triệu đồng và 24,49 triệu đồng sẽ có giá ưu đãi mở bán còn 17,89 triệu đồng và 24,29 triệu đồng.

Đặc biệt, khi tham gia thu cũ - đổi mới, khách hàng sẽ được trợ giá thêm đến 3,5 triệu đồng, máy cũ chỉ xét ngoại quan, không bung máy với giá thu máy cũ cạnh tranh so với thị trường. Đưa mức giá cuối của iPhone 17e về giá chỉ còn từ 14,39 triệu đồng bản 256GB và chỉ từ 20,79 triệu đồng bản 512GB.

Ngoài chương trình thu cũ - đổi mới, khách hàng khi thanh toán chuyển khoản sẽ được giảm thêm 100.000 đồng. Khi mua kèm các sản phẩm trong hệ sinh thái Apple, được giảm thêm đến 10 triệu đồng, trong khi các phụ kiện như củ sạc, tai nghe, loa hoặc pin dự phòng được giảm đến 41%. Hệ thống cũng áp dụng chương trình trả góp 30: 0% lãi suất, 0 phí ẩn, 0 đồng trả trước.



