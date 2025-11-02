Giám đốc tình báo Ukraine thân chinh chỉ huy chặt vòng vây Nga ở Pokrovsk: 5 đoạn video hé lộ cái kết

Đặc nhiệm Ukraine thiệt mạng ngay khi tiếp đất?

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine mở cuộc tấn công bằng trực thăng nhằm ngăn chặn "vòng vây" của Nga tại Pokrovsk.

Mục tiêu của chiến dịch này là mở lại tuyến đường tiếp tế trong thành phố bị bao vây, nơi đã chống đỡ hơn một năm qua trước cuộc tấn công của Nga nhưng giờ đây dường như đang bên bờ vực bị chiếm giữ.

Video cho thấy một đội gồm 11 binh sĩ tản ra khắp một cánh đồng sau khi nhảy xuống từ trực thăng Black Hawk.

Tướng Kyrylo Budanov, giám đốc tình báo Ukraine, được cho là đang đích thân chỉ huy chiến dịch từ một địa điểm gần đó, một dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng tiềm tàng của chiến dịch.

Tuy nhiên, đoạn video được công bố trên các kênh Telegram của Nga cho thấy nhóm đặc nhiệm được nhìn thấy hạ cánh trên cánh đồng có thể đã thiệt mạng hoặc bị thương ngay sau khi tiếp đất.

Các đặc nhiệm Ukraine tản ra từ máy bay. Ảnh: Reuters

Trong đoạn clip đầu tiên được ghi lại bởi máy bay không người lái (UAV), 4 binh sĩ được đánh dấu màu đỏ, cho thấy việc sử dụng camera nhiệt. Trong đoạn clip thứ hai, một UAV nhắm vào một binh sĩ Ukraine đang nằm sấp, ẩn núp dưới tán lá. Trong đoạn clip thứ ba, một UAV khác đuổi theo một binh sĩ Ukraine qua cánh đồng. Trong đoạn clip thứ tư, một UAV lao qua cửa ra vào của một tòa nhà bê tông nhỏ về phía một một binh sĩ. Và trong đoạn clip thứ năm, một UAV nữa bay qua cửa sổ tầng trên của một tòa nhà, cho thấy ba thi thể nằm sấp.

Pokrovsk - Cửa ngõ vào Donetsk

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng của họ đã "đẩy lùi nỗ lực đổ bộ của lực lượng đặc nhiệm Ukraine" và "loại bỏ" 11 binh sĩ đã đổ bộ bằng trực thăng.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine hôm thứ Bảy cho biết quân đội của ông vẫn đang cố thủ tại thành phố Pokrovsk ở miền Đông đang bị bao vây, nơi mà Moscow cho biết lực lượng của họ cuối cùng đã bao vây trong thế gọng kìm sau hơn một năm giao tranh. "Chúng tôi đang giữ Pokrovsk", Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi tuyên bố. "Một chiến dịch toàn diện nhằm tiêu diệt và đánh bật lực lượng địch khỏi Pokrovsk đang được tiến hành", ông nói.

Lực lượng Nga được cho là đang tiến gần đến việc bao vây Pokrovsk, chỉ còn một khoảng trống 10km để tiếp tế và sơ tán người bị thương.

Bước tiến của Nga tính đến đầu tháng 9. Nguồn: NYT

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thừa nhận rằng tình hình ở Pokrovsk đang "khó khăn", khi có tới 170.000 quân Nga đã tập trung tại Donetsk.

Chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm diễn ra sau nhiều tuần Nga tiến hành các cuộc không kích vào các tuyến đường tiếp tế của Ukraine vào Pokrovsk, cản trở khả năng cung cấp lương thực, nước uống và đạn dược cho các chiến binh của Kiev.

Nếu Moscow chiếm được Pokrovsk, trước đây là một trung tâm hậu cần và đường sắt, họ sẽ có được một bệ phóng để từ đó tiến về phía bắc hoặc phía tây.

Nga đã cố gắng chiếm Pokrovsk, được mệnh danh là "cửa ngõ vào Donetsk", kể từ giữa năm 2024 trong chiến dịch kiểm soát toàn bộ Donetsk, một tỉnh của Ukraine mà họ tuyên bố đã sáp nhập. Thành phố, nơi sinh sống của 70.000 người trước chiến tranh, đã bị phá hủy hoàn toàn và dân số giảm mạnh.

Việc chiếm được Pokrovsk sẽ là chiến thắng quan trọng nhất của Nga về lãnh thổ, kể từ khi Moscow chiếm được thành phố Avdiivka vào đầu năm 2024 sau một trong những trận chiến đẫm máu nhất của cuộc chiến.