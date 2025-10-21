Sáng 21/10, phát biểu tại thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội, ĐBQH Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) nêu thực tế, hiện rất nhiều sông hồ ở Hà Nội ô nhiễm , hôi thối, và nhấn mạnh "đã đến lúc không thể sống với ô nhiễm như thế này nữa".

Nêu về sông Tô Lịch, ông Trí cho biết, thành phố Hà Nội đã rất ráo riết thực hiện các giải pháp xử lý, tuy nhiên, cần biện pháp căn cơ hơn. Tất cả nước thải phải được giải quyết từ nguồn, bởi khi thải xuống sông rồi mới xử lý thì chỉ giải quyết phần ngọn.

Ông Trí cũng nêu, Hồ Tây dù rất rộng, nhưng cũng ô nhiễm, cá chết liên tục. Theo ông Trí, vì thế, phải xem lại việc bổ cập nước hồ Tây vào sông Tô Lịch, phải tìm được giải pháp hiệu quả hơn.

"Tôi cho rằng phải phát huy được Nhà nước và nhân dân cùng làm. Người có tiền mua đất ở hồ Tây để làm nhà được thì việc bỏ ra vài trăm triệu để cùng Nhà nước giải quyết vấn đề ô nhiễm khu vực này không phải vấn đề khó. Tôi tha thiết mong muốn thành phố tập trung cao độ vào vấn đề giải quyết ô nhiễm nguồn nước ở Hà Nội", ông Trí nói.

ĐBQH - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường. Ảnh: Như Ý.

ĐBQH Nguyễn Phi Thường - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tại ĐH XVIII Đảng bộ TP Hà Nội vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo 4 vấn đề thành phố phải giải quyết gồm ngập úng , ô nhiễm, ùn tắc và trật tự vệ sinh đô thị.

Riêng về vấn đề úng ngập, theo ông Thường, vừa qua, Hà Nội chịu tác động của hoàn lưu 2 cơn bão, mưa lớn, có thời điểm lên tới 500 - 600mm, vượt nhiều lần công suất thiết kế thoát nước hiện có.

Ông Thường nêu, hệ thống thoát nước của Hà Nội đang trong quá trình hoàn thiện. Hiện chỉ có lưu vực sông Tô Lịch được đầu tư cơ bản hoàn chỉnh với khoảng 25% nhưng vừa qua vẫn còn những điểm úng ngập.

Theo ông Nguyễn Phi Thường, với tinh thần thực hiện ngay các chỉ đạo của Tổng Bí thư cũng như nghị quyết Đại hội XVIII, Đảng ủy UBND thành phố đã thông qua các danh mục đầu tư khẩn cấp "để làm sao trong mùa mưa sang năm sẽ giảm bớt và không lặp lại tình trạng ngập úng".

Ông Thường cho hay, có 7 danh mục công trình khẩn cấp gồm nạo vét các sông như sông Nhuệ, các hồ trong thành phố; bên cạnh đó thành phố sẽ đầu tư 12 hồ điều hòa, đặc biệt ưu tiên lưu vực tả Nhuệ và hữu Nhuệ để hỗ trợ tiêu thoát nước.

Liên quan đến việc bổ cập nước cho sông Tô Lịch, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thành phố cũng đã thông qua danh mục công trình khẩn cấp trạm bơm 5m3/s lấy nước sông Hồng để vừa bổ cập cho sông Tô Lịch, vừa bổ cập cho sông Lừ, sông Sét.

Theo ông Thường, ngoài việc bổ cập nước qua hệ thống kênh Thụy Phương và hệ thống cống ngầm từ đường Phạm Văn Đồng vào, hệ thống kênh này còn giúp tiêu thoát nước cho 350ha khu vực Bắc Từ Liêm.

Liên quan đến vấn đề ô nhiễm sông ngòi, ông Thường thông tin ngoài việc bổ cập nước để xử lý sông Tô Lịch, thành phố đang có chương trình tổng thể khẩn cấp "rất lớn" liên quan việc nạo vét toàn bộ sông hồ trên địa bàn, đặc biệt là mang dòng nước từ sông Đà qua hệ thống sông Tích để bổ cập nước cho sông Đáy và dẫn nước vào các hệ thống sông khác.

"Chúng tôi được chỉ đạo tháng 12 tới sẽ phải hoàn chỉnh và trình UBND thành phố báo cáo đầu kỳ quy hoạch cao độ nền và thoát nước đô thị. Cùng với đó là đề án xử lý úng ngập cục bộ khu vực nội thành.

Bên cạnh đó, theo ông Thường, Hà Nội là thành phố nằm giữa các dòng sông, thiên tai ngày càng khắc nghiệt nên việc thiết kế thoát nước đô thị phải "cao hơn một bước" để chủ động phòng chống. Cùng với đó, thành phố cũng triển khai là các giải pháp chống ngập như hầm ngầm, hồ ngầm để bổ trợ cho các khu vực phù hợp...