Trưa 21/10, ông P.V.T. (36 tuổi, trú xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi ), đại diện cho ông P.D.L. (người có tờ vé số trúng giải độc đắc) cho biết, sáng nay đã cùng ông L. làm việc với Ban lãnh đạo Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai (tại Quảng Ngãi).

Theo ông T., tại buổi làm việc, phía Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai yêu cầu người trúng thưởng cung cấp thông tin liên quan như: xác nhận nhân thân, cung cấp thông tin người bán tờ vé số trúng thưởng, thời gian mua tờ vé số , lý do vì sao tờ vé số bị rách…

“Ngay sau buổi làm việc, tôi và đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai (tại Quảng Ngãi) đã đến Công an tỉnh Quảng Ngãi để giám định tờ vé số trúng giải độc đắc. Dự kiến trong tuần này sẽ có kết quả”, ông T. nói.

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai (tại Quảng Ngãi).

Trước đó, ngày 20/10, Văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai ở Quảng Ngãi có văn bản gửi cho ông P.D.L. (người trúng tờ vé số độc đắc 2 tỷ đồng nhưng bị rách ) yêu cầu bổ sung thêm thông tin để xem xét trả thưởng.

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai (tại Quảng Ngãi) cũng mời ông L. đúng 8h ngày 21/10 đến tại văn phòng đại diện ở đường Chu Văn An (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) để bổ sung thông tin xem xét trả thưởng.

Ông L. cho biết: "Khi nhận giấy mời của Văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai ở Quảng Ngãi yêu cầu bổ sung thông tin để xem xét trả thưởng, tôi vừa vui vừa hồi hộp. Trước đó, tờ vé số bị rách khiến tôi rất buồn và lo lắng, lại càng buồn thêm khi làm việc với đại diện công ty và được thông báo rằng tôi không đủ điều kiện nhận thưởng. Nhận giấy mời này, tôi cảm thấy lâng lâng, rất vui mừng và mong công ty xem xét để tôi được nhận thưởng, bởi mấy ngày qua tôi luôn thấp thỏm không yên".

Ông L. làm việc với Ban lãnh đạo Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai (tại Quảng Ngãi).

Trước đó, ngày 25/9, ông L. có mua một tờ vé số ký hiệu K39-25, với dãy số dự thưởng là 996946 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai, tờ vé mở thưởng ngày 26/9. Trên đường đi làm về, ông L. đứng lại trú mưa và lấy thuốc lá trong túi quần ra hút. Do tay ướt, ông đã vô tình làm rách tờ vé số, phần bị rách nằm ở giữa tờ vé số tạo thành lỗ thủng .

Tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách tạo lỗ thủng ở giữa khiến ông L. chưa thể nhận thưởng.

Ngày 26/9, tờ vé số của ông L. đã trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Ngày 2/10, ông này mang tờ vé số đến Văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai (tại tỉnh Quảng Ngãi) để làm thủ tục nhận thưởng.

Ngày 8/10, đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai mời ông L. đến văn phòng đại diện của công ty tại Quảng Ngãi để làm việc. Tại cuộc làm việc, đại diện Công ty Xổ số cho rằng, tờ vé số bị rách rời một phần chính giữa và phần rách rời đã bị mất.

Do đó, công ty xác định tờ vé số này không đủ điều kiện nhận thưởng theo Thông tư số 75 của Bộ Tài chính nên đã lập biên bản hoàn trả tờ vé số cho ông L.

Ông L. với tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách.

Ông Trương Văn Thiêng - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai cho biết, công ty đã nhận được vé số trúng thưởng do ông L. nộp, nhưng tờ vé số bị rách một phần ở giữa nên công ty "đang xem xét".