Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế bị kỷ luật cảnh cáo

P.V
|

Thành ủy Huế vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Đức - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế, do có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tối 25/5, thông tin từ Thành ủy Huế cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Đức - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP. Huế.

Ông Nguyễn Đình Đức - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế, bị kỷ luật cảnh cáo.

Ông Nguyễn Đình Đức - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế, bị kỷ luật cảnh cáo.

Theo kết luận của Thành ủy Huế, trong thời gian giữ cương vị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố, từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2023, ông Nguyễn Đình Đức đã thiếu trách nhiệm , thực hiện không đúng và không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Cụ thể, ông Đức không kịp thời ký phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Văn phòng Điều phối; buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát trong việc ký kết lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH MTV Truyền thông Cát Tường Quân để xây dựng các phóng sự chuyên đề truyền hình về chương trình nông thôn mới.

Theo Thành ủy Huế, quá trình triển khai đã để xảy ra việc doanh nghiệp làm giả hồ sơ, giấy tờ nhằm nghiệm thu, thanh toán, chiếm đoạt tiền, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Cơ quan này đánh giá, những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Đình Đức gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của cá nhân ông và tổ chức đảng nơi công tác, sinh hoạt.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; đồng thời chiếu theo Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Đức.

