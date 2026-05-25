Mức xử phạt hành chính phải 'hợp lý, khả thi và được xã hội chấp nhận'

Luân Dũng
|

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh điều này khi chủ trì cuộc họp về hồ sơ chính sách Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), chiều 25/5.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn, như: trách nhiệm quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; quy định, nguyên tắc về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính ; mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính; mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực vi phạm hành chính…

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu. Ảnh: VGP

Kết luận một số nội dung, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các bộ, cơ quan quán triệt Công điện số 36 của Thủ tướng về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Đồng thời, cần nêu cao tinh thần "một luật, một nghị định"; trình luật phải có nghị định hướng dẫn đi kèm, nhưng không phải chia tách quá nhiều nội dung để ban hành hàng loạt nghị định riêng lẻ.

"Chỉ những trường hợp thực sự đặc biệt mới xem xét tách riêng và phải có giải trình rõ ràng", Phó Thủ tướng cho hay.

Trong quá trình xây dựng Nghị định hướng dẫn, cần xác định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Tư pháp cùng các bộ, ngành liên quan trong quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính.

Về đề xuất mức xử phạt, Phó Thủ tướng lưu ý rà soát rất kỹ để bảo đảm phù hợp, có luận cứ thuyết phục từ lý luận, khoa học cho đến thực tiễn cuộc sống. Đối với từng lĩnh vực cụ thể, phải tính toán, đánh giá tác động, khả năng thực thi, tính răn đe và mức độ đồng thuận xã hội.

"Điều quan trọng là phải bảo đảm tính hợp lý, khả thi và được xã hội chấp nhận. Vì vậy, hồ sơ trình phải có thuyết minh, đánh giá đầy đủ", ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi luật phải bám sát chủ trương phân cấp, cắt giảm thủ tục hành chính và hướng tới hiệu quả thực chất. Nếu đề xuất thay đổi thì phải chứng minh rõ hiệu quả sẽ tốt hơn quy định hiện hành.

Trên cơ sở hồ sơ liên quan, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và ý kiến các cơ quan, Phó Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ xem xét, thông qua.

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

