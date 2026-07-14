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Giám đốc Sở NN&MT lý giải hồ sơ đất đai qua 'cò' nhanh hơn dân tự làm

Thu Hiền
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Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Nghệ An Hoàng Quốc Việt cho rằng, hồ sơ do người làm dịch vụ (thường gọi là “cò”) thực hiện thường được giải quyết nhanh hơn vì được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định.

Sáng 14/7, Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX tiếp tục chương trình với phiên chất vấn và trả lời chất vấn về công tác quản lý nhà nước đối với đất đai và khoáng sản. Phiên họp ghi nhận 19 lượt chất vấn, tranh luận của các đại biểu.

Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Trình Văn Nhã, Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng, phản ánh nhiều cử tri bức xúc khi tự đến xã, phường hoặc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai làm thủ tục đăng ký biến động, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thường bị trả hồ sơ nhiều lần để bổ sung. Trong khi đó, những hồ sơ do người làm dịch vụ (thường gọi là “cò” ), thực hiện lại được giải quyết nhanh hơn.

Giám đốc Sở NN&MT Nghệ An lý giải dịch vụ đất đai nhanh hơn người dân tự làm hồ sơ - Ảnh 1.

Quang cảnh kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX.

Trả lời chất vấn, ông Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở NN&MT Nghệ An cho rằng, sự khác biệt chủ yếu nằm ở chất lượng hồ sơ.

Theo ông Việt, các đơn vị làm dịch vụ nắm chắc quy định pháp luật, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và theo sát quá trình xử lý nên hồ sơ ít sai sót. Trong khi đó, người dân không thường xuyên thực hiện thủ tục đất đai nên hồ sơ dễ thiếu thành phần hoặc chưa đúng quy định, buộc cơ quan tiếp nhận phải trả lại để bổ sung.

“'Cò' thì thường làm hồ sơ chuyên nghiệp, vì nhận tiền của dân nên phải đầu tư, tập trung, đeo bám, hồ sơ rất chặt chẽ, đảm bảo quy định. Còn người dân thì thỉnh thoảng mới đi làm nên hồ sơ chưa được đảm bảo thành phần, nội dung, nên xã, phường trả lại”, ông Hoàng Quốc Việt nói.

Giám đốc Sở NN&MT Nghệ An lý giải dịch vụ đất đai nhanh hơn người dân tự làm hồ sơ - Ảnh 2.

Đại biểu Trình Văn Nhã đặt câu hỏi.

Lãnh đạo Sở NN&MT thừa nhận thực trạng này “gây phản cảm cho người dân”. Thời gian tới, ngành sẽ nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại xã, phường và các trung tâm phục vụ hành chính công, hạn chế tối đa việc trả hồ sơ nhiều lần.

Theo Sở NN&MT, từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 187.000 hồ sơ đất đai các loại. Trong đó, hơn 3.000 hồ sơ bị trả lại (chiếm khoảng 2%), gần 94% hồ sơ đã được giải quyết, khoảng 9.600 hồ sơ đang được xử lý trong thời hạn.

Cũng tại phiên chất vấn, trả lời ý kiến của đại biểu Phan Thị An về sự chênh lệch chính sách đối với các trường hợp sử dụng đất trước ngày 18/12/1980, ông Hoàng Quốc Việt thừa nhận còn tồn tại bất cập. Theo đó, những hộ đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2024 không được xem xét áp dụng mức giao đất bằng 5 lần hạn mức, trong khi các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận lại được xem xét theo cơ chế này.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời kiến nghị đưa nội dung này vào dự thảo sửa đổi Luật Đất đai theo hướng giao địa phương quy định để bảo đảm công bằng giữa các trường hợp có và chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Giám đốc Sở NN&MT Nghệ An lý giải dịch vụ đất đai nhanh hơn người dân tự làm hồ sơ - Ảnh 3.

Ông Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở NN&MT Nghệ An trả lời tại phiên chất vấn.

Liên quan đến tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp tại một số địa phương miền núi, đại biểu Võ Thị Lan cho biết, nhiều diện tích đất rừng do Nhà nước hoặc các chủ rừng quản lý vẫn bị người dân lấn chiếm, trong khi việc xử lý ở cấp cơ sở gặp nhiều khó khăn.

Giám đốc Sở NN&MT Nghệ An cho biết, tình trạng này chủ yếu xảy ra tại các địa phương như Anh Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu... do đất của các nông, lâm trường nằm xen kẽ với đất ở và đất sản xuất của người dân. Sở đã rà soát, khoanh vùng các điểm nóng để xử lý, kiên quyết thu hồi diện tích bị lấn chiếm nếu đủ điều kiện; đồng thời nghiên cứu giải pháp phù hợp đối với các trường hợp tồn tại từ lịch sử và đẩy mạnh đo đạc, số hóa hồ sơ địa chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất lâm nghiệp.

Bí thư Hà Nội yêu cầu chất vấn đi thẳng vào vấn đề, chỉ rõ trách nhiệm
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Sở Nông nghiệp và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Môi trường

dịch vụ đất đai

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