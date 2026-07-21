Giám đốc Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam trong vụ tranh chấp tài sản ly hôn 1.200 tỷ đồng: Hệ thống phục vụ 1,2 triệu lượt khách, bị điều tra lừa đảo

Hồ Ngọc Tiên Trung bị cáo buộc chỉ đạo hệ thống Nha khoa Đại Nam quảng cáo các dòng răng sứ cao cấp có xuất xứ từ Mỹ, Đức, Nhật Bản... nhưng thực tế sử dụng vật liệu khác có giá trị thấp hơn để chế tác, khiến hơn 1,2 triệu lượt khách tin tưởng sử dụng dịch vụ.

Mới đây, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) bắt tạm giam Hồ Ngọc Tiên Trung, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam (37 tuổi, đương sự trong vụ ly hôn, tranh chấp tài sản trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng) về tội ”Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đồng thời, Công an cũng bắt Thái Hữu Văn về tội ”Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bắt Đàm Thị Bích Hằng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo Công an, ông Trung thành lập Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam từ năm 2009 và trực tiếp làm Giám đốc. Sau đó, ông Trung thuê 37 bác sĩ có giấy phép, chứng chỉ hành nghề để mở 46 phòng khám trên địa bàn TP.HCM, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Gia Lai, Khánh Hòa và đăng ký là hộ kinh doanh cá thể.

Đối tượng Hồ Ngọc Tiên Trung - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam. Ảnh: Nha khoa Đại Nam

Dù đứng tên nhiều pháp nhân và chủ hộ khác nhau, các cơ sở này thực tế đều do ông Trung quản lý, điều hành. Việc phân tán hoạt động qua nhiều đơn vị bị cáo buộc nhằm chia nhỏ doanh thu, giảm số thuế phải kê khai và nộp ngân sách.

Từ khi thành lập, hệ thống Nha khoa Đại Nam đã cung cấp dịch vụ cho hơn 1,2 triệu lượt khách, đạt doanh thu thực tế khoảng 2.532 tỷ đồng. Riêng số tiền bị cho là chiếm đoạt từ thủ đoạn gian dối về răng sứ, trong giai đoạn từ năm 2024 đến tháng 5/2026, tạm tính hơn 121 tỷ đồng.

Để thu hút người sử dụng dịch vụ, ông Trung tổ chức bộ phận marketing gồm 19 nhân viên phụ trách bán hàng, sản xuất nội dung và quảng cáo trực tuyến trên hai website chính thức của Đại Nam cùng các nền tảng mạng xã hội.Hệ thống được giới thiệu là cơ sở nha khoa uy tín, chất lượng, có đội ngũ bác sĩ là tiến sĩ, thạc sĩ và chuyên gia răng hàm mặt.

Nội dung quảng cáo cam kết người sử dụng dịch vụ được bác sĩ giàu kinh nghiệm thăm khám, điều trị bằng thiết bị hiện đại từ châu Âu và theo quy trình chuyên nghiệp.Các website còn giới thiệu vật liệu chính hãng, trụ implant xuất xứ Mỹ, Thụy Sĩ, Pháp, Hàn Quốc cùng nhiều dòng răng sứ cao cấp như Cercon Heat, Emax, Lava Plus và Diamond Plus, có độ bền, tính thẩm mỹ cao, thời hạn bảo hành dài.

Nha khoa Đại Nam đồng thời công khai bảng giá, chương trình khuyến mại và cam kết dịch vụ an toàn, chính xác, hiệu quả để tạo niềm tin, thu hút người có nhu cầu. Bên cạnh đó, ông Trung bố trí 415 nhân viên tại các phòng khám, phần lớn không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn trực tiếp tham gia tư vấn, khám, điều trị và thực hiện kỹ thuật nha khoa.

Nhiều lễ tân được giao đón tiếp, chăm sóc và thu tiền. Khi khách đến, họ hỏi nhu cầu, tình trạng răng miệng, nhập thông tin, hướng dẫn khám và giới thiệu bác sĩ, nha sĩ.Sau khi có chỉ định làm răng sứ, nhân viên căn cứ bảng giá, mẫu răng và chương trình khuyến mại để tư vấn, mời khách lựa chọn các dòng cao cấp được giới thiệu có xuất xứ Đức, Mỹ hoặc Nhật Bản.

Cũng theo Công an, trái với nội dung quảng cáo, ông Trung bị cáo buộc yêu cầu phòng thí nghiệm sử dụng vật liệu sứ Aidite xuất xứ Trung Quốc, có giá trị thấp hơn, để chế tác răng. Trong khi đó, phiếu chỉ định, hồ sơ và thẻ bảo hành vẫn ghi tên loại răng sứ cao cấp mà khách đã đăng ký. Việc này khiến họ tin rằng mình được sử dụng đúng sản phẩm đã lựa chọn, từ đó hệ thống hưởng khoản tiền chênh lệch.

Công an xác định thời gian đầu, ông Trung yêu cầu thu tiền mặt hoặc chuyển vào các tài khoản cá nhân do mình quản lý hay nhờ người khác đứng tên. Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu liên quan 42 tài khoản được mở và sử dụng để nhận tiền.

Ông Trung còn bị cáo buộc cho nhân viên dùng phần mềm KiotViet, file Excel, Google Drive và sổ nội bộ để theo dõi doanh thu thực tế, nhưng chỉ phản ánh một phần số tiền này trong sổ kế toán, hóa đơn và hồ sơ kê khai thuế.Một phần nguồn tiền thu được từ hệ thống được cho là đã dùng để mua nhà đất, vàng, ôtô và đồng hồ giá trị lớn.

Hiện Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.