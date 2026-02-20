Giám đốc người Hàn quỳ lạy khán giả gây tranh cãi, đạo diễn Minh Beta nói gì?

Minh Beta - đạo diễn phim Mùi phở cho biết anh thực sự bất ngờ trước khoảnh khắc vị lãnh đạo người Hàn Quốc quỳ lạy trước khán giả.

"Khi anh Kim, Tổng giám đốc của Lotte Entertainment, quỳ xuống trước khán giả Việt Nam, tôi bỗng thấy lặng người", đạo diễn này chia sẻ.

Đạo diễn Minh Beta ''lặng người'' trước hành động quỳ lạy của Tổng giám đốc người Hàn.

Ban đầu, chính anh cũng cảm thấy hành động này “khá kỳ lạ”. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ, anh nhận ra đây là một nghi thức truyền thống của Hàn Quốc trong dịp đầu năm mới, gọi là “sabae” - một cách cúi lạy trang trọng để bày tỏ lòng biết ơn và sự tôn kính đối với những giá trị thiêng liêng.

Theo anh, đó không phải hành động cầu xin hay nhu nhược như một số ý kiến suy diễn, mà là sự tri ân dành cho khán giả và cho những giá trị văn hoá mà bộ phim hướng tới. Anh cho biết khán giả có mặt tại rạp đã đón nhận khoảnh khắc này bằng những tràng vỗ tay và cảm xúc tích cực.

"Điều tôi muốn chia sẻ không chỉ xoay quanh một bộ phim, mà là câu chuyện rộng hơn của môi trường làm nghề. Điện ảnh là một phần quan trọng của văn hoá. Nó góp phần định hình tư duy, thẩm mỹ, cách ứng xử của cả một thế hệ. Khi điện ảnh phát triển lành mạnh, xã hội cũng được nuôi dưỡng bằng những giá trị tích cực. Vì vậy, điều đáng quan tâm là cách chúng ta cùng nhau xây dựng một nền công nghiệp văn minh và tử tế", anh bày tỏ.

Bên cạnh câu chuyện về hành động gây tranh cãi, đạo diễn Minh Beta cũng chia sẻ rằng bộ phim đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có việc bị ''truyền thông bẩn": từ việc lan truyền hình ảnh chưa duyệt, bóp méo nội dung thành yếu tố kinh dị, cho tới các bài viết kêu gọi tẩy chay, những review tiêu cực xuất hiện đồng loạt trên nhiều diễn đàn, chiến dịch tặng vé tri ân khán giả cũng bị diễn giải thành “phim ế”. Dù thời điểm đó phim chưa khởi chiếu và doanh thu thực tế sau đó vượt xa số vé tặng.

Ngoài ra, anh cho biết phim gặp bất lợi trong việc xếp suất chiếu ở một số cụm rạp, chủ yếu vào khung giờ sáng sớm hoặc tối muộn, không phù hợp với nhóm khán giả gia đình mà phim hướng tới. Trong khi đó, tại những điểm rạp được bố trí nhiều suất chiếu, lượng khán giả vẫn phủ kín.

Đạo diễn thẳng thắn nhìn nhận môi trường điện ảnh cạnh tranh gay gắt là điều khó tránh khỏi. Anh thừa nhận có thể đáp trả những cách tương tự, nhưng lựa chọn không làm vậy, "vì không muốn lấy cái bẩn để phủ lên những cái bẩn khác, để rồi một mai mai một lòng mình".

Ê-kip phim Mùi phở giao lưu với khán giả tại rạp.

Theo anh, điện ảnh là một phần của văn hoá, có sứ mệnh nuôi dưỡng giá trị tích cực cho xã hội. Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là doanh thu hay cuộc đua phòng vé, mà là cách những người làm nghề cùng nhau xây dựng một môi trường minh bạch và tử tế hơn.

Đạo diễn Minh Beta cho rằng những khó khăn mà Mùi phở đang trải qua cũng là một phần của hành trình đã được lường trước. Anh tin rằng giá trị văn hoá chân thực đủ mạnh để tự bảo vệ mình trước những điều méo mó.

"Khi chúng ta cùng chọn cách làm nghề bằng sự tôn trọng và yêu thương, thì dù con đường có nhiều cạnh tranh, nền tảng chung vẫn sẽ ngày một vững vàng", anh chia sẻ.

Mùi phở là bộ phim đầu tay của Minh Beta dưới vai trò đạo diễn. Phim ra rạp mùng 1, xoay quanh một tiệm phở gia truyền với nhân vật trung tâm là ông Mùi do nghệ sĩ Xuân Hinh đảm nhận. Trong vai người cha chồng khó tính, mang nặng ký ức gia đình, ông Mùi đại diện cho thế hệ gìn giữ “hồn phở Việt”.

Phim khai thác mối quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình, nơi tồn tại khác biệt và mâu thuẫn nhưng vẫn được kết nối bởi tình thân. Hình ảnh phở trở thành biểu tượng xuyên suốt, gợi nhắc ký ức và giá trị truyền thống.

Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng Thu Trang, Quốc Tuấn, Tiến Lộc, Thanh Hương... Sau 4 ngày ra rạp, phim thu về gần 20 tỷ đồng.