Giám đốc Ngọc Việt bị bắt, những nghệ sĩ đã nhận 50% cát-xê có vô can?

Giám đốc công ty Ngọc Việt Show đối diện án tù chung thân

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Việt Education, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc tổ chức đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời bị hủy ngay trước giờ biểu diễn.

Nhận định về vụ việc, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP Hà Nội - cho biết, kết quả điều tra ban đầu xác định chương trình không đủ điều kiện pháp lý để tổ chức, song ban tổ chức vẫn bán vé, thu tiền của người xem, gây bức xúc lớn trong dư luận.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, thủ đoạn gian dối trong vụ việc này là việc thông báo thời gian, địa điểm, nội dung chương trình nhằm tạo niềm tin cho khán giả, trong khi thực tế chương trình chưa đủ điều kiện để được cấp phép tổ chức. Việc vẫn tiếp tục bán vé, thu tiền đã dẫn tới hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

“Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân,” luật sư Đặng Văn Cường phân tích.

Giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung cho biết chương trình không thể diễn ra do ban tổ chức không thực hiện theo đúng hợp đồng, dù đã nhận 50% tiền thù lao.

Khán giả được hoàn tiền ra sao?

Theo luật sư, những người đã mua vé của chương trình sẽ được xác định là bị hại trong vụ án hình sự. Người bị hại có quyền tham gia tố tụng ngay từ giai đoạn điều tra và yêu cầu bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả.

Thiệt hại được xem xét bồi thường không chỉ bao gồm tiền mua vé, mà còn có thể bao gồm các chi phí phát sinh hợp lý như đi lại, lưu trú, ăn ở và những thiệt hại khác nếu chứng minh được.

Để đảm bảo quyền lợi cho người mua vé, cơ quan điều tra sẽ áp dụng các biện pháp tố tụng như phong tỏa tài khoản, kê biên tài sản, xác minh dòng tiền nhằm thu hồi tiền chiếm đoạt để trả lại cho khán giả theo quy định pháp luật.

Luật sư Đặng Văn Cường khuyến cáo, những người đã mua vé cần chủ động liên hệ với cơ quan điều tra, cung cấp thông tin cá nhân, chứng từ mua vé, bản sao vé giấy hoặc vé điện tử để được xác định tư cách bị hại và làm căn cứ bồi thường thiệt hại.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ quy trình cấp phép chương trình, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan. Trường hợp có căn cứ cho thấy ngoài bị can đã bị khởi tố còn có những người biết rõ chương trình không đủ điều kiện tổ chức nhưng vẫn giúp sức bán vé, thu tiền, những người này có thể bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm.

Hồng Nhung, Tấn Minh là hai trong số nhiều nghệ sĩ được giới thiệu tham gia đêm nhạc Về đây những cánh chim trời vào 28/12 tại Hà Nội.

Nghệ sĩ có vô can?

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam giám đốc công ty tổ chức đêm nhạc Về đây những cánh chim trời để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, dư luận đặc biệt quan tâm đến trách nhiệm pháp lý của các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Trao đổi với Tiền Phong , luật sư Ngô Anh Tuấn - Đoàn luật sư TP Hà Nội - cho biết ở thời điểm hiện tại, chưa có căn cứ pháp lý để quy kết các nghệ sĩ trong đêm nhạc bị hủy có hành vi lừa đảo hay phải chịu trách nhiệm hình sự.

Theo luật sư Ngô Anh Tuấn, việc xem xét trách nhiệm của nghệ sĩ cần được phân loại rõ ràng theo từng trường hợp cụ thể. Đối với những nghệ sĩ chưa nhận thù lao, họ hoàn toàn vô can trong vụ án hình sự này. Với nhóm nghệ sĩ đã nhận khoảng 50% cát-xê theo hợp đồng, trách nhiệm pháp lý sẽ phụ thuộc vào nhận thức và hành vi cụ thể của từng người.

“Nếu nghệ sĩ biết rõ chương trình không thể tổ chức, không đủ điều kiện pháp lý nhưng vẫn nhận tiền của ban tổ chức và không thực hiện nghĩa vụ biểu diễn, họ có thể bị xem xét trách nhiệm với vai trò đồng phạm. Ngược lại, nếu nghệ sĩ không biết việc chương trình không thể diễn ra, vẫn có mặt tại địa điểm tổ chức để thực hiện hợp đồng thì họ chỉ là người vô tình liên quan, không cấu thành hành vi phạm tội”, luật sư Ngô Anh Tuấn phân tích.

Một số khán giả bức xúc, trình báo sự việc BTC hủy đêm nhạc phút chót tới cơ quan công an địa phương.

Về hậu quả dân sự, luật sư cho rằng toàn bộ số tiền nghệ sĩ đã nhận từ ban tổ chức, nếu có liên quan đến hành vi phạm tội bị điều tra, có thể bị buộc hoàn trả để phục vụ việc bồi thường thiệt hại cho bị hại, trong trường hợp này là khán giả đã mua vé chương trình.

Ở một góc độ khác, luật sư Ngô Anh Tuấn cho rằng việc đêm nhạc bị hủy vào phút chót không chỉ đặt ra vấn đề pháp lý mà còn là câu chuyện về trách nhiệm nghề nghiệp của nghệ sĩ. Nếu nghệ sĩ thực sự tôn trọng khán giả và các tác giả được vinh danh trong chương trình, họ cần có mặt tại đêm diễn để thực hiện cam kết biểu diễn, trừ trường hợp bất khả kháng.

Theo luật sư, trong trường hợp ban tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, mối quan hệ giữa nghệ sĩ và công ty tổ chức là quan hệ dân sự, có thể giải quyết bằng thương lượng hoặc khởi kiện, thay vì từ chối biểu diễn ngay trước giờ diễn.

“Họ không lừa dối khán giả, bởi mâu thuẫn phát sinh là giữa nghệ sĩ và nhà sản xuất. Tuy nhiên, việc từ chối biểu diễn vào phút chót cho thấy sự thiếu trách nhiệm, thiếu chuyên nghiệp và thiếu tự trọng nghề nghiệp. Chính điều này đã gián tiếp đẩy đơn vị tổ chức vào thế bế tắc, cộng hưởng với các sai phạm khác, khiến sự phẫn nộ của khán giả bị đẩy lên cao và sự việc trở nên nghiêm trọng hơn”, luật sư Ngô Anh Tuấn nhận định.

Luật sư cũng cho rằng đây là sự việc đáng tiếc đối với chính các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc. Không chỉ đánh mất hình ảnh và sứ mệnh nghệ thuật trong mắt công chúng, họ còn chịu thiệt hại về kinh tế do đã bỏ thời gian, công sức tập luyện, chuẩn bị cho chương trình nhưng không thể biểu diễn.