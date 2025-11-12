Giám đốc hoa hậu bị bắt ở Thái Lan

Tờ Hola! đưa tin Jorge Figueroa - Giám đốc quốc gia của Hoa hậu Hoàn vũ Mexico đã bị bắt giữ ở Thái Lan sau những lời tố cáo của ông Nawat liên quan tới việc quảng cáo ứng dụng cờ bạc.

Báo chí Thái Lan cũng đưa tin ông Nawat đã có hành động pháp lý để vạch trần ứng dụng cờ bạc Playtime được phía Philippines cấp phép. Đây là đối tác hành trình chính thức của Miss Universe, theo thỏa thuận với tổ chức Miss Universe tại New York. Tuy nhiên, tại Thái Lan các ứng dụng cờ bạc không được phép quảng cáo.

Jorge Figueroa - Giám đốc quốc gia của Hoa hậu Hoàn vũ Mexico và Fátima Bosch - Miss Universe Mexico 2025.

Phía cảnh sát Thái Lan sau khi nhận được đơn khiếu nại của ông Nawat đã bắt giữ một số cá nhân bao gồm cả Figueroa. Tại buổi trao sash hôm 4/11, sau khi chất vấn người đẹp Mexico về việc không đăng bài quảng cáo cho nhà tài trợ, ông Nawat lạnh lùng tuyên bố rằng giám đốc quốc gia của cô đã bị cảnh sát trục xuất khỏi Thái Lan.

Vụ việc Jorge Figueroa bị bắt giữ cũng đã được xác nhận bởi nữ diễn viên Martha Cristiana - cựu giám đốc Hoa hậu Hoàn vũ Mexico. Khi được phóng viên hỏi về việc Figueroa bị bắt giữ, bà trả lời đơn giản: "Đúng vậy".

Cho đến nay, cả tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ lẫn ê-kíp phía Mexico đều chưa đưa ra bình luận chính thức nào về vụ bắt giữ. Tuy nhiên, các báo cáo địa phương cho biết Figueroa và các chuyên gia trang điểm bị bắt đã được thả.

Căng thẳng giữa ông Nawat và phía ê-kíp Mexico ngày càng leo thang, phủ bóng đen lên những ngày cuối cùng của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đang diễn ra ở Thái Lan.

Sau ồn ào tại lễ trao sash, doanh nhân Raúl Rocha (chủ sở hữu Miss Universe) và ông Nawat liên tục đấu tố nhau trên mạng xã hội. Ông Raúl Rocha khẳng định chắc chắn có hành động kiện tụng chống lại ông Nawat. “Lời xin lỗi của ông Nawat không đủ để chúng tôi không kiện”, ông nói.

Trong lúc Hoa hậu Hoàn vũ 2025 liên tiếp gặp sự cố, những ồn ào liên quan đến JKN Global - công ty sở hữu Miss Universe cũng thu hút sự quan tâm của dư luận. Doanh nhân Raúl Rocha đã được mời tới Thái Lan để làm rõ các khoản thanh toán của Miss Universe cho các công ty có liên quan trực tiếp tới ông.

Ông Raúl Rocha hiện nắm 50% cổ phần của Miss Universe. Trong lúc này, có nhiều thông tin cho rằng 50% cổ phần mà JKN nắm giữ tại Miss Universe sẽ được chuyển giao cho một người Mỹ gốc Thái và là cái tên gây bất ngờ.

Trong bối cảnh đó, bà Lupita Jones - cựu Giám đốc quốc gia tổ chức Miss Mexico - đăng đoạn video cho biết logo của tổ chức Miss Universe đã biến mất khỏi trụ sở của tập đoàn Legacy Holding Group USA Inc. do ông Raúl Rocha làm chủ ở Mexico, càng khiến tin đồn Miss Universe sắp đổi chủ lan rộng.

Những ồn ào liên tiếp khiến các fan sắc đẹp lo ngại cho số phận của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Sau các hoạt động ở Bangkok, Phuket, 123 thí sinh đã di chuyển tới Pattaya để tham gia những hoạt động cuối cùng trước khi bước vào chung kết dự kiến tổ chức ngày 21/11.