Giám đốc Công ty Lâm nghiệp La Ngà bị bắn ở phòng làm việc nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, tổn thương sọ não đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chiều 23/11, theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân N.M.C. (sinh năm 1978), Giám đốc Công ty Lâm nghiệp La Ngà đã tử vong lúc 16h50 cùng ngày.

Trước đó, bệnh nhân N.M.C. được đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 20h14 ngày 17/11 trong tình trạng hôn mê sâu, với điểm Glasgow chỉ 3 điểm. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân giãn đồng tử hai bên, huyết áp 100/60 mmHg và phải thở máy.

Do huyết áp không ổn định, bệnh nhân được sử dụng thuốc vận mạch và chuyển đến Khoa Hồi sức Ngoại Thần kinh để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Tại đây, bệnh nhân tiếp tục hôn mê sâu, đồng tử hai bên giãn to, mất phản xạ ánh sáng. Huyết áp giảm xuống còn 75/53 mmHg, mạch 110 lần/phút. Các bác sĩ phải sử dụng thuốc vận mạch liều cao để duy trì huyết áp, đồng thời tiếp tục hỗ trợ hô hấp bằng máy thở.

Bệnh nhân trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. (Ảnh: BVCC)

Bệnh viện chẩn đoán bệnh nhân bị vết thương sọ não, xuất huyết dưới nhện bán cầu phải, tụ máu dưới màng cứng dọc liềm não, phù não, khí trong sọ. Ngoài ra, kết quả ghi nhận dị vật cản quang ở vùng thái dương phải và đỉnh phải, kèm gãy xương đỉnh - thái dương phải, tiên lượng dè dặt.

Như Báo Điện tử VTC News đã đưa tin, ngày 18/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai có báo cáo ban đầu về vụ việc Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai bị bắn tại phòng làm việc.

Công an TP Đồng Nai thông tin, đơn vị đang điều tra vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “Giết người” xảy ra tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai, thuộc ấp Ngọc Định, xã Định Quán, TP Đồng N

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 17/11, Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1977, trú tại ấp Phú Ngọc 5, xã Định Quán) dùng súng bắn ông N.M.C. (SN 1978, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai), khi ông C. đang ở trụ sở công ty.

Ông C. bị thương và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, Tuấn đến khuôn viên Tịnh xá Bửu Sơn, thuộc ấp Phú Hiệp, xã Định Quán, tự bắn vào đầu nhằm tự tử.

Phát hiện sự việc, người dân đưa Tuấn đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Tuy nhiên, Tuấn đã tử vong.

Tại hiện trường và các địa điểm liên quan, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng, 8 viên đạn, 1 vỏ đạn cùng nhiều tang vật có liên quan.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Đồng Nai phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.