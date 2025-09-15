Giám đốc công ty doanh thu hơn 444 tỷ đồng/năm phá sản: “Tôi tưởng đã có cả thế giới, khi vấp ngã mới nhận ra chỉ còn lại một mình”

Một đêm mưa phùn tháng 4/2025 tại Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc, hình ảnh một người phụ nữ ngồi co ro trên bậc thềm, trước mặt là tô mì gói bốc khói nghi ngút, đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Ít ai biết rằng, chỉ nửa tháng trước đó, cô còn là giám đốc của một công ty kinh doanh quần áo, có doanh thu hàng năm hơn 120 triệu NDT (hơn 444 tỷ đồng). Người phụ nữ ấy là Trần Tuyết Mai (tên nhân vật đã được thay đổi). Câu chuyện của cô phản chiếu những thăng trầm mà nhiều doanh nhân Trung Quốc trải qua sau đại dịch.

Từ tiểu thương đến triệu phú TMĐT

10 năm trước, Trần Tuyết Mai chỉ là một bà chủ nhỏ ở làng Thủy Bài, Quảng Châu, chuyên bán quần áo phụ nữ. Hằng ngày, cô lặn lội ra chợ đầu mối từ 4 giờ sáng chọn hàng để bán. Ban ngày, cô chụp ảnh sản phẩm trong căn phòng thuê chật chội, tối đến lại ngồi trước máy tính để trả lời tin nhắn của khách.

Sự kiên trì suốt 3 năm như thế, người phụ nữ này tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm kinh doanh. Năm 2018, khi các nền tảng livestream bán hàng trên các sàn TMĐT bùng nổ, Trần Tuyết Mai nắm bắt thời cơ, xây dựng thương hiệu “Tuyết Ngữ”. Công ty nhanh chóng mở 3 cửa hàng trải nghiệm offline, tuyển dụng hơn 500 nhân viên và đạt doanh thu hơn 120 triệu NDT mỗi năm.

Ảnh: Baijiahao

Thế nhưng ánh hào quang của con đường khởi nghiệp không kéo dài. Cuối năm 2024, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, quy tắc nền tảng thay đổi khiến lượng đơn hàng của công ty này sụt giảm 40%. Để duy trì hoạt động, Trần Tuyết Mai thế chấp bất động sản, vay mượn bạn bè, gom được hàng chục triệu NDT nhưng vẫn không thể cứu vãn được tình hình.

Đầu năm 2025, “Tuyết Ngữ” của Trần Tuyết Mai tuyên bố phá sản. Từ bà chủ giàu có, Trần Tuyết Mai trở thành con nợ với khoản nợ hơn 5 triệu NDT (hơn 18 tỷ đồng).

Hiện thực trần trụi

Biến cố tài chính chưa kịp qua, Trần Tuyết Mai tiếp tục hứng chịu cú sốc từ hôn nhân. Khi công ty gặp khủng hoảng, chồng Trần Tuyết Mai là Ngô Minh – từng là giám sát kho trong công ty – được vợ tin tưởng trao 20% cổ phần và ghi tên trong giấy tờ bất động sản, đã đưa con gái về quê rồi bí mật chuyển 1,2 triệu NDT (hơn 4,4 tỷ đồng) từ tài khoản chung làm của riêng.

Không những vậy, anh ta còn để lại một tin nhắn ngắn gọn kèm thỏa thuận ly hôn: “Cô tự chịu trách nhiệm về nợ nần, đừng để con liên lụy”.

Trở về quê tìm gặp con gái, Trần Tuyết Mai chỉ nhận được lời từ chối lạnh lùng từ mẹ chồng. Tiếng gọi “Mẹ” yếu ớt của con gái vọng qua khe cửa sắt đã khiến người phụ nữ từng mạnh mẽ trong giới kinh doanh lần đầu bật khóc nức nở.

Sau khi phá sản, Trần Tuyết Mai phải sống trong căn phòng thuê ở khu dân cư bình dân. Một lần chậm trả tiền, chủ nhà cắt điện buộc người phụ nữ này phải ra ngoài đường ngồi để kiểm lại sổ nợ. Thấy vậy, một người bán hàng rong thương tình đưa cho cô một tô mì gói và an ủi: “Ăn cho no để còn có sức lo việc”.

Khoảnh khắc ấy được người qua đường ghi lại và đăng tải trên mạng. Hình ảnh nữ giám đốc từng mặc vest sang trọng, nay chỉ còn bộ đồ nỉ bạc màu, ngồi ăn mì với nước súp chảy xuống tay, đã chạm đến trái tim hàng triệu cư dân mạng. Video lan truyền với hơn 2 triệu lượt xem trong một đêm, kèm hàng nghìn bình luận cảm thán về sự khắc nghiệt của kinh doanh sau đại dịch.

Câu chuyện của Trần Tuyết Mai nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Có người ví cô như nhân vật trong phim truyền hình nổi tiếng, khi từ giàu sang rơi xuống cảnh khốn khó. Có người động viên: “Rất nhiều người đã làm lại từ đầu, chị cũng sẽ làm được”.

Đáp lại, Trần Tuyết Mai để lại lời hứa: “Tôi sẽ không dễ dàng gục ngã. Tôi lau nước mắt và sẽ quay trở lại, như một lời cam kết với chính mình và với các chủ nợ”. Sự quyết tâm này của cô nhận được sự ủng hộ lớn từ mọi người.

Ảnh: Baijiahao

Tái sinh từ đống tro tàn

Hiện tại, Trần Tuyết Mai làm tư vấn cho một công ty TMĐT ở Phật Sơn. Hằng ngày, cô vẫn miệt mài phân tích dữ liệu, học thêm luật để xử lý thủ tục ly hôn và trả nợ. “Mỗi lần giải quyết xong một khoản, tôi như trút được tảng đá nặng trong lòng”, cô chia sẻ.

Không còn mơ mộng mở rộng quá nhanh như trước, Trần Tuyết Mai đang nghiên cứu thị trường quần áo cho người trung niên và cao tuổi ở các đô thị cấp thấp – phân khúc ít cạnh tranh nhưng tiềm năng. Cô dự định khởi đầu bằng việc xây dựng kênh video ngắn chia sẻ mẹo phối đồ, sau đó từng bước phát triển chuỗi cung ứng. “Lần này tôi sẽ đi chậm, nhưng chắc chắn”, cô nhấn mạnh.

Trong điện thoại của Trần Tuyết Mai có một ghi chú ngắn: “Điều đau khổ nhất không phải là vấp ngã, mà là tưởng đã có cả thế giới, để rồi khi vấp ngã mới nhận ra chỉ còn lại một mình. Nhưng tôi vẫn có thể đứng dậy”.

Từ nữ hoàng thương mại điện tử một thời đến cảnh ngồi ăn mì gói bên vỉa hè, hành trình của Trần Tuyết Mai phản ánh sự mong manh của hào quang kinh doanh và sức mạnh của nghị lực con người. Câu chuyện ấy cũng là lời nhắc nhở rằng, trong giông bão, chỉ có niềm tin và sự kiên trì mới là điểm tựa vững chắc nhất.

(Theo Baijiahao)