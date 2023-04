Giám đốc công ty bị lừa hơn 1 tỷ đồng vì muốn thi công gói thầu 56 tỷ

Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã khởi tố đối tượng Trần Anh Tuấn (SN 1977, trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 174, Bộ luật hình sự.

Trần Anh Tuấn tại cơ quan điều tra

Trước đó, qua nắm tình hình Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện Tuấn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng của một bị hại là giám đốc một công ty xây dựng tại tỉnh Nghệ An.

Trần Anh Tuấn thông tin tới bị hại rằng Tuấn hiện đang được một công ty giao lại toàn bộ gói thầu dự án giá trị 56 tỷ đồng vừa trúng thầu tại địa bàn Nghệ An. Tuấn hứa sẽ nhường lại toàn bộ gói thầu trên nếu bị hại trích lại cho Tuấn 18% tổng số kinh phí dự án. Để tạo lòng tin Tuấn luôn thể hiện có nhiều mối quan hệ lớn, có khả năng chuyển lại gói thầu cho bị hại. Do tin tưởng Tuấn, nạn nhân đã chuyển vào tài khoản của Tuấn 1,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên trên thực tế Tuấn không hề trúng gói thầu nào, số tiền Tuấn nhận từ bị hại đã dùng để tiêu xài cá nhân, khi bị hại yêu cầu trả lại tiền, Tuấn đã chuyển lại 100 triệu đồng rồi cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Trần Anh Tuấn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại Cơ quan điều tra, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.