Qua điều tra, theo dõi Công an TP. Đà Nẵng đã phát hiện được 3 app cho vay lãi nặng quy mô lớn và đã trực tiếp báo Bộ Công an. Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự và các lực lượng, công an các địa phương cùng vào cuộc.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết, đường dây cho vay lãi nặng này đã cho khoảng 1,3 triệu người vay tiền với hơn 2 triệu lượt vay. Có hơn 10 doanh nghiệp công khai tuyển dụng người để hoạt động cho đường dây. Tổng số đối tượng bị bắt là 193 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng nước người cầm đầu.

Riêng tại Đà Nẵng, các đối tượng thuê tòa nhà cao tầng ở trung tâm để làm trụ sở. Tòa nhà cao tầng các đối tượng thuê toàn bộ hệ thống cửa ra vào được cài đặt thông minh, sử dụng thẻ từ nên người lạ không vào được.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên kể về quá trình phá đường dây cho vay lãi nặng quy mô 9.000 tỷ

Do đường dây tội phạm này có quy mô lớn, nên lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự trực tiếp chỉ đạo các lực lượng cùng đồng loạt đột kích các địa điểm tại tại TP. HCM; Bình Dương, Đà Nẵng...

"Sau khi phát lệnh, lực lượng công an ập vào, đến từng phòng thì các đối tượng đối tượng mới biết. Điều này chứng tỏ nghiệp vụ của lực lượng công an rất giỏi. Công an đã bắt tại chỗ và thu giữ toàn bộ tài liệu. Sau khi phân loại đã khởi tố 27 đối tượng", Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết.

Cũng theo Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, đường dây này từ cuối năm 2022 đến cuối 2023 tổng số tiền cho vay là 9.000 tỷ đồng nhưng các đối tượng đã thu lợi 5.200 tỷ.

Các đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng quy mô lớn vừa bị triệt xóa.

Ngày 23/1, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng vì đã có thành tích triệt phá đường dây cho vay lãi nặng này.

Cùng với việc biểu dương thành tích đạt được, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng đề nghị Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ của vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Như Tiền Phong đã đưa tin, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng phát hiện một số người dân vay tiền trực tuyến qua các app quy mô lớn với lãi suất lên đến trên 500%/năm. Đến tháng 11/2022, Công an Đà Nẵng lập chuyên án triệt xóa đường dây này.

Đến sáng 11/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) với sự phối hợp, hỗ trợ của một số đơn vị đã huy động hơn 250 cán bộ chiến sĩ tiến hành khám xét 9 địa điểm tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Qua đó, bắt giữ tại chỗ hàng trăm đối tượng trong đường dây tổ chức cho vay lãi nặng do Wang YunTao (1988, quốc tịch Trung Quốc) điều hành.