Trần Thị Hoài bị khởi tố, bắt giam về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Ảnh: Công an Ninh Bình

Câu kết mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 31-1, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trần Thị Hoài (SN 1988, ngụ xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và Hà Trung Hòa (SN 1985, ngụ xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) để làm rõ hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, trong khoảng thời gian từ tháng 12-2023, Hà Trung Hòa biết Trần Thị Hoài đang có nhu cầu tuyển nhân viên phục vụ tại quán hát karaoke nên Hòa đã trao đổi, thỏa thuận đưa 4 thiếu nữ chưa đủ 16 tuổi cùng trú tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu tới phục vụ quán của Hoài để hưởng lợi 11 triệu đồng.

Hà Trung Hòa tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Ninh Bình

4 nhân viên này đang phục vụ quán hát karaoke của Hòa tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.