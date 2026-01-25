Thiết giáp Ajax là một chương trình nhiều bê bối của Anh.

Quan chức cấp cao phụ trách chương trình xe bọc thép Ajax của Quân đội Anh đã bị cách chức sau khi một cuộc rà soát cấp bộ trưởng phát hiện ra những vấn đề nghiêm trọng về an toàn của các phương tiện này. Thông tin này được đăng tải trên Tạp chí UK Defence Journal

Trong một tuyên bố bằng văn bản gửi Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Luke Pollard xác nhận rằng người quản lý cấp cao phụ trách chương trình Ajax không còn giữ chức vụ này nữa.

Cuộc điều tra cho thấy các quan chức không được thông báo đầy đủ về những vấn đề an toàn đã biết trước khi phương tiện được đưa vào hoạt động.

Ông Pollard cho biết các quan chức Bộ Quốc phòng đã đảm bảo rằng chiếc Ajax “an toàn một cách rõ ràng” và sẵn sàng cho giai đoạn hoạt động ban đầu. Tuy nhiên sau đó 35 quân nhân đã báo cáo bị buồn nôn, đau đầu, mất thăng bằng và run rẩy sau khi làm việc trong cỗ chiến xa này.

Vụ việc dẫn đến việc tạm dừng tập luyện đối với thiết giáp Ajax ngay lập tức và vô thời hạn. Vài tuần sau, một báo cáo thứ hai về các triệu chứng sau xét nghiệm xuất hiện, buộc phải đình chỉ tất cả mọi hoạt động.

Bộ trưởng Pollard xác nhận rằng mặc dù các báo cáo của bộ phận chính thức mô tả Ajax là an toàn để vận hành, nhưng chúng không phản ánh “toàn bộ những rủi ro tích lũy đã biết”. Vị quan chức nói thêm, chính dữ liệu không đầy đủ này đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định cấp phép hoạt động ban đầu.

"Nói rằng tôi tức giận về kết quả của cuộc rà soát cấp bộ là đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của vấn đề", ông Pollard tuyên bố.

Trung đoàn Kỵ binh Hoàng gia với xe thiết giáp Ajax (bên trái) và Ares (bên phải).

Quân đội Anh đã bổ nhiệm một người quản lý chương trình cấp cao tạm thời. Việc giám sát Dự án Ajax đã được chuyển giao cho Giám đốc Vũ khí Quốc gia - người sẽ thường xuyên báo cáo tình hình cho các quan chức.

Bộ trưởng Pollard nhấn mạnh rằng ông sẽ không bình luận về vấn đề nhân sự cá nhân, nhưng việc cách chức người quản lý chương trình là kết quả trực tiếp từ những phát hiện của cuộc kiểm tra.

Ông cũng cho biết trong số 35 người bị thương, 25 người đã trở lại làm nhiệm vụ, 2 người có triệu chứng không liên quan đến Ajax, và 8 người vẫn đang được theo dõi y tế. Người lính bị thương trong cuộc kiểm tra sau đó đã trở lại làm nhiệm vụ mà không để lại di chứng nào.

Bộ trưởng Luke Pollard cũng xác nhận rằng giai đoạn chuẩn bị vận hành ban đầu của Ajax đã chính thức bị đình chỉ và cho biết nền tảng này không thể đáp ứng các yêu cầu tối thiểu cho đến khi mọi vấn đề đã xác định được giải quyết.