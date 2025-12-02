Ngày 2-12, ông Y Ngơn Niê - Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk - cho biết cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ vụ việc ông N.T.Đ. (34 tuổi) nhốt 2 con trong căn phòng bẩn thỉu; 1 cháu còn bị xích chân.

Hình ảnh cháu bé bị cha xích chân trong căn phòng bẩn thỉu đăng tải trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận

Theo ông Y Ngơn Niê, chính quyền địa phương đã đưa 2 cháu về nhà ông bà ngoại ở xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk để chăm sóc. Dù hoàn cảnh ông bà ngoại rất khó khăn nhưng do mẹ của các cháu đã mất nên đây là phương án phù hợp nhất.

"Chiều nay, UBND xã sẽ cử đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà 2 cháu. Cơ quan chức năng đang giám định thương tật trên cơ thể 2 cháu để có thêm cơ sở xử lý" - ông Y Ngơn Niê thông tin.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khuya 30-11, trên mạng xã hội đăng tải các đoạn clip cho thấy 1 cháu gái bị xích trong căn phòng. Căn phòng để đồ đạc lộn xộn, bẩn thỉu. Do bị xích chân nên cháu gái phải ăn uống và đi vệ sinh ngay trong phòng.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Ea Ktur đã tổ chức lực lượng đến hiện trường xác minh. Tại hiện trường, công an phát hiện H.H.N.N. (SN 2014) và em gái H.L.N.N. (SN 2017, 2 cháu lấy họ mẹ) bị cha nhốt trong phòng, 1 cháu bị xích chân.

Làm việc với công an, ông Đ. khai nhận mẹ của 2 cháu đã mất do tai nạn giao thông. Cả 2 cháu đều đã nghỉ học. Theo ông Đ., do hằng ngày phải đi làm nên ông đã nhốt, xích chân các cháu trong phòng.