Ngày 2-12, ông Dương Hoàng Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Như Xuân (đóng tại xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Hóa Quỳ và UBND xã Hóa Quỳ tiếp nhận 3 cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm do người dân phát hiện, giao nộp.

Các cá thể động vật quý hiếm được Hạt Kiểm lâm Như Xuân phối hợp tiếp nhận, bàn giao cho Vườn quốc gia Xuân Liên

Theo ông Hải, trước đó đơn vị nhận được thông tin gia đình ông Hà Thanh Xuyến (ngụ thôn Đồng Tâm, xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa) phát hiện 3 cá thể động vật rừng xuất hiện tại điểm du lịch thác Đồng Quan (thôn Đồng Tâm) nên đã báo lực lượng công an, kiểm lâm.

Ngay sau đó, Hạt Kiểm lâm Như Xuân đã phối hợp với Công an xã và UBND xã Hóa Quỳ tới kiểm tra, xác minh và xác định 2 cá thể công là công Ấn Độ (có tên khoa học Pavo cristatus) và 1 cá thể khỉ mốc (tên khoa học Macaca assamensis).

Cả 2 loài này đều thuộc nhóm IIB. Đây là những loài thuộc phụ lục III Công ước CITES về buôn bán động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, đều thuộc loài được ưu tiên bảo vệ.

Công Ấn Độ và khỉ mốc bất ngờ xuất hiện tại khu du lịch ở Thanh Hóa

Sau khi tiếp nhận, Kiểm lâm Như Xuân đã bàn giao cho Vườn Quốc gia Xuân Liên để chăm sóc, cứu hộ, trước khi thả về môi trường tự nhiên.