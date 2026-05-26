Giẫm đạp tại lễ hội mô tô ở Mỹ, hàng loạt người bị thương

Quỳnh Chi
Ít nhất 19 người bị thương trong một vụ giẫm đạp đám đông tại lễ hội mô tô thường niên ở Atlantic Beach, bang South Carolina, Mỹ.

Ảnh chụp hiện trường sau vụ giẫm đạp vào ngày 24/5/2026 (Ảnh: WYFF News 4)

Vụ giẫm đạp xảy ra tại Lễ hội Di sản Văn hóa và Xe máy Black Pearl vào sáng sớm 24/5 (giờ địa phương) gần một sân khấu tại sự kiện. Cảnh sát nghi ngờ vụ việc bắt đầu diễn ra khi một người bất ngờ chạy xuyên qua đám đông.

"Không có bất kỳ vụ ẩu đả, sử dụng vũ khí hoặc mối đe dọa trực tiếp nào đến an toàn công cộng được xác nhận. Tình huống dường như đã được kích hoạt khi một cá nhân bắt đầu chạy, gây ra một phản ứng dây chuyền ngắn trong đám đông" - quyền quản lý thị trấn Atlantic Beach, Titus Leaks, cho biết trong một tuyên bố.

(Ảnh: NY Post)

Ông Leaks thông tin các sĩ quan cảnh sát được giao nhiệm vụ kiểm soát đám đông tại sự kiện ở Atlantic Beach đã nhanh chóng làm dịu đám đông hoảng loạn và lập lại trật tự.

Trong một tuyên bố trực tuyến trước đó, Sở Cứu hỏa quận Horry đã gọi vụ giẫm đạp là một "sự cố khiến hàng loạt người bị thương".

Sở Cứu hỏa quận Horry báo cáo rằng 19 người đã bị thương trong vụ giẫm đạp. Họ đã được kiểm tra các vết thương không đe dọa đến tính mạng và 3 người phải nhập viện.

Ông Leaks cho biết sau khi tình hình ổn định, sự kiện đã tiếp tục diễn ra bình thường.

Lực lượng chức năng ứng phó với vụ giẫm đạp vào ngày 24/5/2026 (Ảnh: Đội Cứu hỏa và Cứu hộ quận Horry)

"Trước hết, chúng tôi muốn bày tỏ sự quan tâm chân thành nhất đối với bất kỳ ai bị thương hoặc bị ảnh hưởng bởi vụ giẫm đạp" - ông Leaks phát biểu - "Bất kỳ tình huống nào khiến người dân bị tổn hại đều được xem xét nghiêm túc. Sự an toàn, sức khỏe của người dân và du khách vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi".

Lễ hội Di sản Văn hóa và Xe máy Black Pearl được tổ chức vào mỗi cuối tuần Ngày Tưởng niệm trong 40 năm qua, thu hút du khách và những người đam mê xe máy trên toàn nước Mỹ.

Sự kiện năm 2025 đã bị ảnh hưởng bởi một số sự cố nghiêm trọng, bao gồm vụ xả súng trong bữa tiệc trên thuyền ở Little River và nhiều vụ ẩu đả khiến một số người phải nhập viện.

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

