Liên quan vụ bé trai tử vong sau khi nghi bị nghẹn thức ăn tại một nhóm trẻ tư thục ở xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng, địa phương vừa ban hành quyết định giải thể nhóm trẻ độc lập Mầm Xanh – nơi xảy ra vụ việc.

Theo quyết định ký ngày 25-5, nhóm trẻ độc lập Mầm Xanh tại thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo do bà P.T.T. làm chủ cơ sở bị giải thể với lý do "không còn bảo đảm các điều kiện tổ chức và hoạt động theo quy định hiện hành".

Nhóm trẻ tư thục Mầm Xanh thời điểm trước khi vụ việc xảy ra. Ảnh: NT

UBND xã yêu cầu cơ sở chấm dứt toàn bộ hoạt động giáo dục kể từ ngày quyết định có hiệu lực; đồng thời giải quyết đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho trẻ em, giáo viên, nhân viên và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cơ sở cũng phải hoàn trả hồ sơ trẻ, thanh toán các khoản tài chính, công nợ (nếu có) và không được tiếp tục tổ chức giữ trẻ dưới bất kỳ hình thức nào sau khi giải thể.

Trước đó, cuối tháng 3-2026, dư luận xôn xao trước thông tin một bé trai gửi tại nhóm trẻ Mầm Xanh tử vong sau khi nghi bị nghẹn thức ăn.

Theo thông tin ban đầu, bé có biểu hiện bất thường trong lúc ăn tại cơ sở giữ trẻ và được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau vụ việc, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra hoạt động của nhóm trẻ này.