Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, trong ngày 25/5, 6 trạm quan trắc được nhiệt độ cao nhất trên 40°C bao gồm: Vĩnh Yên (Phú Thọ) 40,8°C; Láng (Hà Nội) 40,7°C; Bắc Ninh 40,5°C; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40,5°C; Đô Lương (Nghệ An) 40,3°C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,2°C.

Đây là đợt nóng thứ hai của tháng 5 năm nay. Cường độ của đợt nắng nóng này dài và gay gắt hơn so với đợt nắng nóng ngày 13-16/5, và là một trong ba đợt nắng gắt nhất xảy ra trong tháng 5 giai đoạn từ 2021 tới nay.

Các địa phương có mức nhiệt cao nhất cả nước từ 23-25/5.

Theo trung tâm khí tượng, đợt nắng nóng hiện nay hình thành do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây, kết hợp hiệu ứng phơn từ dãy Trường Sơn và gió mùa Tây Nam.

Từ cuối tuần trước, tổ hợp các hình thế gây mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ suy yếu hoàn toàn, nhường chỗ cho vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh trở lại.

Từ 23/5, cùng với quá trình phát triển và mở rộng hơn về phía Đông Nam của vùng áp thấp nóng phía Tây, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ cũng như Trung Bộ. Ở Trung Bộ còn chịu tác động thêm của hiệu ứng phơn hay còn gọi là gió Lào.

Tại Hà Nội, nắng nóng kết hợp hiệu ứng đô thị khiến nền nhiệt thường xuyên nằm trong nhóm cao nhất cả nước.

Trong hôm nay và ngày mai 27/5, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế vẫn là tâm điểm của đợt nắng nóng này. Trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40°C, có nơi trên 40°C.

Hà Nội ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 29-31°C. Nhiệt độ cao nhất 39-40°C, có nơi trên 40°C.

Người lao động phơi mình giữa nắng nóng như đổ lửa bao trùm Hà Nội. (Ảnh: Viên Minh)

Các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu), TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 36-38°C, có nơi trên 40°C.

Nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 27/5, từ 28/5 dịu dần. Ở Trung Bộ, nắng nóng kéo dài đến khoảng 28/5, từ 29/5 nắng nóng xu hướng giảm cường độ.

Từ chiều tối và đêm 27-30/5, Bắc Bộ chuyển mưa rào và dông rải rác giúp giải nhiệt, cục bộ mưa to, sau mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, cục bộ nắng nóng.

Từ 29/5, Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ còn xảy ra nắng nóng cục bộ. Từ chiều tối 28-30/5, duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác.

Mưa dông sau những ngày nắng nóng gay gắt tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong tháng 6, theo nhận định của cơ quan khí tượng, có thể xuất hiện thêm 2-3 đợt nắng nóng nữa. Nhiệt độ trong các đợt nắng nóng khả năng đạt mức 37-39°C, một số nơi có thể lên 41-42°C, đặc biệt khu vực vùng núi phía Tây của các địa phương từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Ảnh hưởng của El Nino, giai đoạn từ nay đến tháng 8, nền nhiệt cả nước sẽ có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1°C. Điều này đồng nghĩa nhiệt độ mùa hè sẽ cao hơn trung bình, số ngày nắng nóng và số đợt nắng nóng cũng nhiều hơn năm 2025 và nhiều hơn so với trung bình.



