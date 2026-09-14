Giải mật video cứu hai lính Mỹ bị bắn rơi ở Iran

Thông tin mới cho thấy quy mô và tổn thất vật chất của chiến dịch giải cứu hai phi công Mỹ bị bắn hạ gần Isfahan.

Các video được giải mật cho thấy quy mô chiến dịch giải cứu hai phi công Mỹ bị bắn hạ gần Isfahan.

Video mới được giải mật cho thấy binh sĩ Mỹ hoạt động sâu bên trong lãnh thổ Iran trong chiến dịch hồi tháng 4. Chiến dịch nhằm giải cứu hai binh sĩ trên chiếc F-15E Strike Eagle bị bắn hạ gần Isfahan.

Theo Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, nói trên chương trình 60 Minutes của CBS mới đây, có tổng cộng hơn 90 lính Mỹ được triển khai trên mặt đất, hàng trăm người khác tham gia từ trên không và hàng nghìn người hỗ trợ chiến dịch. Ông mô tả đây là lần đầu tiên Mỹ công khai thừa nhận triển khai “boots on the ground” (binh sĩ trên mặt đất) tại Iran trong 46 năm.

Chiếc F-15E hai chỗ ngồi, khi đó được định giá khoảng 30 triệu USD, đang thực hiện cuộc không kích nhằm vào các cơ sở được cho là liên quan đến chương trình tên lửa và máy bay không người lái của Tehran ở phía nam Isfahan. Máy bay này bị tên lửa vác vai của Iran - có giá khoảng 100.000 USD - bắn hạ.

Hai thành viên phi hành đoàn, chỉ được xác định bằng mật danh nhiệm vụ “Alpha” và “Bravo”, phóng ghế thoát hiểm và đáp xuống hai vị trí cách nhau khoảng 8 km.

Tiêm kích F-15E

Phi công Alpha sau đó vài giờ được giải cứu, khi Mỹ điều 21 máy bay vào Iran. Trực thăng Mỹ bị lực lượng trên mặt đất nổ súng trong quá trình giải cứu, trong đó một chiếc trúng đạn vũ khí bộ binh khiến các thành viên tổ bay bị thương. Một chiếc A-10 khác tham gia tìm kiếm cũng bị bắn trúng, buộc phi công phải phóng ghế thoát hiểm sau khi rời khỏi không phận Iran.

Nhưng vẫn còn Bravo - sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí, phải ở lại Iran khoảng hai ngày. Binh sĩ này bị gãy lưng, tay và vai trong lúc thoát khỏi máy bay, phải ẩn nấp trong khi lực lượng Iran truy tìm. Washington lúc đó triển khai một chiến dịch giải cứu thứ hai với quy mô lớn hơn.

Theo các video hồng ngoại mới được công bố, máy bay Mỹ tấn công lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) gần vị trí của Bravo, sau đó hai máy bay vận tải đặc nhiệm cỡ lớn hạ cánh xuống một đường băng tạm thời bên trong Iran. Tiếp theo, trực thăng MH-6 Little Bird được triển khai để tiếp cận và đưa Bravo ra khỏi khu vực miền núi.

Một đoạn video khác cho thấy hai nhân viên cứu hộ thuộc Không quân Mỹ tiếp cận Bravo đang bị thương trên lãnh thổ Iran, đưa anh ta lên một trực thăng Mỹ.

Chiến dịch sử dụng lượng hỏa lực đặc biệt lớn. Theo CBS, lực lượng Mỹ phóng hoặc thả tổng cộng 339 quả đạn trong Iran, gồm 123 quả trong chiến dịch giải cứu Alpha và 216 quả trong chiến dịch đưa Bravo ra ngoài.

Riêng chiến dịch thứ hai, Lầu Năm Góc huy động hơn 150 máy bay, trong đó có 64 tiêm kích, 4 máy bay ném bom, 48 máy bay tiếp dầu, 13 máy bay cứu hộ cùng 26 máy bay tình báo và tác chiến điện tử.

Chiến dịch tiếp tục gặp sự cố khi hai máy bay vận tải MC-130J Commando II được cho là bị mắc kẹt trên nền đất mềm và không thể cất cánh. CBS cho biết lực lượng Mỹ sau đó phải tự phá hủy cả hai máy bay, mỗi chiếc trị giá khoảng 100 triệu USD, cùng các trực thăng Little Bird, nhằm ngăn chúng rơi vào tay Iran.

Ba máy bay khác sau đó phải được điều vào Iran để sơ tán lực lượng bị mắc kẹt.