Là vũ khí tối thượng giúp Chúa tể Voldemort đạt đến sự bất tử, các Trường Sinh Linh Giá ẩn chứa những bí mật tăm tối nhất của thế giới phép thuật.

Thế giới phép thuật trong Harry Potter tồn tại vô số lực lượng độc ác, nhưng không có thứ gì tà ác và hắc ám như Trường Sinh Linh Giá. Độc giả và khán giả chỉ thực sự biết đến thuật ngữ này ở phần 6 - Harry Potter và Hoàng tử Lai. Thông qua ký ức của Giáo sư Horace Slughorn mà Harry Potter cùng Hiệu trưởng Albus Dumbledore thu thập được, bản chất của Trường Sinh Linh Giá mới được hé lộ.

Về cơ bản, phù thủy tạo ra Trường Sinh Linh Giá bằng cách xé rách linh hồn mình và cất giấu một phần đó vào một vật thể bên ngoài cơ thể. Nhờ vậy, ngay cả khi thân xác bị tấn công hay hủy hoại, họ vẫn không thể chết vì một phần linh hồn vẫn bị ràng buộc với trần gian và hoàn toàn vô hại.

Tuy nhiên, điều kiện bắt buộc để thực hiện việc chia tách linh hồn là phù thủy phải thực hiện một tội ác tột cùng: cố sát hại một con người bằng sự máu lạnh. Chính vì vậy, một kẻ xảo quyệt và tàn nhẫn như Voldemort mới không ngần ngại tạo ra tới bảy Trường Sinh Linh Giá để bảo toàn tính mạng bằng mọi giá. Điều này cũng lý giải vì sao hắn không tan thành tro bụi mà vẫn có thể sống sót khi đòn Lời nguyền Giết Chóc dội ngược lại bản thân trong lần cố sát hại Harry lúc cậu mới là một đứa trẻ sơ sinh.

1. Cuốn nhật ký của Tom Riddle

Đây là Trường Sinh Linh Giá đầu tiên xuất hiện trong loạt truyện, cụ thể là ở phần 2 - Harry Potter và Căn phòng Bí mật. Khi Lucius Malfoy cố tình tuồn cuốn nhật ký cũ của chủ nhân vào đồ dùng của Ginny Weasley tại tiệm sách, linh hồn trong cuốn nhật ký đã thao túng cô bé để mở Căn phòng Bí mật, thả con Tử xà (Basilisk) tàn sát trường Hogwarts.

Cuốn nhật ký chứa đựng một phần linh hồn của Tom Riddle thời niên thiếu. Khi đối đầu với ký ức của Riddle trong Căn phòng Bí mật, Harry đã dùng nanh của Tử xà bị đánh bại để đâm xuyên qua cuốn nhật ký. Do Trường Sinh Linh Giá chỉ có thể bị phá hủy bởi những thứ mang sức mạnh hủy diệt không thể phục hồi, mà độc Tử xà lại nằm trong số đó, Harry đã vô tình thực hiện một quyết định hoàn toàn chính xác.

2. Chiếc khóa biểu tượng của Salazar Slytherin

Sau khi Merope Gaunt lấy trộm chiếc dây chuyền của gia đình và mang đi cầm đồ, vật phẩm từng thuộc về nhà sáng lập Salazar Slytherin này rơi vào tay một người phụ nữ giàu có tên Hepzibah Smith. Làm việc tại tiệm đồ cổ Borgin and Burkes, Tom Riddle trẻ tuổi đã sát hại bà Hepzibah, cướp lại chiếc khóa biểu tượng và biến nó thành Trường Sinh Linh Giá, sau đó giao cho Tử thần Thực tử Regulus Arcturus Black (em trai của Sirius Black).

Dumbledore và Harry từng trải qua một cuộc thử thách tàn khốc trong hang động ngầm để lấy chiếc khóa biểu tượng, nhưng sau đó phát hiện ra đó chỉ là bản giả do Regulus tráo đổi để tìm cách phá hủy. Sau nhiều biến cố, Harry, Ron và Hermione đã truy tìm được chiếc khóa biểu tượng thật từ tay Dolores Umbridge. Cuối cùng, Ron Weasley đã dùng Thanh gươm Gryffindor để tiêu diệt vật phẩm hắc ám này một cách triệt để.

3. Chiếc cúp của Helga Hufflepuff

Một báu vật khác thuộc về nhà sáng lập trường Hogwarts - chiếc cúp vàng của Helga Hufflepuff cũng trở thành nạn nhân của Voldemort thông qua bà Hepzibah Smith. Sau khi đầu độc Hepzibah và đổ thừa cho con gia tinh Hokey, Tom Riddle chiếm đoạt chiếc cúp và biến nó thành một nơi trú ngụ của linh hồn.

Voldemort giao chiếc cúp cho Tử thần Thực tử trung thành nhất của mình là Bellatrix Lestrange cất giấu trong hầm bảo mật tại Ngân hàng Gringotts. Trong Harry Potter và Bảo bối Tử thần, bộ ba Harry, Ron và Hermione đã cải trang và đột nhập thành công vào Gringotts để lấy chiếc cúp. Khi quay trở lại Hogwarts, Ron và Hermione đã xuống Căn phòng Bí mật bỏ hoang, dùng nanh Tử xà để phá hủy chiếc cúp vàng này.

4. Chiếc vương miện của Rowena Ravenclaw

Nhận thấy Voldemort ám ảnh với ba nhà sáng lập trường Hogwarts (trừ Godric Gryffindor), Harry đã truy tìm báu vật đại diện cho trí tuệ của Rowena Ravenclaw. Thông qua Quý bà Xám - chính là hồn ma của Helena Ravenclaw (con gái của nhà sáng lập Rowena Ravenclaw), Harry biết được vương miện từng bị Helena lấy trộm và giấu trong một hốc cây ở Albania, nơi Voldemort sau này đã tìm thấy.

Voldemort cất giấu chiếc vương miện bên trong Phòng Yêu Cầu tại Hogwarts. Khi bộ ba tìm đến nơi, họ bị phục kích bởi Draco Malfoy cùng hai tay sai Crabbe và Goyle. Trong lúc giao tranh, một đòn nguyền Lửa Quỷ (Fiendfyre) do phe đối thủ thi triển đã bùng lên vượt tầm kiểm soát, thiêu rụi Phòng Yêu Cầu và phá hủy luôn chiếc vương miện Trường Sinh Linh Giá.

5. Chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt

Chiếc nhẫn thuộc về dòng họ phù thủy thuần huyết Peverell cổ xưa, sau đó truyền lại cho Marvolo Gaunt (ông ngoại của Voldemort). Sau khi giết hại người chú Morfin và người cha Muggle của mình, Tom Riddle chiếm đoạt chiếc nhẫn và biến nó thành Trường Sinh Linh Giá.

Trước khi các sự kiện ở phần 6 diễn ra, giáo sư Dumbledore đã tìm thấy chiếc nhẫn tại căn nhà hoang của gia đình Gaunt và phá hủy nó bằng thanh gươm Gryffindor. Tuy nhiên, chiếc nhẫn chứa Lời nguyền độc hại và Đá Hồi sinh đã khiến bàn tay của Dumbledore bị hoại tử nghiêm trọng, rút ngắn thời gian sống của vị hiệu trưởng vĩ đại.

6. Con rắn Nagini

Dù Nagini là một sinh vật sống, con rắn khổng lồ này lại là một Trường Sinh Linh Giá được Voldemort bảo vệ cực kỳ cẩn mật. Hắn đã biến Nagini thành vật chứa linh hồn sau khi sát hại Bertha Jorkins - một quan chức Bộ Pháp thuật.

Trong trận chiến cuối cùng tại Hogwarts, Harry đã giao lại nhiệm vụ kết liễu con rắn cho Neville Longbottom. Nhờ lòng quả cảm của một Gryffindor chân chính, Neville đã rút được Thanh gươm Gryffindor từ trong Chiếc nón Phân loại và chém đứt đầu Nagini, xóa bỏ Trường Sinh Linh Giá áp chót của Chúa tể Hắc ám.

7. Chính bản thân Harry Potter

Trường Sinh Linh Giá cuối cùng và bất ngờ nhất chính là bản thân Harry Potter. Khi Voldemort đột nhập vào nhà Potter để sát hại Harry lúc nhỏ sau một lời tiên tri, đòn Lời nguyền Giết Chóc dội ngược do sự hy sinh của người mẹ Lily đã làm linh hồn suy yếu và cực kỳ thiếu ổn định của Voldemort bị xé rách, một mảnh linh hồn đã tự động bám vào sinh linh duy nhất còn sống trong căn phòng là Harry Potter.

Chính vì vậy, Harry vô tình trở thành Trường Sinh Linh Giá thứ 7 mà Voldemort không hề cố ý tạo ra. Khi biết được sự thật này từ ký ức của giáo sư Severus Snape, Harry đã tự nguyện đi vào Rừng Cấm để Voldemort tung đòn kết liễu. Cú đánh của Voldemort chỉ tiêu diệt mảnh linh hồn trú ngụ bên trong Harry chứ không giết chết được cậu, giúp Harry trở lại và tước bỏ hoàn toàn sự bất tử của Chúa tể Hắc ám, khép lại kỷ nguyên tăm tối của thế giới phép thuật.