Giải mã sức hút của trào lưu chơi xổ số trên điện thoại

Không chỉ nam giới trung niên - nhóm người chơi quen thuộc của thị trường xổ số, mà ngày càng nhiều người trẻ, dân văn phòng và đặc biệt là phụ nữ nội trợ cũng tham gia dự thưởng thông qua nền tảng này. Sự mở rộng đối tượng người dùng cho thấy sức hấp dẫn của xu hướng giải trí và mua sắm qua điện thoại đang bùng nổ tại Việt Nam.

Những năm gần đây, sự bùng nổ của các hoạt động giải trí trên smartphone đã tạo ra bước chuyển rõ rệt trong thói quen tiêu dùng và giải trí của người Việt. Nắm bắt xu hướng đó, kênh phân phối qua điện thoại của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) với ứng dụng hỗ trợ mua vé Vietlott SMS nhanh chóng trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người chơi. Chỉ sau 5 năm ra mắt, nền tảng này đã thu hút gần 4 triệu tài khoản đăng ký, cho thấy sức hút mạnh mẽ của loại hình xổ số trực tuyến.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, khi mọi hoạt động từ thanh toán, dịch vụ đến giải trí đều được thực hiện trên các thiết bị smartphone, việc mua xổ số "online" cũng trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Người chơi chỉ cần vài thao tác trên ứng dụng Vietlott SMS là có thể mua vé mọi lúc, mọi nơi, không cần đến điểm bán, không lo trễ giờ quay số hay thất lạc vé giấy.

Để sử dụng, người chơi là chủ thuê bao các nhà mạng viễn thông Viettel, VinaPhone và MobiFone tải ứng dụng Vietlott SMS trên smartphone. Sau khi tải ứng dụng, người chơi trên 18 tuổi chỉ cần nhập số điện thoại đang dùng và chụp hai mặt căn cước công dân để kích hoạt tài khoản.

Với giao diện thân thiện, bắt mắt và nhiều sản phẩm xổ số có cách chơi thú vị, Vietlott SMS trở thành kênh giải trí thu hút nhiều đối tượng ở mọi lứa tuổi.

Chỉ với vài thao tác đơn giản trên ứng dụng, người chơi đã có thể tham gia dự thưởng các sản phẩm của Vietlott như: Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D/3D+/3D Pro, Bingo 18 và Lotto 5/35. Người chơi lựa chọn bộ số mình yêu thích và lựa chọn số tiền dự thưởng. Sau đó hệ thống sẽ tự động soạn cú pháp mà gửi đến tổng đài 9969 (miễn phí cước nhắn tin). Việc thanh toán được thực hiện qua tài khoản trong ứng dụng, có thể nạp tiền bằng chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng liên kết.

Nhờ giao diện trực quan, dễ sử dụng và trải nghiệm tiện lợi, Vietlott SMS ngày càng mở rộng tệp người dùng. Không còn giới hạn ở nhóm người chơi lớn tuổi, Vietlott SMS đang chứng kiến xu hướng "trẻ hóa" rõ rệt trong tệp khách hàng. Từ nhóm khách hàng lớn tuổi, dân văn phòng, các bà nội trợ đến giới trẻ, tất cả đều dễ dàng tiếp cận và bắt đầu tham gia dự thưởng theo cách hiện đại, nhanh chóng và thú vị hơn.

Chị Anh Thư (33 tuổi), một bà nội trợ tại TP.HCM, cho biết chị tình cờ biết đến ứng dụng qua giới thiệu của bạn bè. Mỗi buổi chiều sau khi chuẩn bị bữa tối xong, trong lúc chờ các thành viên gia đình trở về, chị có khoảng thời gian ngắn để thư giãn cho riêng mình. "Lúc nghỉ ngơi, tôi hay mua vé Bingo18 trên điện thoại. Có chút thời gian rảnh nên giải trí vậy thôi, có mấy lúc trúng vài trăm nghìn để đi chợ hôm sau cũng rất vui. Nhất là mấy lúc Lotto 5/35 đến kỳ chia giải vào buổi tối, chỉ cần mở app là mua vé được rồi, không cần phải đi đâu cả" chị Thư chia sẻ. Với thói quen đó, chị thường dành vài phút mỗi ngày để mua vé Lotto 5/35 hoặc Bingo18 ngay trên smartphone, coi đây như một hình thức thư giãn nhẹ nhàng và tiện lợi.

Anh Hoàng Vũ (29 tuổi), nhân viên một công ty kỹ thuật cho biết, anh đã sử dụng Vietlott SMS từ những ngày đầu ứng dụng này ra mắt. "Lúc Vietlott SMS vừa xuất hiện là tôi đăng ký dùng ngay. Khi đó mới chỉ có Power 6/55 và Mega 6/45 thôi. Sau này nhiều sản phẩm mới ra, trải nghiệm ngày càng phong phú hơn" anh Vũ chia sẻ. Theo anh, tại công ty còn có một nhóm đồng nghiệp cùng sở thích. Mọi người thường xuyên trao đổi, thảo luận về các bộ số, đôi khi còn mua vé chung. Mỗi khi đến gần kỳ quay có giá trị giải thưởng lớn, nhóm lại nhắn nhau "báo tin" để cùng mua vé tham gia cho vui.

Ngoài những sản phẩm có giá trị Jackpot "khủng", xổ số Lotto 5/35 và xổ số 6 phút Bingo18 ngày càng được phụ nữ và giới trẻ tham gia.

Không chỉ phát triển về số lượng người dùng, Vietlott SMS còn được xem là một trong những điểm chạm công nghệ quan trọng trong hệ sinh thái giải trí số hiện nay. Hệ thống vận hành ổn định, giao dịch được xác nhận ngay lập tức và minh bạch giúp người chơi yên tâm khi tham gia dự thưởng.

Bên cạnh đó, Vietlott SMS được thiết kế nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng: giao diện thân thiện, thao tác đơn giản. Đặc biệt không cần có mạng internet để vào ứng dụng, người chơi chỉ cần soạn tin nhắn SMS theo cú pháp đã có thể mua vé thành công. Có thể thấy, Vietlott SMS đã trở thành một hình thức giải trí số đang mở rộng nhanh chóng, phù hợp với nhịp sống bận rộn nhưng vẫn đề cao yếu tố trải nghiệm cá nhân.

Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người chơi có thể thử vận may bất cứ lúc nào, từ giờ nghỉ trưa công sở đến những phút thư giãn cuối ngày. Sự tiện lợi ấy là lý do ngày càng nhiều người lựa chọn Vietlott SMS như một thói quen giải trí nhẹ nhàng hằng ngày. Chỉ trong chưa đầy 5 năm, Vietlott SMS đã ghi nhận gần 4 triệu tài khoản sử dụng – con số cho thấy nhu cầu giải trí trực tuyến đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Tải ứng dụng Vietlott SMS để trải nghiệm ngay hôm nay: https://info.vietlott-sms.vn