Giải mã nghịch lý Mazda CX-5: Vì sao món hời ‘cũ kỹ’ này vẫn đè bẹp đối thủ mới toanh?

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 239 phát sóng ngày 21/2 trên HTV9.





Câu chuyện về giá: "Món hời" trong phân khúc

Điểm hấp dẫn nhất của Mazda CX-5 hiện nay là mức giá cực kỳ cạnh tranh. Cụ thể, phiên bản cao cấp Premium có giá niêm yết 829 triệu đồng, nhưng ưu đãi thực tế chỉ còn khoảng 789 triệu. Đây có thể coi là mức giá “phá phân khúc” khi có những thời điểm, phiên bản tiêu chuẩn (Deluxe) được giảm giá xuống còn 694 triệu đồng - mức giá này đưa một chiếc xe cỡ C xuống ngang tầm giá của các xe phân khúc B.

Bên cạnh đó, khi so sánh với một vài đối thủ chính, mức giá của Mazda CX-5 tiếp tục tạo lợi thế rõ rệt khi Honda CR-V có giá khởi điểm từ 930 triệu đồng, Ford Territory bản Titanium, tức bản giữa có ADAS cũng có mức giá 840 triệu đồng. Vì thế, với ngân sách khoảng 800 triệu đồng, người dùng khó có thể mua được phiên bản cao cấp nhất của các đối thủ khác nhưng hoàn toàn có thể sở hữu một chiếc CX-5 gần như đầy đủ về trang bị.

Mazda CX-5 được xem là một trong những mẫu xe tham chiếu phổ biến khi một người có dự định mua xe. Ảnh: Hoàng Dũng

Ưu điểm: Sự "tròn vai" và đầy ắp trang bị

Dù đã ở cuối vòng đời, CX-5 vẫn được đánh giá cao vì đáp ứng tốt nhu cầu đại đa số khách hàng với nhiều trang bị "chiều chuộng" người dùng. Ngoài thiết kế với ngôn ngữ Kodo đã hiện diện tới gần 9 năm của sản phẩm, phải kể tới những trang bị ngoại thất và an toàn của mẫu xe này.

Ví dụ như phiên bản Premium, xe được trang bị hệ thống chiếu sáng full LED, có khả năng cân bằng góc chiếu, cảm biến trước và sau, camera 360 độ và gói an toàn chủ động i-Activsense. Ngoài ra, mâm xe kích thước 19 inch cùng khoảng sáng gầm 200mm giúp xe vận hành linh hoạt cả trong phố lẫn đường trường.

Tiến vào bên trong, có thể thấy tiện nghi nội thất vượt tầm giá. Hiếm có mẫu xe nào trong khoảng 800 triệu đồng lại sở hữu nhiều tính năng cao cấp như: HUD (hiển thị thông tin trên kính lái), camera 360, hệ thống sưởi và làm mát ghế, sưởi vô lăng, ghế phía trước chỉnh điện, trong đó ghế lái có nhớ 2 vị trí, cửa sổ trời và kính cách âm hai lớp.

Mazda CX-5 sở hữu những trang bị đủ "chiều chuộng" cho những nhu cầu thường thấy của một chủ xe ô tô. Ảnh: Hoàng Dũng

Cuối cùng là khối động cơ SkyActiv 2.0L cho công suất cực đại đạt 153 mã lực, 200 Nm mô-men xoắn kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Thực tế trải nghiệm cho thấy, xe vận hành mượt mà, động cơ tĩnh lặng khi dừng đỗ và đặc biệt tiết kiệm nhiên liệu - một yếu tố then chốt đối với người tiêu dùng Việt. Ngoài ra, vô lăng của CX-5 có độ siết tốt, phản hồi với mặt đường chân thực, đây cũng là một trong những điểm mạnh khi nói tới trải nghiệm vận hành của mẫu xe này khi so sánh với nhiều đối thủ trên thị trường.

Điểm trừ: Không gian và… chính trang bị

Bên cạnh những điểm mạnh, Mazda CX-5 hiện hành vẫn tồn tại những hạn chế do ngôn ngữ thiết kế đã cũ, cụ thể, xe vẫn dùng ngôn ngữ thiết kế 6.5, chưa được hiện đại như ngôn ngữ 7.0 đang được áp dụng trên Mazda 3 hay CX-30 cùng nhà. Tiếp tới, màn hình giải trí trên xe cũng chỉ có kích thước 8 inch - khá nhỏ khi so trong phân khúc hiện tại, thậm chí khi so với nhiều mẫu xe ở phân khúc thấp hơn. Chất lượng camera 360 độ cũng chưa sắc nét và trong quá trình chạy xe, người dùng không thể chạm cảm ứng, có thể gây ra một vài bất tiện trong quá trình sử dụng bản đồ lúc lái xe.

Về mặt không gian, so với các mẫu xe cùng phân khúc, CX-5 bị đánh giá hơi chật. Khoảng trống để chân không quá rộng và độ ngả của lưng ghế cũng không sâu nên khó tạo cảm giác thoải mái khi đi hành trình dài.

Tất nhiên, Mazda CX-5 vẫn không tránh khỏi một số điểm trừ. Ảnh: Hoàng Dũng

Về mặt vận hành, dù động cơ SkyActiv 2.0L êm ái, tiết kiệm nhiên liệu, nhưng thực tế khi tăng ga lại chưa được ‘bốc’, xe thể hiện tốt ở vận tốc dưới 60 km/h nhưng khi cần tăng tốc nhanh hoặc chạy ở dải tốc độ trên 100 km/h, động 2.0L tỏ ra đuối và phải ‘gồng’. Ngoài ra, dù xe được trang bị hệ thống treo đa liên kết phía sau, nhưng khi vận hành thực tế, CX-5 đôi khi tạo cảm giác chòng chành, thiếu ổn định khi vào cua hay đi đường xấu. Chưa dừng lại, dù được trang bị kính cách âm 2 lớp ở phía trước nhưng khả năng cách âm chưa thật sự ‘tròn vai’. Tiếng ồn từ gầm và môi trường vẫn lọt vào trong khoang lái.

Có nên chờ đợi để mua thế hệ mới 2026?

Có thể nói, Mazda CX-5 2026 có sự khác biệt rất lớn so với thế hệ hiện hành, cả về thiết kế, không gian lẫn trang bị. Song, mức giá cho sản phẩm mới sẽ cao và khó lòng có được sự dễ tiếp cận như phiên bản hiện tại.

Mazda CX-5 có tiếp tục trở thành một mẫu xe đáng mua khi thế hệ mới ra mắt Việt Nam hay không, thì còn phải chờ thị trường cho câu trả lời. Ảnh: Hoàng Dũng

Mặt khác, với những người mua xe lần đầu hoặc cần một phương tiện phục vụ tốt cho gia đình cùng chi phí tối ưu, Mazda CX-5 hiện hành vẫn là một mẫu xe sở hữu đầy đủ trang bị với giá hời.

Chính vì thế, nếu bạn không quá khắt khe về việc phải sở hữu công nghệ mới nhất và ưu tiên tính kinh tế, trang bị phong phú cùng sự ổn định thì theo chúng tôi, Mazda CX-5 thời điểm này vẫn là một lựa chọn đáng mua trước khi thế hệ mới chính thức được mở bán.

Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel. Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 2 đến thứ 7 và phát lại lúc 20h00 trên đa nền tảng VCCorp.



