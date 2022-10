Giải mã mỏ vàng của vua Solomon ở Israel

Thung lũng Timna là một trong những nơi đầu tiên trên thế giới luyện đồng kim loại từ quặng, cách đây khoảng 6.000 năm.



Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu các mảnh than củi từ các lò nung cổ ở Thung lũng Timna gần Eilat, nơi có ngành công nghiệp đồng thịnh vượng phát triển mạnh từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 9 trước Công nguyên.

Họ phát hiện ra rằng, chất lượng của gỗ được sử dụng để làm than củi đã xấu đi trong khoảng 250 năm khi các mỏ và lò luyện kim hoạt động, vì người dân đã sử dụng hết cây chổi trắng và cây keo gần đó và bắt đầu sử dụng gỗ có chất lượng thấp hơn nhiều, chẳng hạn như thân của cây cọ.

Ngành công nghiệp cổ đại

Thung lũng Timna là một trong những nơi đầu tiên trong thế giới cổ đại mà đồng được sản xuất, Mark Cavanagh, một nhà thiên cổ học và là một nghiên cứu sinh tại Đại học Tel Aviv, Israel nói. Khu vực này là phần mở rộng của Great African Rift, vì vậy nhiều khoáng chất tạo ra sâu trong vỏ Trái đất lộ ra gần bề mặt, bao gồm cả quặng đồng.

Một số bằng chứng sớm nhất cho việc nấu chảy quặng đồng ở Thung lũng Timna có niên đại khoảng 7.500 năm trước, trong thời kỳ Đồ đá cũ, hoặc thời kỳ đồ đá đồng, vào cuối thời kỳ đồ đá mới, hay thời kỳ đồ đá mới. Bí mật của việc hợp kim thiếc với đồng để tạo ra đồng cứng sẽ không được khám phá trong khoảng 1.000 năm sau đó.

Đối với nghiên cứu mới nhất này, được công bố ngày 21/9 trên tạp chí Scientific Reports, Cavanagh và các đồng nghiệp của ông đã nghiên cứu các mảnh than củi từ một thời kỳ muộn hơn: trong thời kỳ đồ sắt khoảng 3.000 năm trước, khi ngành công nghiệp đồng ở Timna đang ở đỉnh cao.

Đầu tiên, gỗ được đốt trong các hố ngầm với chỉ một lượng nhỏ không khí để tạo thành than củi, đốt nóng hơn nhiều và lâu hơn trong quá trình nấu chảy đồng.

Để xác định loại gỗ nào được sử dụng để làm than, các nhà nghiên cứu đã sử dụng kính hiển vi điện tử để kiểm tra xỉ còn sót lại từ quá trình nấu chảy. Phân tích của họ cho thấy cấu trúc tế bào của các loại gỗ được sử dụng, điều này cho thấy rằng cây chổi trắng và cây keo được sử dụng rộng rãi trong giai đoạn đầu của ngành công nghiệp đồng tại Timna nhưng gỗ chất lượng thấp hơn nhiều sau đó đã được sử dụng.

Cuối cùng, các mỏ đã bị bỏ hoang, một phần có thể là do quá khó để tìm kiếm gỗ tốt ở gần đó. Ngành công nghiệp đồng tại Timna sẽ không được khởi động lại trong khoảng 1.000 năm, khi người Nabateans và sau đó là người La Mã bắt đầu nhập khẩu gỗ tốt hơn để làm than.

Thung lũng Timna ở sa mạc Negev của Israel gần Eilat là địa điểm của ngành công nghiệp khai thác và nấu chảy đồng lớn cách đây khoảng 3.000 năm.

Mỏ của Vua Solomon

Cavanagh cho rằng, việc săn tìm gỗ để làm than ở Thung lũng Timna đã góp phần vào điều kiện sa mạc ở đó ngày nay, mặc dù ban đầu đây là một môi trường rất khô hạn.

Khoảng thời gian giữa thế kỷ 11 và 9 trước Công nguyên là khi các vị vua theo Kinh thánh là David và con trai ông là Solomon được cho là đã cai trị ở Jerusalem, mặc dù một số học giả hiện nay cho rằng David và Solomon có thể không tồn tại, theo nhà sử học Eric Cline của Đại học George Washington ở Washington, DC

Than củi cháy nóng hơn và lâu hơn so với gỗ được làm từ đó, và các nghiên cứu đã lấy mẫu than củi từ các giai đoạn khác nhau của ngành công nghiệp đồng cổ đại.

Cavanagh cho rằng, đồng từ ngành công nghiệp cổ đại ở Timna có thể đã làm phát sinh sự giàu có nổi tiếng được trưng bày tại Đền thờ của Solomon ở Jerusalem mà sau này được các nhà văn cổ giải thích là vàng .

Năm 1885, nhà văn Victoria H. Rider Haggard đã đặt cuốn tiểu thuyết phiêu lưu của mình " Mỏ của Vua Solomon"ở Nam Trung Phi, cho rằng chúng là mỏ vàng, và nó đã được dựng thành phim, truyện tranh, chương trình truyền hình và đài nhiều lần kể từ đó. Không rõ Haggard có mượn huyền thoại về các mỏ vàng của Solomon hay do ông bịa ra.

Nhà khảo cổ học Israel Finkelstein, giáo sư danh dự tại Đại học Tel Aviv, cho rằng David và Solomon có lẽ là những người lịch sử sống vào khoảng thế kỷ 10 trước Công nguyên. Tuy nhiên, ông cho rằng tầm quan trọng của họ và quy mô của các vương quốc mà họ cai trị đã được phóng đại rất nhiều trong Kinh thánh.