Giải mã 'lời nguyền' hễ cứ đem xe đi rửa là trời đổ mưa

Rất nhiều người than rằng họ cứ rửa xe xong là trời mưa, "cứ như dính phải lời nguyền hay sự trêu ngươi của số phận", các nhà khoa học có cách lý giải.

Nhiều người rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười là dành hàng giờ đồng hồ để tự tay chà rửa từng ngõ ngách của chiếc xe , hoặc kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi ở tiệm rửa xe, để rồi chỉ vừa lái xe ra đường được 10 phút thì mây đen kéo đến và trời trút mưa tầm tã. Hiện tượng này phổ biến đến mức nhiều người đùa rằng họ dính phải “lời nguyền”.

Các nhà khoa học lý giải điều mà họ cảm nhận bằng nguyên lý tâm lý học, tính chất thời tiết và quy luật vận động xã hội.

Nhiều tài xế cảm thấy đen đủi khi vừa rửa xe thì trời mưa. (Ảnh: Pinterest)

Hiệu ứng tâm lý thiên kiến xác nhận

Lý do lớn nhất khiến bạn cảm thấy “hễ rửa xe xong là trời mưa” nằm ở cách mà bộ não con người ghi nhớ, xử lý thông tin. Trong tâm lý học , đây được gọi là hiện tượng thiên kiến xác nhận (Confirmation Bias). Bộ não của chúng ta có xu hướng ghi nhớ rất sâu những sự kiện mang tính bất ngờ, gây hụt hẫng hoặc thất vọng lớn.

Khi bạn tốn công sức hoặc tiền bạc để làm sạch xe, kỳ vọng chiếc xe sẽ giữ được vẻ bóng bẩy đó trong khoảng thời gian nhất định. Nếu ngay sau đó trời đổ mưa làm bẩn xe, sự tương phản mạnh mẽ giữa công sức bỏ ra và kết quả nhận lại sẽ tạo nên cảm xúc tiêu cực mãnh liệt. Bộ não sẽ ghi khắc ký ức này rất lâu và củng cố niềm tin rằng mỗi lần rửa xe là một lần mưa.

Ngược lại, hãy nhớ về những lần bạn rửa xe và thời tiết sau đó hoàn toàn khô ráo suốt cả tuần. Đó là những diễn biến bình thường, không gây ra cảm xúc đặc biệt nào, nên bộ não sẽ nhanh chóng quên đi. Sự lệch pha trong khả năng ghi nhớ này tạo ra ảo giác rằng tần suất trời mưa sau khi rửa xe cao hơn rất nhiều so với thực tế.

Sự đen đủi đem đến cảm giác mãnh liệt khiến nhiều người ghi nhớ lâu. (Ảnh: iStock)

Lý giải theo định luật Murphy

Định luật Murphy nổi tiếng với mệnh đề: “Nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra và vào lúc tồi tệ nhất có thể”. Trời mưa ngay sau khi rửa xe là ví dụ điển hình.

Tâm lý con người thường chú ý đến sự ngẫu nhiên khi nó mang lại kết quả bất lợi. Khi điều khiển một chiếc xe dơ bẩn đi dưới mưa, bạn sẽ thấy đó là chuyện bình thường vì xe vốn đã bẩn sẵn.

Thế nhưng khi chiếc xe đang ở trạng thái hoàn hảo nhất, một giọt nước mưa rơi xuống cũng đủ làm bạn chú ý. Định luật Murphy ở đây thực chất là sự nhạy cảm tăng cao cảm xúc đối với hoàn cảnh, chủ xe khao khát thời tiết đẹp bao nhiêu thì nguy cơ gặp thời tiết xấu lại càng làm bạn chú ý và bực bội bấy nhiêu.

Áp suất khí quyển trước cơn mưa

Nếu gạt bỏ các yếu tố tâm lý sang một bên, thời tiết trước khi mưa thực sự có những tác động vật lý trực tiếp đến quyết định đi rửa xe của bạn mà chính nhiều tài xế cũng không nhận ra. Trước khi một cơn mưa rào hoặc mưa bão ập đến, áp suất khí quyển thường giảm xuống, độ ẩm không khí tăng cao và nhiệt độ có thể thay đổi rõ rệt.

Những thay đổi này thường tạo ra cảm giác oi nóng, bức bối hoặc tích tụ nhiều bụi bẩn trong không khí và bám vào xe cộ hơn bình thường. Khi nhìn thấy chiếc xe bám đầy bụi mịn hoặc cảm thấy không khí ngột ngạt, phản xạ tự nhiên của nhiều người là muốn làm sạch mọi thứ xung quanh, bao gồm cả xe của mình.

Nói cách khác, chính những dấu hiệu tiền bão của thời tiết đã vô tình kích thích hành vi đi rửa xe của tài xế. Chủ mang xe đi rửa có thể không phải ngẫu nhiên, mà vì môi trường xung quanh đang ở giai đoạn chuyển tiếp ngay trước khi mưa đổ xuống.

Sự biến đổi của khí hậu trước mưa khiến nhiều người muốn rửa xe. (Ảnh: iStock)

Hành vi đám đông và thói quen sinh hoạt

Thời điểm mọi người quyết định đi rửa xe thường tuân theo những chu kỳ thời tiết và thói quen sinh hoạt chung của xã hội.

Ví dụ, sau một chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, bụi bẩn tích tụ nhiều khiến hàng loạt chủ xe có nhu cầu đi làm sạch xe. Tuy nhiên, những ngày nắng nóng đỉnh điểm thường là giai đoạn tích tụ năng lượng và độ ẩm để chuẩn bị cho một đợt mưa rải rác hoặc mưa rào diện rộng. Việc tài xế quyết định đi rửa xe sau nhiều ngày nắng nóng trùng hợp thay lại đúng vào thời điểm chu kỳ nắng đã hết và chu kỳ mưa bắt đầu.

Tương tự, thói quen rửa xe vào cuối tuần cũng đóng một vai trò lớn. Cuối tuần là thời gian rảnh rỗi của đại đa số mọi người. Khi cơn mưa ập đến vào chiều thứ Bảy hay Chủ nhật, xác suất họ cùng cảm nhận “hễ rửa xe xong là mưa” rất cao.

Sự nhầm lẫn giữa nguyên nhân và kết quả

Con người thường có xu hướng liên kết hai sự kiện diễn ra nối tiếp nhau về mặt thời gian và coi sự kiện trước là nguyên nhân của sự kiện sau. Đây là một lỗi ngụy biện logic phổ biến.

Khi bạn rửa xe lúc 9h và trời mưa lúc 10h, tâm trí bạn dễ dàng kết nối hai sự việc này lại và đưa ra kết luận hài hước rằng hành động rửa xe đã “kích hoạt” cơn mưa. Thực tế, thời tiết đã được dự báo từ trước, chủ xe hoàn toàn có thể tránh được cảnh phải chịu bẩn xe sau khi rửa. Trời vẫn sẽ mưa vào đúng thời điểm đó, bất kể chủ xe có bước ra khỏi nhà với chiếc xe sạch bóng hay một chiếc xe bám đầy bùn đất.