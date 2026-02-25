Luôn "cả nghĩ, lo xa"

Anh từ trong sân khấu đi ra, y rằng mới thấy cái mũi to đã khiến khán giả phì cười. Quang Thắng ít diễn lố, không gào to, anh chỉ cần nói chuyện như đang tám với hàng xóm đủ khiến người ta vỗ tay rầm rầm. Cái duyên của anh kiểu “đời thường”, rất gần, rất thật, nghe cái là thấy quen liền.

Quang Thắng diễn Táo quân, vào vai trai đẹp bị trục xuất.

Tính cách của Quang Thắng đúng kiểu: thẳng như ruột ngựa, nói chuyện không vòng vo, nghĩ sao nói vậy, miễn không làm tổn thương ai. Thành ra nhiều lúc nghe anh chia sẻ, khán giả vừa cười vừa nghĩ: “Ừ, ổng này nói đúng ghê!”. Cái hay là anh thẳng nhưng không phũ, thật nhưng không gắt — kiểu chân chất, nghe xong thấy dễ chịu chứ không khó ở. Có lẽ vì thế mà khán giả thương và thích Quang Thắng.

Mà ngoài đời cũng vậy, trò chuyện với Quang Thắng rất dễ chịu. Anh cứ nhẹ nhàng, từ tốn, nhiều lúc lo xa kiểu hơi “buồn cười”. Có lần, anh tâm sự: “Đôi lúc, tôi cũng bột phát trong hành động, nói năng đấy, chứ có phải lúc nào cũng giữ ý được đâu!

Tôi nghĩ rằng, người dại phơi bày ra thì người khôn xấu hổ, tôi không muốn mình trở thành người dại để người khôn – là bố mẹ, vợ con xấu hổ”.

Anh nhớ mãi câu chuyện "hết hồn" trong đám cưới ca sĩ Mỹ Dung: “Hôm ấy, mọi người đứng dưới che hết mặt thế là tôi nhảy một lên bàn hò hét, không biết có bị quay lên hình không nữa, về nhà cứ miên man suy nghĩ cả đêm xem làm thế có sao không? Nghĩ kỹ thì chắc không sao, vì đó là ngày vui, anh em bạn bè vui một tý”.

Đến chuyện bình thường như thế mà anh còn lăn tăn, mới thấy Quang Thắng cũng là người cả nghĩ.

Tự hào về khí chất người Hải Phòng

Quang Thắng luôn rất tự hào mình là người Hải Phòng. Nhắc tới quê, anh hứng khởi đến tuyệt đối: “Mình là người Hải Phòng! Mà Hải Phòng là gì? Là rất thẳng tính và thật thà không vòng vo, tìm lời văn có cánh để nói. Tôi không thích rào trước đón sau”.





Bàn một chút về khí chất, khí phách người Hải Phòng, anh khảng khái nhấn mạnh: “Người Hải Phòng sẵn sàng nhiệt tình vì bạn bè, vì công việc. Ví dụ người Hà Nội về Hải Phòng chơi, người ta không cần biết là như thế nào cả, phải đưa đi nhà hàng ăn uống hoặc về gia đình mình ăn uống ngay.

Người Hải Phòng luôn rất nồng nhiệt, mời lúc nào cũng là nhiệt tình, chứ không phải xã giao đâu. Mai người ta có thể nhịn đói nhưng hôm nay phải mời khách một bữa đàng hoàng thịnh soạn".

Hai điều tự hào nhất của Quang Thắng về khí chất người Hải Phòng, chính là lòng nhiệt tình và sự thật thà.

"Trong công việc, tôi không bao giờ nề hà, được giao là làm luôn, khó khăn tính sau. Tại Nhà hát, mỗi khi giao việc cho tôi, sếp Trung Hiếu thường không phải kiểm tra lại. Tôi không chỉ làm, mà còn làm tốt”, Quang Thắng nói riêng về bản thân.