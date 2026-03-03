Giải mã cơn sốt ống nano carbon trên Mặt Trăng khiến Mỹ đứng ngồi không yên trước bước tiến của Trung Quốc

Sự kiện tàu Thường Nga 6 mang về hơn 1,9 kg mẫu đất từ phía xa của Mặt Trăng đã tạo nên một cơn địa chấn trong cộng đồng khoa học quốc tế. Tuy nhiên, giá trị thực sự không chỉ nằm ở những hạt bụi không gian mà nằm ở một loại "siêu vật liệu" mới được phát hiện: ống nano carbon đơn tường (SWCNT).

Theo nghiên cứu từ Đại học Cát Lâm, Trung Quốc, loại vật liệu này có cấu trúc nano với độ bền kéo cao gấp 100 lần thép nhưng trọng lượng chỉ bằng một phần sáu. Đây chính là chìa khóa để mở ra một kỷ nguyên công nghệ mới mà nhân loại đã khao khát suốt ba thập kỷ qua.

Trong môi trường Trái Đất, việc sản xuất ống nano carbon đơn tường cực kỳ tốn kém và phức tạp do yêu cầu khắt khe về nhiệt độ và chất xúc tác. Ngược lại, Mặt Trăng lại là một "nhà máy" sản xuất tự nhiên hoàn hảo. Những vụ va chạm thiên thạch liên tục kết hợp với bức xạ mặt trời mạnh mẽ và hàm lượng sắt dồi dào trong đất đã tạo ra điều kiện lý tưởng để hình thành các cấu trúc carbon đặc biệt này.

Nếu áp dụng quy trình mô phỏng môi trường Mặt Trăng, chi phí sản xuất mỗi gram vật liệu có thể giảm từ 200 USD xuống chỉ còn khoảng 5 USD. Một khi được sản xuất ở quy mô công nghiệp, SWCNT sẽ thay đổi hoàn toàn bộ mặt của các ngành công nghệ cao.

Những ứng dụng thực tiễn của loại vật liệu này vô cùng hứa hẹn. Xe điện trong tương lai có thể chỉ cần mười phút sạc để đi quãng đường 400 km, trong khi các dòng chip xử lý thế hệ mới sẽ có hiệu suất tản nhiệt tăng gấp ba lần.

Ngay cả những thiết bị cầm tay như điện thoại di động cũng sẽ duy trì được nhiệt độ ổn định dù hoạt động liên tục ở cường độ cao. Chính những tiềm năng thương mại và quân sự khổng lồ này đã khiến các quốc gia không thể đứng ngoài cuộc đua.

Sức nóng từ những khám phá của Trung Quốc đã khiến Mỹ phải điều chỉnh chiến lược không gian của mình. Vào tháng 1 năm 2026, Giám đốc NASA Bill Nelson đã công khai thừa nhận sự cần thiết phải đẩy nhanh chương trình Artemis trước những tiến bộ vượt bậc của Bắc Kinh trong việc khai thác tài nguyên ngoài Trái Đất.

Không chỉ có Mỹ và Trung Quốc, các quốc gia như Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang tích cực triển khai các chương trình thám hiểm nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác hoặc giành lấy một phần trong "miếng bánh" tài nguyên này.

Hiện nay, các nhà khoa học đã xác định được hơn 100 loại khoáng vật có giá trị trên Mặt Trăng, bao gồm kim loại quý và đặc biệt là Helium - 3. Đây là nguồn nhiên liệu lý tưởng cho các phản ứng nhiệt hạch tương lai với trữ lượng đủ để đáp ứng nhu cầu năng lượng của toàn nhân loại trong 10.000 năm.

Dù luật pháp quốc tế quy định Mặt Trăng không thuộc chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào, nhưng thực tế cho thấy ai sớm làm chủ được công nghệ khai thác và thiết lập căn cứ tại đây sẽ nắm giữ quyền định đoạt các luật chơi mới. Cuộc chiến giành quyền kiểm soát "siêu kho báu" này chắc chắn sẽ còn diễn biến phức tạp và quyết liệt hơn trong những năm tới.