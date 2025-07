Thời gian gần đây, Công an TP Hà Nội liên tiếp ghi nhận các vụ việc học sinh, sinh viên trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo mang tên “bắt cóc online”. Thủ đoạn này không cần tiếp cận trực tiếp nhưng lại khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn, gia đình sẵn sàng chuyển hàng trăm triệu đồng để “chuộc con”.

Liên tiếp các vụ “bắt cóc online”

Một vụ việc vừa được lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn xảy ra tại địa bàn phường Việt Hưng, quận Long Biên. Cụ thể, vào chiều 23/7/2025, em X. (sinh năm 2007) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là công an, thông báo em có liên quan đến một vụ án rửa tiền. Kẻ lạ mặt hướng dẫn em X. cài đặt phần mềm Zoom Workplace để “làm việc trực tuyến” và yêu cầu kê khai tài sản.

Với thủ đoạn dàn cảnh tinh vi, các đối tượng liên tục đe dọa, khủng bố tinh thần, gây hoang mang tâm lý, ép buộc các nạn nhân “tự giam lỏng” để đòi “tiền chuộc” từ phía gia đình nạn nhân. (Ảnh minh hoạ: Công an Thành phố Đà Nẵng)

Sau khi biết em X. không có tiền, đối tượng lập tức hướng dẫn em “đóng giả bị bắt cóc” để lấy tiền từ gia đình. Em được chỉ dẫn đến một khách sạn để thuê phòng, cắt liên lạc với người thân và chỉ được nghe điện thoại của đối tượng. Tiếp đó, em X. gọi điện về nhà, yêu cầu bố mẹ chuyển khoản 300 triệu đồng để “chuộc người”.

Rất may, gia đình nghi ngờ và nhanh chóng trình báo cơ quan công an. Ngay sau đó, Công an phường Việt Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) khẩn trương truy tìm. Khoảng 18h45 cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện em X. đang ở một mình tại khách sạn. Sau khi được giải thích, em mới biết mình đã bị lừa.

Tương tự, chỉ hai ngày trước đó, trưa 21/7, Công an phường Ô Chợ Dừa tiếp nhận thông tin từ ông L.H.T về việc cháu họ là M. (sinh năm 2006, sinh viên đại học) gọi về thông báo bị bắt cóc. M gửi cho gia đình đoạn video ghi lại hình ảnh mình với nhiều vết thương, yêu cầu chuyển 370 triệu đồng nếu không sẽ bị “chặt ngón tay”.

Chỉ sau một giờ nhận tin báo, Công an đã xác minh và tìm thấy M đang ở một khách sạn trên đường La Thành. Qua làm việc, M cho biết đã bị một nhóm người lừa, ép tự tạo thương tích giả rồi gọi về nhà để tống tiền.

Chiêu trò lừa đảo tấn công tâm lý, thao túng từ xa

Trong hầu hết các vụ việc, kẻ gian giả danh công an hoặc viện kiểm sát, gọi điện cho nạn nhân với lý do đang điều tra vụ án rửa tiền, buôn chất cấm hoặc nhận hàng cấm. Chúng tạo áp lực bằng cách yêu cầu nạn nhân cài đặt phần mềm, làm việc online qua Zoom Workplace, sau đó dần kiểm soát hành vi và tâm lý bằng cách cắt liên lạc với người thân, chỉ được nhận cuộc gọi từ “cơ quan điều tra”.

Một nạn nhân được Công an giải cứu. (Nguồn: Cổng TTĐT Công an tỉnh An Giang)

Nếu nạn nhân không có tiền, các đối tượng sẽ “đạo diễn” một màn bắt cóc giả, yêu cầu người trẻ tự quay video trong tình trạng hoảng loạn, giả vờ bị đánh hoặc trói tay, rồi gửi về cho gia đình để yêu cầu chuyển tiền chuộc.

Thủ đoạn “bắt cóc online” là một dạng lừa đảo công nghệ cao, dựa trên việc thao túng tâm lý và cách ly thông tin. Đối tượng thường khiến nạn nhân tin rằng mình dính líu đến các vụ án nghiêm trọng, từ đó làm theo mọi yêu cầu với mục đích “hợp tác điều tra”.

Khi đã chiếm được niềm tin, chúng yêu cầu nạn nhân quay clip nhạy cảm hoặc giả vờ bị bắt cóc để gửi cho gia đình, đồng thời đe dọa sẽ tung clip lên mạng nếu không nhận được tiền. Trong trạng thái căng thẳng, bị cô lập và thiếu sự xác minh, cả nạn nhân lẫn người thân đều dễ dàng bị dẫn dắt vào “kịch bản” bắt cóc giả mà không nhận ra mình đang bị lừa.

Khuyến cáo từ cơ quan công an

Công an TP Hà Nội và Công an các địa phương nhấn mạnh, các cơ quan chức năng không bao giờ làm việc với công dân qua cuộc gọi video, Zalo hay yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra. Nếu có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến pháp luật, sẽ có giấy mời, giấy triệu tập gửi trực tiếp và đúng quy định.

Người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh và học sinh, sinh viên cần hết sức cảnh giác. Khi nhận được các cuộc gọi lạ, cần bình tĩnh, ngắt máy ngay, không làm theo hướng dẫn và báo cho công an địa phương gần nhất để được hỗ trợ.

Các trường học cũng cần tăng cường tuyên truyền, trang bị kỹ năng nhận diện lừa đảo công nghệ cao cho học sinh, sinh viên. Trong thời đại thông tin dễ bị thao túng, chỉ cần một phút mất cảnh giác cũng có thể khiến gia đình thiệt hại nặng nề.

Cổng thông tin điện tử CATP Hà Nội, Cổng TTĐT Công an tỉnh An Giang, Công an Thành phố Đà Nẵng